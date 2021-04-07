Можно найти устройство, даже если оно не подключено к интернету.

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Apple объявила, что с 7 апреля производители аксессуаров для iPhone и различных сторонних устройств могут добавлять продукты к поисковой сети, которая охватывает «сотни миллионов устройств» по всему миру.

Первыми инициативу поддержали производитель наушников Belkin, производитель поисковых бирок Chipolo и бренд электровелосипедов VanMoof — продукты появятся в продаже в апреле и будут отмечены сертификатом «Работает с приложением «Локатор» от Apple».

Предложить свои устройства смогут и другие разработчики, но им нужно будет пройти проверку на соответствие стандарту Made for iPhone и соблюдать меры конфиденциальности.

Также «Локатор» может найти устройство, даже если оно не подключено к интернету. Сервис существует уже более десяти лет — состоит из продуктов Apple с поддержкой «Локатора», которые используют Bluetooth для поиска устройств, находящихся поблизости. Теперь он будет поддерживать и сторонние устройства.

При «обнаружении» потерянного устройства другим устройством Apple, сеть передаёт владельцу информацию о его местонахождении, а также позволяет его заблокировать. Передача данных происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию.