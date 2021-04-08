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серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
LG пообещала три года обновлений для флагманов 2019 и 2020 года после ухода компании с рынка смартфонов Статьи редакции
Компания рассчитывает закрыть бизнес к 31 июля.
- Как сообщила южнокорейская компания, гарантию на три обновления Android получат смартфоны LG Wing, Velvet, а также серий G и V, выпущенные в 2019 году и позднее. Некоторые модели 2020 года, например LG Stylo и серии K, получат два обновления с учётом графика релизов Google.
- Также LG продолжит производство смартфонов во втором квартале, чтобы выполнить обязательства перед партнёрами. «Это означает, что клиенты по-прежнему могут приобретать смартфоны LG, которые сейчас находятся на складе, а для определенных устройств в течение определенного периода будут предоставляться сервисная поддержка и обновления ПО», — добавили в компании.
- LG объявила об уходе с рынка смартфонов в начале апреля 2021 года. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, «умных» домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса. Окончательно убыточный бизнес закроют к 31 июля.
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6 комментариев
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Новость не для России.
Напомню, что российских пользователей LG кинули с обновлениями ещё в 2018 году.
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Их трубки столько не работают.
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«Пообещали»... Они эти обновления могут выпускать качеством уровня «писали студенты левой ногой за плошку риса». Они даже могут выпускать окирпичивающие обновления! Все равно сгорел сарай.
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