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«Коммерсантъ» рассказал о сбоях у крупных операторов из-за оборудования Роскомнадзора для автономного рунета Статьи редакции
В марте сбои были и у «большой четвёрки» операторов, говорит источник.
Системные сбои наблюдаются в сети крупных федеральных и региональных операторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной сбоев собеседники издания называют оборудование Роскомнадзора для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика — DPI.
В частности, «Коммерсантъ» пишет о проблемах регионального оператора «Обит». Источник в компании рассказал, что система установлена «вразрез между оборудованием «Обит» и глобальной сетью интернет». Чтобы вернуть работу сети, оборудование Роскомнадзора исключили из схемы прохождения трафика, сообщил он.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно ей, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
В Роскомнадзоре сообщили, что знают об инциденте в «Обит» и заверили, что проблемы решили за три часа. В ведомстве добавили, что самостоятельного изменение параметров оборудования — нарушение закона, за которое компании могут получить штраф до 1 млн рублей. В Минцифры заявили изданию, что «за сбой инфраструктуры отвечает её владелец».
Источник «Ъ» в одном из крупных операторов связи отметил, что в марте сбои из-за оборудования DPI были не только у региональных операторов, но и у «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома».
Он заверил, что именно из-за этого в работе Instagram и WhatsApp 19 марта произошла ошибка. В «Ростелекоме» заверили, что была авария на сети одного из зарубежных провайдеров. На проблемы жаловались не только в России, но и во всем мире.
По той же причине 10 марта произошёл сбой в работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком», отмечает источник. Эксперты назвали причиной оборудование, которое Роскомнадзор использует для замедления Twitter (DPI), но в ведомстве это опровергли.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что зафиксированные в марте сбои операторов стали первыми масштабными происшествиями из-за закона о «суверенном рунете». Система регулятора опасна, а аварии могут стать регулярными, уверен президент Ассоциации операторов кабельного телевидения Алексей Амелькин. «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране», — заявил он.
«Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой»,— отмечает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. При поломке оборудования Роскомнадзора операторы связи могут пустить трафик в обход, но это может не решить проблему, добавил он.
Пока это смешно, но поверьте, рано или поздно, роскомнадзор заблокирует интернет, все к этому идет. Остается надеяться, что тромб раньше заблокирует дедушку вместе с его маразматичным режимом.
В смысле, если роскомнадзор заблокирует интернет то ему негде будет выкложить новость о том что интернет заблокирован. Ну и с другой стороны зачем тогда будет нужен роскомнадзор...
Как «зачем тогда будет нужен»?
Белые списки вести, регистрировать новеньких бизнесменов с их онлайн площадками, конечно же за процент (ну не только на налоги же жить то)
Как только станем суверенны, так сразу и бедность победим и зарплаты достойные будут и партия будет самой любимой!
На зачищенном политическом поле после дедушки придет военно-силовая хунта. На их фоне будем ещё дедушку добрым словом вспоминать)
Действительно, придёт гэбэшная хунта, будет за людьми охотиться, химоружием травить, сажать в тюрьму любого кто слово против скажет, на соседние государства нападать. Упаси нас бох от этого.
И цены на все тогда расти начнут: на бензин, на продукты, на технику. Нет, такого точно не надо.
Ага, ведь никогда ещё на Руси такого не было. Храни господь нашего царя-батюшку защитника от погани заморской!
Вух, а вы правы. Не надо как на Украине и как во Франции тоже
А уж тем более как в Германии и Норвегии и упаси господи от канадского или австралийского режима!
Резиновый чувак
Рунет - лучший в мире сегмент,
Рунет - любимая наша сеть.
Могучий объём, великий охват -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Рунет наш свободный,
Братских народов сеть скоростная,
Предками проложенная оптика народная!
Славься, Рунет! Мы гордимся тобой!
От одноклассников до мейлру
Раскинулись наши комменты и текста.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Роскомнадзором родная сеть!
Судя по характеру и структуре рифм данный гимн является дословным переводом госдеповской методички, что является неоспоримым доказательством того, что вы американская контра. Слава Росие!
Резиновый чувак
Какая контра? Вчера весь вечер смотрел Russia Today и знаете сейчас какое самое популярное шутливое стихотворение в elementary schools в USA?
Roses are red, Violets are blue,
Putin luchschiy, Rossiyu lublu!!!
А как без интернета будут работать онлайн-кассы?
Имеется ввиду будут фильтровать трафик - пропускать будут только патриотический.
Согласен, царь уже впал в детство, ожидать от него каких-то рациональных действий больше нельзя. Все диктаторы заканчивают примерно одинаково.
Поставил бы +1000 будь такая возможность.
похоже придется эмигрировать. жить в этой пидорахии становиться все более стремно:(
С вашим уровнем развития путь у вас только на Украину. Будете скакать в кастрюле.
Вы просветитесь что в страны в которые вы хотите эмигрировать стоят аналогичные комплексы на каналах связи.
Хм, смех смехом, но РКН планомерно делает свою работу. Число BGP AS'ок подсчитали, контроль взяли (полный или частичный). Чем грозит? Тем, что Чебурнет может быть гораздо ближе, чем мы думаем. Гонки с Телеграммом породило кучу мемов, но если нарушить сетевую связность (а это уже вполне реально), то шутки закончатся.
Резиновый чувак
Внезапно и сразу вряд ли будут рубить. Потихоньку, неспеша. Linkedin заблокирован и всё хорошо, никого не беспокоит. Twitter практически невозможно использовать и всё хорошо, в комментариях шутки на эту тему пошучены. Представьте себе сколько противоправного по меркам российского законодательства можно найти в том же Whatsapp и вот уже потихоньку, неспеша можно вносить сбои в его работу и переводить аудиторию в свой Telegram.
Это вопрос другой, так как в первую очередь пострадают сами: SWIFT, банковские связности (эти сидеть не будут просто так, а влепят иск или через своих люлей накидают незаметно так, что больше не захочется).
Главной задачей было как раз выявление всех граничных узлов связи (внезапно, никто не знал сколько их вообще). К сожалению, не знаю, но вероятно, что транзит вообще переведут с нас, так как это будет удобнее для маневрирования и не настолько затратно.
Операторам связи явно сплошной геморрой доставляет этот роскомпозор со своим кривым оборудованием. Их бизнес от этого терпит только убытки.
А давайте пофантазируем, из области фантастики, а вот если все операторы связи договорятся и дружно выкинут это оборудование роскомпозора, пошлют его куда подальше. И что дальше? Лицензию отозвать? Оштрафовать? Дело начать шить? В тюрьму засунуть? Кого, всех вообще? И в каменный век вернуться?
Метод ненасильственного неповиновения самый эффективный, никаких уличных протестов и жертв, просто все должны осознать и заявить, что не будем поддерживать то, что приносит вред пользователям, портит репутацию компании, приносит убытки и т.д.
И все довольны, ну пожалуй кроме нескольких маразматиков в правительстве, но на них как-то похуй.
Всё именно так! Это называется Гражданское неповиновение нелегитимной власти. Необходимо на все претензии со стороны самозанятых режима( полицаи, налоговая и прочий бандитский мусор) отправлять уведомление - «Не акцептирую, не признаю».
Ну дык оно "должно быть установлено", а не "должно исправно работать" или "обеспечивать бесперебойную работу"
Только в этой агломерации - ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», режим сам создает инструменты и теломенов, сознательно разрушающих собственный фундамент хунты. И это хорошо. Они самовыпиливаются. Живым людям даже не нужно противостоять конвульсиям этого монстра. Просто отойти и наблюдать, как подыхает порождение демона Путаны. Она тоже пыталась накормить Всевышнего отравленным, собственным молоком. Издохла в муках от своего яда. Роскопозор - метастаза и агония подыхающего чудовища.
А что тогда твитер и фейсбук в Америке, когда заблокировали трампа? Или это другое?
Bruh...
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