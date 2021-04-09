В марте сбои были и у «большой четвёрки» операторов, говорит источник.

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Системные сбои наблюдаются в сети крупных федеральных и региональных операторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной сбоев собеседники издания называют оборудование Роскомнадзора для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика — DPI.

В частности, «Коммерсантъ» пишет о проблемах регионального оператора «Обит». Источник в компании рассказал, что система установлена «вразрез между оборудованием «Обит» и глобальной сетью интернет». Чтобы вернуть работу сети, оборудование Роскомнадзора исключили из схемы прохождения трафика, сообщил он.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно ей, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».

В Роскомнадзоре сообщили, что знают об инциденте в «Обит» и заверили, что проблемы решили за три часа. В ведомстве добавили, что самостоятельного изменение параметров оборудования — нарушение закона, за которое компании могут получить штраф до 1 млн рублей. В Минцифры заявили изданию, что «за сбой инфраструктуры отвечает её владелец».

Источник «Ъ» в одном из крупных операторов связи отметил, что в марте сбои из-за оборудования DPI были не только у региональных операторов, но и у «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома».

Он заверил, что именно из-за этого в работе Instagram и WhatsApp 19 марта произошла ошибка. В «Ростелекоме» заверили, что была авария на сети одного из зарубежных провайдеров. На проблемы жаловались не только в России, но и во всем мире.

По той же причине 10 марта произошёл сбой в работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком», отмечает источник. Эксперты назвали причиной оборудование, которое Роскомнадзор использует для замедления Twitter (DPI), но в ведомстве это опровергли.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что зафиксированные в марте сбои операторов стали первыми масштабными происшествиями из-за закона о «суверенном рунете». Система регулятора опасна, а аварии могут стать регулярными, уверен президент Ассоциации операторов кабельного телевидения Алексей Амелькин. «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране», — заявил он.