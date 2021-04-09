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Samsung заключила партнёрство с LG и будет закупать у конкурента OLED-панели для телевизоров — MTN Статьи редакции
Историческое партнерство между двумя мировыми лидерами рынка телевизоров.
Топ-менеджеры Samsung Electronics и LG Display подписали соглашение на поставку OLED-панелей, утверждает корейское СМИ MTN со ссылкой на представителей отрасли. До завершения сделки остаётся только обсуждение рабочих деталей. Это первый раз, когда Samsung будет использовать OLED-панели LG.
Согласно изданию, Samsung во второй половине 2021 года закупит у LG не менее 1 млн OLED-панелей, а в 2022 году 4 млн панелей — это составляет около половины текущих производственных мощностей компании.
Аналитики считают, что Samsung к сделке подтолкнул рост цен на ЖК-панели у китайских производителей. В первом квартале 2021 года стоимость 55-дюймового ЖК-дисплея составила $200 — на 74% больше, чем за тот же период 2020 года.
Во втором квартале 2021 года цены вырастут более, чем на 10%, поэтому отказ от ЖК стал «важной задачей для обеспечения прибыльности» телевизионного бизнеса Samsung, утверждает MTN.
Вторая причина вынужденного сотрудничества с конкурентом — проблемы Samsung с производством собственных QD-OLED-дисплеев следующего поколения.
По данным исследовательской компании Omdia, в 2020 году Samsung заняла 31,9% мирового рынка телевизоров и удерживает лидерство в течение 15 лет. На втором месте LG — компания заняла 16,5% рынка. По прогнозам Omdia, в 2021 году продажи OLED-телевизоров вырастут на 60% — до 5,6 млн устройств.
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