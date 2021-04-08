Пригодится ритейлерам, ресторанам, ИТ и другому бизнесу.

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Оператор начал продажи первого устройства собственного производства: портативного датчика для мониторинга микроклимата в помещении «Цельсиум». Разработкой и производством занималась МТС, сборкой — разработчик и производитель устройств для «интернета вещей» RedBees, рассказали vc.ru в компании.

Датчик работает на сети NB-IoT и позволяет контролировать температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей. Устройство фиксирует показания и передаёт их на облачную платформу каждые 10 минут, а также уведомляет об отклонении от нормы.

Пользователи получат информацию в приложении «Цельсиум» на iOS или Android. К одной учётной записи можно подключить неограниченное число датчиков, а система позволяет настроить разные уровни доступа для сотрудников.

Сеть NB-IoT МТС покрывает более 90% потенциальных потребителей в 80 регионах страны и позволяет устройству работать до двух лет без замены батарейки даже в самых труднодоступных местах, например, в складских помещениях или подвалах.Наши датчики уже работают даже в Антарктиде — контролируют микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс. Армен Аветисян вице-президент МТС по интернету вещей и промышленной автоматизации

Комплект оборудования стоит 7000 рублей — само устройство, SIM-чип NB-IoT и доступ к платформе на два года. Продажи начнутся на сайте МТС в течение апреля, заказать устройство также можно, оставив заявку по почте iot.info@mts.ru.

МТС

Устройство позволит ритейлерам, продуктовой и фармацевтической промышленности следить за условиями хранения и транспортировки товаров, а в случае порчи товара по вине подрядчика — выставить финансовые претензии по договору хранения на основе данных прибора, считают в компании.

ИТ-компаниям датчики позволят предотвратить поломки оборудования. Среди других потенциальных клиентов в МТС называют образовательные учреждения, которые смогут контролировать температуру и влажность в помещении на соответствие требованиям СанПиН, и музеи. Оператор также планирует включить прибор в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП).