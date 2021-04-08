Пока на доступность устройств для потребителей проблемы не повлияли.

Нехватка микросхем привела к задержкам на ключевом этапе производства некоторых MacBook, сообщили Nikkei Asia источники, знакомые с вопросом. Сборку части iPad отложили из-за нехватки дисплеев, говорят они.

Источники в отрасли и эксперты говорят, что задержки Apple — один из признаков серьёзной проблемы нехватки микросхем в мире, которая может повлиять на более мелкие компании. По словам источников, из-за проблем Apple закажет компоненты для своих устройств только во второй половине года, хотя планировала в первой.

Пока дефицит не отразился на производстве iPhone, хотя два источника издания говорят, что поставки некоторых компонентов «довольно ограничены». Тем не менее, Nikkei отмечает, что нехватка запчастей пока не повлияла на доступность устройств для потребителей. Apple отказалась комментировать информацию.

Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем, писало Bloomberg в январе. О возможном переносе выпуска Galaxy Note на год из-за проблем с поставками чипов уже предупредила Samsung.

В начале апреля тайваньская TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, объявила, что из-за дефицита чипов потратит $100 млрд за три года на расширение производства микросхем.



В марте Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.

