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МТС выпустила свой первый датчик для контроля микроклимата — в форме яйца Статьи редакции
Пригодится ритейлерам, ресторанам, ИТ и другому бизнесу.
Оператор начал продажи первого устройства собственного производства: портативного датчика для мониторинга микроклимата в помещении «Цельсиум». Разработкой и производством занималась МТС, сборкой — разработчик и производитель устройств для «интернета вещей» RedBees, рассказали vc.ru в компании.
Датчик работает на сети NB-IoT и позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей. Устройство фиксирует показания и передаёт их на облачную платформу каждые 10 минут, а также уведомляет об отклонении от нормы.
Пользователи получат информацию в приложении «Цельсиум» на iOS или Android. К одной учётной записи можно подключить неограниченное число датчиков, а система позволяет настроить разные уровни доступа для сотрудников.
Комплект оборудования стоит 7000 рублей — само устройство, SIM-чип NB-IoT и доступ к платформе на два года. Продажи начнутся на сайте МТС в течение апреля, заказать устройство также можно, оставив заявку по почте iot.info@mts.ru.
Устройство позволит ритейлерам, продуктовой и фармацевтической промышленности следить за условиями хранения и транспортировки товаров, а в случае порчи товара по вине подрядчика — выставить финансовые претензии по договору хранения на основе данных прибора, считают в компании.
ИТ-компаниям датчики позволят предотвратить поломки оборудования. Среди других потенциальных клиентов в МТС называют образовательные учреждения, которые смогут контролировать температуру и влажность в помещении на соответствие требованиям СанПиН, и музеи. Оператор также планирует включить прибор в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП).
По прогнозам МТС, российский рынок датчиков мониторинга температуры, влажности и давления составит 2 млн устройств на конец 2023 года. Компания рассчитывает занять около 10% рынка.
ZigBee или wifi 600 рублей
Пруф будет на устройство за 600 руб.? Чтоб еще вот это все было:
позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей.
Без примесей - будет.
И где...?
это которые контролят температуру-влажность-давление, у мтсовского есть и контроль качества воздуха:
позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей.
такие стОят от +-5000 и выше - особенно если есть замер углекислого газа
Похож на тамагочи
Теперь девушки могут хвалиться что у них есть яйца
Я буду первой
7000? За устройство на батарейках без интеграции в систему умного дома?
Думаю продажи ограничатся блогерами и партнерами МТСа.
Интегрировать если они это как-то будут, из разряда купил их продукт, получил скидки на другие продукты. Чтобы как-то экономить, ибо 100$ за датчик, когда xiaomi такой же сорит порядка ~20$. А качество воздуха? Ну не знаю, это встроено обычно в очистители для воздуха. А у кого нет очистителя воздуха, вопрос, зачем ему знать какой он?
Как же без такой архиважной штуки мы раньше то обходились? Сейчас хомячки ринутся покупать
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