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Техника
Таня Боброва

LG пообещала три года обновлений для флагманов 2019 и 2020 года после ухода компании с рынка смартфонов Статьи редакции

Компания рассчитывает закрыть бизнес к 31 июля.

  • Как сообщила южнокорейская компания, гарантию на три обновления Android получат смартфоны LG Wing, Velvet, а также серий G и V, выпущенные в 2019 году и позднее. Некоторые модели 2020 года, например LG Stylo и серии K, получат два обновления с учётом графика релизов Google.
  • Также LG продолжит производство смартфонов во втором квартале, чтобы выполнить обязательства перед партнёрами. «Это означает, что клиенты по-прежнему могут приобретать смартфоны LG, которые сейчас находятся на складе, а для определенных устройств в течение определенного периода будут предоставляться сервисная поддержка и обновления ПО», — добавили в компании.
  • LG объявила об уходе с рынка смартфонов в начале апреля 2021 года. Компания планирует сосредоточиться на производстве компонентов для электромобилей, «умных» домов, роботов, а также развитии ИИ и решений для бизнеса. Окончательно убыточный бизнес закроют к 31 июля.
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vc.ru

#новость #lg

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Alexander Fedorov

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Новость не для России.
Напомню, что российских пользователей LG кинули с обновлениями ещё в 2018 году.

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Их трубки столько не работают.

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Sergei Timofeyev

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optimus one p500 уже 10 лет вполне.

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Алексей Горячев

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Nexus 4 все еще в строю

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У меня флагманы иначе. LG G2 LG G3 

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Юрий Белоножкин

0

«Пообещали»... Они эти обновления могут выпускать качеством уровня «писали студенты левой ногой за плошку риса». Они даже могут выпускать окирпичивающие обновления! Все равно сгорел сарай.

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