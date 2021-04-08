Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Техника
Новости TJ

Университет Мичигана выяснил, как Роскомнадзор замедляет Twitter: скорость режут до 100-150 кбит/c, и не только для фото Статьи редакции

Исследователи заявили, что после неудачной блокировки Telegram технические возможности Роскомнадзора стали лучше.

15 15 комментариев
1857 просмотров

Проект Censored Planet, созданный профессором Роей Энсафи из Университета Мичигана, опубликовал исследование о том, как Роскомнадзор с 10 марта замедляет работу Twitter в России.

Роскомнадзор принял меры против соцсети из-за того, что Twitter не удаляла запрещённый контент. 5 апреля регулятор продлил замедление соцсети до 15 мая. Соцсеть провела «конструктивный диалог» с российскими властями, поэтому её пообещали пока не блокировать.

Регулятор заявил, что замедление работы Twitter коснётся только фото и видео, передача текста «ограничена не будет». Авторы исследования обнаружили, что это не так: например, замедляют и технический домен abs.twimg.com, на котором находятся необходимые для работы соцсети файлы.

«Это код программы на JavaScript, которая исполняется в браузере, чтоб нарисовать интерфейс . Этот код обычно нужно скачать один раз за сессию, но он время от времени обновляется. Без него ничего работать не будет — лента Twitter не будет скроллиться, лайки и ретвиты не поставить и не посмотреть», — заявил «Медузе» один из авторов работы Леонид Евдокимов.

«Заявления Роскомнадзора о том, что текстовые сообщения они не замедляют, очередное лукавство — то ли со зла, то ли от неинформированности».

Леонид Евдокимов
один из авторов исследования

Согласно измерениям Евдокимова, замедление доступа к Twitter наблюдали около 30% пользователей. Регулятор заявлял, что замедление будет действовать у всех владельцев мобильных устройств.

Исследователи выяснили, что Роскомнадзор пытается бороться с методами обхода замедлений: используемые регулятором системы DPI настроены так, что пользователи не могут обходить ограничения с помощью прокси-серверов, если те передают информацию в незашифрованном виде.

Они нашли способ обхода блокировки, но работает он только в теории: можно оставить открытую вкладку с сайтом на 10 минут, после этого времени «замедление, по-видимому, прекращалось». На деле же браузеры будут держать неактивную TCP-сессию около минуты-двух, после чего завершат её.

Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше». На это могут обратить внимание разработчики VPN-сервисов: «немного подождать в режиме радиомолчания», добавил он.

Евдокимов добавил, что после неудачной попытки заблокировать Telegram оборудование для замедления трафика контролируется напрямую Роскомнадзором. По его словам, Telegram удалось обойти блокировку, потому что раньше фильтрующее оборудование контролировалось провайдерами и было ограничено жестко заданным набором правил.

«Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих "угрожающих цензуре" приложений», — заявил исследователь.

Роскомнадзор замедляет Twitter — в чем это…
Объясняют эксперты.
vc.ru

#новость #twitter #роскомнадзор

15 15 комментариев
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 15, "likes": 8, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 231210, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 08 Apr 2021 11:56:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Tumanov

6

Основная задача этого цифрового токсина — нанести максимально больше вреда живым людям. Чудовищная, преступная организация, присвоившая себе право решать, что и когда мы должны читать, слушать и смотреть. Целенаправленный вред, постоянно наносимый обществу, точно следует курсу самого режима отморозков, совершивших конституционный переворот.

Ответить

pwm73

Alexander
10

Рокомпозор это молоток, а молотки ничего не «решают». В этой стране все решают путин и чекисты.

Ответить

Alexander Tumanov

pwm73
–1

Какой put in??? Вы ещё верите в Кащея Бессменного? Это вымышленный теломен, которого ни кто не видел. Put in (внедрённый англ.) это некий собирательный образ, придуманный, чтобы было на кого свалить то, что происходит. Просыпайтесь. Пора.

Ответить

Михаил Качалов

Alexander
5

Чудовищная, преступная организация, присвоившая себе право решать, что и когда мы должны читать, слушать и смотреть

- да, цензура, проводимая Twitter-ом в отношении Трампа, аморальна

Ответить

Murat Oshroev

Михаил
1

Смените уже пластинку про Трампа. Есть другие примеры?

Ответить

Георгий Михнов

Alexander
1

Жизнь такая, что поделать. Если бы речь шла про то, куда свалить от этого и было бы куда свалить, разговор был бы конструктивным. Но такого места на земле нет🤷🏻‍♂️

Ответить

Мехман Саламов

Alexander
1

Тот случай, когда общество "стадо". Пока человечество не додумается создать высокоорганизованное обшество, так и будет принцип пастуха и стада.

Ответить

Камушек Камушкин

Alexander
–1

баклан, ты в курсе, что РКН предъявил твиттеру за то, что детское порно было обнаружено в твитах - по твоему это нормально и такое блокировать нельзя? ну наверное ты щегол из поколения тиктока еще, у которого нет своих детей.

Ответить

Юрий Белоножкин

Камушек
0

А есть информация из первоисточника? А то вон заблокировали художников японских, рисовавших лоликон. Последнее - это единственное было, в чем претензии к Твиттеру у РКН?

Ответить

Евгений Зайцев

Камушек
0

 детское порно было обнаружено в твитах

https://www.bbc.com/russian/news-56415777

Роскомнадзор требует от Twitter удалить аккаунт…
Роскомнадзор потребовал от компании Twitter удалить аккаунт издания "МБХ медиа", основаного в 2017…
www.bbc.com
Ответить

Игорь Кузнецов

3
Ответить

Sergei Timofeyev

2

 Теоретически сервер Twitter может передать заголовок Keep-Alive и дать инструкцию браузеру держать сессию «дольше».

Что увеличивает кратно нагрузку на балансер

 «Внедрение данного оборудования, на мой взгляд, явно приближает Роскомнадзор к достаточно эффективному решению задачи по блокировке Telegram, VPN, Tor и прочих "угрожающих цензуре" приложений», — заявил исследователь.

Телега была игрой в "кошки-мышки", где не на теории, а на практике изучались способы обхода существующих ограничений и выработка методов противодействия им.

Ответить

Святослав Гусев

0

Для видео, подобные ограничения будут критичны (я про какой-то потенциальный YouTube).

Ответить

Nikita Stepnov

0

То есть понятие CDN твиттеру не знакомо. Бывает.

Ответить

Юрий Белоножкин

Nikita
1

Говорите всем смело прямо в лицо: Deep Packet Inspection.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
Не танками одними: что происходит с компьютерными играми в мире и в России
Через 20-30 лет все игры объединятся в одну метавселенную и все мы окажемся в фильме «Первому игроку приготовиться». Ил…
10
Техносерв Консалтинг
Подписан
Отписаться
Как мы формируем команду разработчиков
Сегодня не кадры, а кадровики решают все. Поиск сотрудников и последующее грамотное формирование из них проектных коман…
1
КРОК
Подписан
Отписаться
Маркетинг в компании: бэк-офис или реальный драйвер бизнеса? Как меняется отношение к функции в B2B и B2C
Обсуждаем изменения и тренды в маркетинге, произошедшие за последний год, вместе с экспертами КРОК, red_mad_robot, S8 C…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Д Хб
за день
Я готов за 200тысяч заполнить вашу, не гордый.
Госдума приняла закон о получении налогового вычета без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

ЮЛИЯ

«Яндекс» подключил доставку…

Шизоидная обезьяна

Адвокат сообщил об обысках у…

Святослав Гусев

Исследование: Россия стала…

Камикото Флекс

«Альфа-банк» продал ещё 41% в…

Ян Зовём

В моём детстве не было цензуры

Ar AbduRashid

Адвокат сообщил об обысках у…

Евгений Зайцев

Университет Мичигана выяснил…

DIGIMATIX

Увеличили число первичных…

common sense…

«Авито» доставили мой хорошо…

Ян Зовём

В моём детстве не было цензуры

Sergey Komarov

«Яндекс» подключил доставку…

Денис Демидов

В моём детстве не было цензуры

Forgotten Games

«Тинькофф Мобайл» впервые…

Backend Gleb

Исследование: Россия стала…

Шизоидная обезьяна

Адвокат сообщил об обысках у…

Rownie

Исследование: Россия стала…

Valeratal Val

В моём детстве не было цензуры

Антон piter

Исследование: Россия стала…

Юрий Белоножкин

LG пообещала три года…
null