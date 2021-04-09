Историческое партнерство между двумя мировыми лидерами рынка телевизоров.

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Топ-менеджеры Samsung Electronics и LG Display подписали соглашение на поставку OLED-панелей, утверждает корейское СМИ MTN со ссылкой на представителей отрасли. До завершения сделки остаётся только обсуждение рабочих деталей. Это первый раз, когда Samsung будет использовать OLED-панели LG.

Samsung Q90T и LG CX OLED Digital Trends

Согласно изданию, Samsung во второй половине 2021 года закупит у LG не менее 1 млн OLED-панелей, а в 2022 году 4 млн панелей — это составляет около половины текущих производственных мощностей компании.

Аналитики считают, что Samsung к сделке подтолкнул рост цен на ЖК-панели у китайских производителей. В первом квартале 2021 года стоимость 55-дюймового ЖК-дисплея составила $200 — на 74% больше, чем за тот же период 2020 года.

Во втором квартале 2021 года цены вырастут более, чем на 10%, поэтому отказ от ЖК стал «важной задачей для обеспечения прибыльности» телевизионного бизнеса Samsung, утверждает MTN.

Вторая причина вынужденного сотрудничества с конкурентом — проблемы Samsung с производством собственных QD-OLED-дисплеев следующего поколения.