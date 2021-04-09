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«Коммерсантъ» рассказал о сбоях в сетях крупных операторов связи из-за оборудования Роскомнадзора Статьи редакции
Оборудование должно быть установлено по закону о «суверенном рунете».
Системные сбои наблюдаются в сети крупных федеральных и региональных операторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Причиной сбоев собеседники издания называют оборудование Роскомнадзора для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика — DPI.
В частности, «Коммерсантъ» пишет о проблемах регионального оператора «Обит». Источник в компании рассказал, что система установлена «вразрез между оборудованием «Обит» и глобальной сетью интернет». Чтобы вернуть работу сети, оборудование Роскомнадзора исключили из схемы прохождения трафика, сообщил он.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно ей, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
В Роскомнадзоре сообщили, что знают об инциденте в «Обит» и заверили, что проблемы решили за три часа. В ведомстве добавили, что самостоятельного изменение параметров оборудования — нарушение закона, за которое компании могут получить штраф до 1 млн рублей. В Минцифры заявили изданию, что «за сбой инфраструктуры отвечает её владелец».
Источник «Ъ» в одном из крупных операторов связи отметил, что в марте сбои из-за оборудования DPI были не только у региональных операторов, но и у «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома».
Он заверил, что именно из-за этого в работе Instagram и WhatsApp 19 марта произошла ошибка. В «Ростелекоме» заверили, что была авария на сети одного из зарубежных провайдеров. На проблемы жаловались не только в России, но и во всем мире.
По той же причине 10 марта произошёл сбой в работе сайтов госорганов и провайдера «Ростелеком», отмечает источник. Эксперты назвали причиной оборудование, которое Роскомнадзор использует для замедления Twitter (DPI), но в ведомстве это опровергли.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что зафиксированные в марте сбои операторов стали первыми масштабными происшествиями из-за закона о «суверенном рунете». Система регулятора опасна, а аварии могут стать регулярными, уверен президент Ассоциации операторов кабельного телевидения Алексей Амелькин. «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране», — заявил он.
«Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой»,— отмечает автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. При поломке оборудования Роскомнадзора операторы связи могут пустить трафик в обход, но это может не решить проблему, добавил он.
Пока это смешно, но поверьте, рано или поздно, роскомнадзор заблокирует интернет, все к этому идет. Остается надеяться, что тромб раньше заблокирует дедушку вместе с его маразматичным режимом.
В смысле, если роскомнадзор заблокирует интернет то ему негде будет выкложить новость о том что интернет заблокирован. Ну и с другой стороны зачем тогда будет нужен роскомнадзор...
А как без интернета будут работать онлайн-кассы?
Имеется ввиду будут фильтровать трафик - пропускать будут только патриотический.
На зачищенном политическом поле после дедушки придет военно-силовая хунта. На их фоне будем ещё дедушку добрым словом вспоминать)
Действительно, придёт гэбэшная хунта, будет за людьми охотиться, химоружием травить, сажать в тюрьму любого кто слово против скажет, на соседние государства нападать. Упаси нас бох от этого.
И цены на все тогда расти начнут: на бензин, на продукты, на технику. Нет, такого точно не надо.
Поставил бы +1000 будь такая возможность.
Резиновый чувак
Рунет - лучший в мире сегмент,
Рунет - любимая наша сеть.
Могучий объём, великий охват -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Рунет наш свободный,
Братских народов сеть скоростная,
Предками проложенная оптика народная!
Славься, Рунет! Мы гордимся тобой!
От одноклассников до мейлру
Раскинулись наши комменты и текста.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Роскомнадзором родная сеть!
похоже придется эмигрировать. жить в этой пидорахии становиться все более стремно:(
С вашим уровнем развития путь у вас только на Украину. Будете скакать в кастрюле.
Хм, смех смехом, но РКН планомерно делает свою работу. Число BGP AS'ок подсчитали, контроль взяли (полный или частичный). Чем грозит? Тем, что Чебурнет может быть гораздо ближе, чем мы думаем. Гонки с Телеграммом породило кучу мемов, но если нарушить сетевую связность (а это уже вполне реально), то шутки закончатся.
Резиновый чувак
Внезапно и сразу вряд ли будут рубить. Потихоньку, неспеша. Linkedin заблокирован и всё хорошо, никого не беспокоит. Twitter практически невозможно использовать и всё хорошо, в комментариях шутки на эту тему пошучены. Представьте себе сколько противоправного по меркам российского законодательства можно найти в том же Whatsapp и вот уже потихоньку, неспеша можно вносить сбои в его работу и переводить аудиторию в свой Telegram.
Ну дык оно "должно быть установлено", а не "должно исправно работать" или "обеспечивать бесперебойную работу"
Только в этой агломерации - ООО «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», режим сам создает инструменты и теломенов, сознательно разрушающих собственный фундамент хунты. И это хорошо. Они самовыпиливаются. Живым людям даже не нужно противостоять конвульсиям этого монстра. Просто отойти и наблюдать, как подыхает порождение демона Путаны. Она тоже пыталась накормить Всевышнего отравленным, собственным молоком. Издохла в муках от своего яда. Роскопозор - метастаза и агония подыхающего чудовища.
А что тогда твитер и фейсбук в Америке, когда заблокировали трампа? Или это другое?
Bruh...
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