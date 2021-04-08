Исследователи заявили, что после неудачной блокировки Telegram технические возможности Роскомнадзора стали лучше.

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Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, опубликовал исследование о том, как Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу Twitter в России.

Роскомнадзор принял меры против соцсети из-за того, что Twitter не удаляла запрещённый контент. 5 апреля регулятор продлил замедление соцсети до 15 мая. Соцсеть провела «конструктивный диалог» с российскими властями, поэтому её пообещали пока не блокировать.

Регулятор заявил, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Авторы исследования обнаружили, что это не так: например, замедляют и технический домен abs.twimg.com, на котором находятся необходимые для работы соцсети файлы.

«Это код программы на JavaScript, которая исполняется в браузере, чтоб нарисовать интерфейс . Этот код обычно нужно скачать один раз за сессию, но он время от времени обновляется. Без него ничего работать не будет — лента Twitter не будет скроллиться, лайки и ретвиты не поставить и не посмотреть», — заявил «Медузе» один из авторов работы Леонид Евдокимов.

«Заявления Роскомнадзора о том, что текстовые сообщения они не замедляют, очередное лукавство — то ли со зла, то ли от неинформированности». Леонид Евдокимов один из авторов исследования

Согласно измерениям Евдокимова, замедление доступа к Twitter наблюдали около 30% пользователей. Регулятор заявлял, что замедление будет действовать у всех владельцев мобильных устройств.

Исследователи выяснили, что Роскомнадзор пытается бороться с методами обхода замедлений: используемые регулятором системы DPI настроены так, что пользователи не могут обходить ограничения с помощью прокси-серверов, если те передают информацию в незашифрованном виде.

Они нашли способ обхода блокировки, но работает он только в теории: можно оставить открытую вкладку с сайтом на 10 минут, после этого времени «замедление, по-видимому, прекращалось». На деле же браузеры будут держать неактивную TCP-сессию около минуты-двух, после чего завершат её.

Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше». На это могут обратить внимание разработчики VPN-сервисов: «немного подождать в режиме радиомолчания», добавил он.

Евдокимов добавил, что после неудачной попытки заблокировать Telegram оборудование для замедления трафика контролируется напрямую Роскомнадзором. По его словам, Telegram удалось обойти блокировку, потому что раньше фильтрующее оборудование контролировалось провайдерами и было ограничено жестко заданным набором правил.