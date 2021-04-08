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Техника
Рая Хачатрян

Nikkei: Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов Статьи редакции

Пока на доступность устройств для потребителей проблемы не повлияли.

Нехватка микросхем привела к задержкам на ключевом этапе производства некоторых MacBook, сообщили Nikkei Asia источники, знакомые с вопросом. Сборку части iPad отложили из-за нехватки дисплеев, говорят они.

Источники в отрасли и эксперты говорят, что задержки Apple — один из признаков серьёзной проблемы нехватки микросхем в мире, которая может повлиять на более мелкие компании. По словам источников, из-за проблем Apple закажет компоненты для своих устройств только во второй половине года, хотя планировала в первой.

Пока дефицит не отразился на производстве iPhone, хотя два источника издания говорят, что поставки некоторых компонентов «довольно ограничены». Тем не менее, Nikkei отмечает, что нехватка запчастей пока не повлияла на доступность устройств для потребителей. Apple отказалась комментировать информацию.

  • Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем, писало Bloomberg в январе. О возможном переносе выпуска Galaxy Note на год из-за проблем с поставками чипов уже предупредила Samsung.
  • В начале апреля тайваньская TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, объявила, что из-за дефицита чипов потратит $100 млрд за три года на расширение производства микросхем.
  • В марте Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.

#новость #apple

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4 4 комментария
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4 комментария
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Сидор

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Или отложила, потому что "некоторых MacBook и iPad" продаются не так, как планировала Apple...

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Airat Kafman

0

Если у Apple не хватает дисплеев, то вопросы нужно задавать Сасунгу и Лыжам, которые их делают...

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Ренат Дасаев

0

Уменьшение выручки Apple может повлечь снижение стоимости акций компании, если конечно они не увеличат стоимость продукции, что повлечет снижение покупательской способности. Ждем рост компаний полупроводников 🚀

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Мусiй Гнидка

0

Проблема тысячелетия. Продолжайте вести наблюдение

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