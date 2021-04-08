серверов от Acer
Университет Мичигана выяснил, как Роскомнадзор замедляет Twitter: скорость режут до 100-150 кбит/c, и не только для фото Статьи редакции
Исследователи заявили, что после неудачной блокировки Telegram технические возможности Роскомнадзора стали лучше.
Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, опубликовал исследование о том, как Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу Twitter в России.
Роскомнадзор принял меры против соцсети из-за того, что Twitter не удаляла запрещённый контент. 5 апреля регулятор продлил замедление соцсети до 15 мая. Соцсеть провела «конструктивный диалог» с российскими властями, поэтому её пообещали пока не блокировать.
Регулятор заявил, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Авторы исследования обнаружили, что это не так: например, замедляют и технический домен abs.twimg.com, на котором находятся необходимые для работы соцсети файлы.
«Это код программы на JavaScript, которая исполняется в браузере, чтоб нарисовать интерфейс . Этот код обычно нужно скачать один раз за сессию, но он время от времени обновляется. Без него ничего работать не будет — лента Twitter не будет скроллиться, лайки и ретвиты не поставить и не посмотреть», — заявил «Медузе» один из авторов работы Леонид Евдокимов.
Согласно измерениям Евдокимова, замедление доступа к Twitter наблюдали около 30% пользователей. Регулятор заявлял, что замедление будет действовать у всех владельцев мобильных устройств.
Исследователи выяснили, что Роскомнадзор пытается бороться с методами обхода замедлений: используемые регулятором системы DPI настроены так, что пользователи не могут обходить ограничения с помощью прокси-серверов, если те передают информацию в незашифрованном виде.
Они нашли способ обхода блокировки, но работает он только в теории: можно оставить открытую вкладку с сайтом на 10 минут, после этого времени «замедление, по-видимому, прекращалось». На деле же браузеры будут держать неактивную TCP-сессию около минуты-двух, после чего завершат её.
Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше». На это могут обратить внимание разработчики VPN-сервисов: «немного подождать в режиме радиомолчания», добавил он.
Евдокимов добавил, что после неудачной попытки заблокировать Telegram оборудование для замедления трафика контролируется напрямую Роскомнадзором. По его словам, Telegram удалось обойти блокировку, потому что раньше фильтрующее оборудование контролировалось провайдерами и было ограничено жестко заданным набором правил.
«Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих "угрожающих цензуре" приложений», — заявил исследователь.
Основная задача этого цифрового токсина — нанести максимально больше вреда живым людям. Чудовищная, преступная организация, присвоившая себе право решать, что и когда мы должны читать, слушать и смотреть. Целенаправленный вред, постоянно наносимый обществу, точно следует курсу самого режима отморозков, совершивших конституционный переворот.
Какой put in??? Вы ещё верите в Кащея Бессменного? Это вымышленный теломен, которого ни кто не видел. Put in (внедрённый англ.) это некий собирательный образ, придуманный, чтобы было на кого свалить то, что происходит. Просыпайтесь. Пора.
Чудовищная, преступная организация, присвоившая себе право решать, что и когда мы должны читать, слушать и смотреть
- да, цензура, проводимая Twitter-ом в отношении Трампа, аморальна
Жизнь такая, что поделать. Если бы речь шла про то, куда свалить от этого и было бы куда свалить, разговор был бы конструктивным. Но такого места на земле нет🤷🏻♂️
Тот случай, когда общество "стадо". Пока человечество не додумается создать высокоорганизованное обшество, так и будет принцип пастуха и стада.
баклан, ты в курсе, что РКН предъявил твиттеру за то, что детское порно было обнаружено в твитах - по твоему это нормально и такое блокировать нельзя? ну наверное ты щегол из поколения тиктока еще, у которого нет своих детей.
А есть информация из первоисточника? А то вон заблокировали художников японских, рисовавших лоликон. Последнее - это единственное было, в чем претензии к Твиттеру у РКН?
Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше».
Что увеличивает кратно нагрузку на балансер
«Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих "угрожающих цензуре" приложений», — заявил исследователь.
Телега была игрой в "кошки-мышки", где не на теории, а на практике изучались способы обхода существующих ограничений и выработка методов противодействия им.
Для видео, подобные ограничения будут критичны (я про какой-то потенциальный YouTube).
То есть понятие CDN твиттеру не знакомо. Бывает.
Блоги компаний
Показать еще