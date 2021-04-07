серверов от Acer
Apple разрешила искать сторонние устройства через приложение «Локатор» Статьи редакции
Можно найти устройство, даже если оно не подключено к интернету.
Apple объявила, что с 7 апреля производители аксессуаров для iPhone и различных сторонних устройств могут добавлять продукты к поисковой сети, которая охватывает «сотни миллионов устройств» по всему миру.
Первыми инициативу поддержали производитель наушников Belkin, производитель поисковых бирок Chipolo и бренд электровелосипедов VanMoof — продукты появятся в продаже в апреле и будут отмечены сертификатом «Работает с приложением «Локатор» от Apple».
Предложить свои устройства смогут и другие разработчики, но им нужно будет пройти проверку на соответствие стандарту Made for iPhone и соблюдать меры конфиденциальности.
Также «Локатор» может найти устройство, даже если оно не подключено к интернету. Сервис существует уже более десяти лет — состоит из продуктов Apple с поддержкой «Локатора», которые используют Bluetooth для поиска устройств, находящихся поблизости. Теперь он будет поддерживать и сторонние устройства.
При «обнаружении» потерянного устройства другим устройством Apple, сеть передаёт владельцу информацию о его местонахождении, а также позволяет его заблокировать. Передача данных происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию.
- В октябре 2020 года Samsung представила сервис для поиска устройств Galaxy без подключения к интернету. С начала 2021 года компания собиралась добавить технологию в маячки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы.
Гей-радар
Странно, но мой iphone нашел только тебя.
Рыбак — рыбака?
Вот тебе и AirTags
".......Также «Локатор» может найти устройство, даже если оно не подключено к интернету.....При «обнаружении» потерянного устройства другим устройством Apple, сеть передаёт владельцу информацию о его местонахождении ..."
Ништяки для спецслужб и большого брата подъехали смотрю, по-любому бекдор сделали))
Голодный динозавр
А чего боимся? Думаешь затеряться? Напакостил где-то? Или переживаешь за вредителей? Или переживаешь что там вредители? Какая разница пришебет тебя плитой от дома или замучают люди с иной моралью?
Просто если бы новость была про российского оператора связи и ФСБ, то тут бы уже не одна сотня возмущенных каментов была. В ключе - они следят, где свобода, когда уже это закончится, и т.д.
У меня год назад в школе унесли Apple TV, смогу найти? И как это сделать?
На КДПВ велосипед. Схема поможет искать угнанные велики?
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