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Техника
Таня Боброва

МТС выпустила свой первый датчик для контроля микроклимата — в форме яйца Статьи редакции

Пригодится ритейлерам, ресторанам, ИТ и другому бизнесу.

23 23 комментария
1399 просмотров

Оператор начал продажи первого устройства собственного производства: портативного датчика для мониторинга микроклимата в помещении «Цельсиум». Разработкой и производством занималась МТС, сборкой — разработчик и производитель устройств для «интернета вещей» RedBees, рассказали vc.ru в компании.

Датчик работает на сети NB-IoT и позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей. Устройство фиксирует показания и передаёт их на облачную платформу каждые 10 минут, а также уведомляет об отклонении от нормы.

Пользователи получат информацию в приложении «Цельсиум» на iOS или Android. К одной учётной записи можно подключить неограниченное число датчиков, а система позволяет настроить разные уровни доступа для сотрудников.

Сеть NB-IoT МТС покрывает более 90% потенциальных потребителей в 80 регионах страны и позволяет устройству работать до двух лет без замены батарейки даже в самых труднодоступных местах, например, в складских помещениях или подвалах.Наши датчики уже работают даже в Антарктиде — контролируют микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс.

Армен Аветисян
вице-президент МТС по интернету вещей и промышленной автоматизации

Комплект оборудования стоит 7000 рублей — само устройство, SIM-чип NB-IoT и доступ к платформе на два года. Продажи начнутся на сайте МТС в течение апреля, заказать устройство также можно, оставив заявку по почте iot.info@mts.ru.

МТС

Устройство позволит ритейлерам, продуктовой и фармацевтической промышленности следить за условиями хранения и транспортировки товаров, а в случае порчи товара по вине подрядчика — выставить финансовые претензии по договору хранения на основе данных прибора, считают в компании.

ИТ-компаниям датчики позволят предотвратить поломки оборудования. Среди других потенциальных клиентов в МТС называют образовательные учреждения, которые смогут контролировать температуру и влажность в помещении на соответствие требованиям СанПиН, и музеи. Оператор также планирует включить прибор в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП).

По прогнозам МТС, российский рынок датчиков мониторинга температуры, влажности и давления составит 2 млн устройств на конец 2023 года. Компания рассчитывает занять около 10% рынка.

#новость #мтс

23 23 комментария
2
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Посторонний коктейль

7

 «Цельсиум»

Нейминг типичный для Art. Lebedev.

7000 р.

Дорого.

А вообще, интересно.

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Sergei Timofeyev

Посторонний
0

ZigBee или wifi 600 рублей 

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Вася Пражкин

Sergei
2

Пруф будет на устройство за 600 руб.? Чтоб еще вот это все было:
позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей.

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
–1

Без примесей - будет. 

Ответить

Matvey Chernov

Sergei
0

И где...?

Ответить

Sergei Timofeyev

Matvey
0

алиэкспресс

Ответить

Matvey Chernov

Sergei
0

Это не пруф, ну

Ответить

Алексей Карпов

Sergei
0

это которые контролят температуру-влажность-давление, у мтсовского есть и контроль качества воздуха:

позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей.

такие стОят от +-5000 и выше - особенно если есть замер углекислого газа

Ответить

Pavel Stoyanov

2

Похож на тамагочи

Ответить

Татьяна

Pavel
0

Интересно, Тамагочи есть в бежевом цвете? Могут иск к МТС предъявить по интеллектуалке

Ответить

Маргарита Рыбакова

Pavel
0

Ну так...

Ответить

Sergey K

2

 Яицище

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Спасибо, китайцы! Куда бы мы без вас...

Ответить

Холден Колфилд

0

Теперь девушки могут хвалиться что у них есть яйца

Ответить

Маргарита Рыбакова

Холден
1

Я буду первой

Ответить

Типичный ящик

Маргарита
1

14 тыщ ведь отдать придётся 

Ответить

Холден Колфилд

Маргарита
0

Амбассадор яиц в России?

Ответить

Чит Чат

0

на батарейках... поржал

Ответить

Чит Чат

0

Судя по батарейкам и сам датчик заказали в Китае

Ответить

KINCH

0

Добавить вибратор и девушки скупят всю партию для поддержания климата.

Ответить

Alexandre Lebedev

0

7000? За устройство на батарейках без интеграции в систему умного дома?

Думаю продажи ограничатся блогерами и партнерами МТСа.

Ответить

Святослав Гусев

–1

Интегрировать если они это как-то будут, из разряда купил их продукт, получил скидки на другие продукты. Чтобы как-то экономить, ибо 100$ за датчик, когда xiaomi такой же сорит порядка ~20$. А качество воздуха? Ну не знаю, это встроено обычно в очистители для воздуха. А у кого нет очистителя воздуха, вопрос, зачем ему знать какой он?

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Мусiй Гнидка

–3

Как же без такой архиважной штуки мы раньше то обходились? Сейчас хомячки ринутся покупать

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