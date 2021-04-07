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Техника
Евгения Евсеева

Apple разрешила искать сторонние устройства через приложение «Локатор» Статьи редакции

Можно найти устройство, даже если оно не подключено к интернету.

21 21 комментарий
1436 просмотров

Apple объявила, что с 7 апреля производители аксессуаров для iPhone и различных сторонних устройств могут добавлять продукты к поисковой сети, которая охватывает «сотни миллионов устройств» по всему миру.

Первыми инициативу поддержали производитель наушников Belkin, производитель поисковых бирок Chipolo и бренд электровелосипедов VanMoof — продукты появятся в продаже в апреле и будут отмечены сертификатом «Работает с приложением «Локатор» от Apple».

Предложить свои устройства смогут и другие разработчики, но им нужно будет пройти проверку на соответствие стандарту Made for iPhone и соблюдать меры конфиденциальности.

Также «Локатор» может найти устройство, даже если оно не подключено к интернету. Сервис существует уже более десяти лет — состоит из продуктов Apple с поддержкой «Локатора», которые используют Bluetooth для поиска устройств, находящихся поблизости. Теперь он будет поддерживать и сторонние устройства.

При «обнаружении» потерянного устройства другим устройством Apple, сеть передаёт владельцу информацию о его местонахождении, а также позволяет его заблокировать. Передача данных происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию.

  • В октябре 2020 года Samsung представила сервис для поиска устройств Galaxy без подключения к интернету. С начала 2021 года компания собиралась добавить технологию в маячки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы.

#новость #apple

21 21 комментарий
8
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21 комментарий
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Евгений Кислов

12

Кайф, супер, нраица

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alex twit

–6

Гей-радар

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Вячеслав Григорьев

alex
13

Странно, но мой iphone нашел только тебя.

Ответить

alex twit

Вячеслав
1

Нет ты

Ответить

Вячеслав

alex
0
Ответить

Evgeny Boyko

Вячеслав
0

Рыбак — рыбака?

Ответить

Вася Пражкин

Evgeny
0

Фу..

Ответить

Олег Ок

Вячеслав
0

Обьясните шутку )))

Ответить

Artemy

3

Вот тебе и AirTags

Ответить

Святослав Гусев

Artemy
0

Кстати, да 🥂

Ответить

Михаил Цветков

0

Отличная новость

Ответить

Егор Поспелов

0

опана!

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Назир Юсифов

0

".......Также «Локатор» может найти устройство, даже если оно не подключено к интернету.....При «обнаружении» потерянного устройства другим устройством Apple, сеть передаёт владельцу информацию о его местонахождении ..."

Ништяки для спецслужб и большого брата подъехали смотрю, по-любому бекдор сделали))

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Голодный динозавр

Назир
0

А чего боимся? Думаешь затеряться? Напакостил где-то? Или переживаешь за вредителей? Или переживаешь что там вредители? Какая разница пришебет тебя плитой от дома или замучают люди с иной моралью?

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Stanislav Kuligin

Голодный
0

Просто если бы новость была про российского оператора связи и ФСБ, то тут бы уже не одна сотня возмущенных каментов была. В ключе - они следят, где свобода, когда уже это закончится, и т.д.

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Олег Ок

0

У меня год назад в школе унесли Apple TV, смогу найти? И как это сделать?

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Голодный динозавр

Олег
0

Ну как минимум надо блочить ;) Не унесли, а украли - вот паразиты.

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Олег Ок

Голодный
0

Apple Tv как можно заблочить?

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Олег Ок

Голодный
0

После того случая я вспомнил, что это Россия, надо быть начеку )

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Уоррен Баффет

0

На КДПВ велосипед. Схема поможет искать угнанные велики?

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Д Хб

Уоррен
0

Стаю не читаем? В том числе электровелики от партнерского бренда.

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