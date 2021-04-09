Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Техника
Евгений Делюкин

Samsung заключила партнёрство с LG и будет закупать у конкурента OLED-панели для телевизоров — MTN Статьи редакции

Историческое партнерство между двумя мировыми лидерами рынка телевизоров.

1 1 комментарий
309 просмотров

Топ-менеджеры Samsung Electronics и LG Display подписали соглашение на поставку OLED-панелей, утверждает корейское СМИ MTN со ссылкой на представителей отрасли. До завершения сделки остаётся только обсуждение рабочих деталей. Это первый раз, когда Samsung будет использовать OLED-панели LG.

Samsung Q90T и LG CX OLED Digital Trends

Согласно изданию, Samsung во второй половине 2021 года закупит у LG не менее 1 млн OLED-панелей, а в 2022 году 4 млн панелей — это составляет около половины текущих производственных мощностей компании.

Аналитики считают, что Samsung к сделке подтолкнул рост цен на ЖК-панели у китайских производителей. В первом квартале 2021 года стоимость 55-дюймового ЖК-дисплея составила $200 — на 74% больше, чем за тот же период 2020 года.

Во втором квартале 2021 года цены вырастут более, чем на 10%, поэтому отказ от ЖК стал «важной задачей для обеспечения прибыльности» телевизионного бизнеса Samsung, утверждает MTN.

Вторая причина вынужденного сотрудничества с конкурентом — проблемы Samsung с производством собственных QD-OLED-дисплеев следующего поколения.

По данным исследовательской компании Omdia, в 2020 году Samsung заняла 31,9% мирового рынка телевизоров и удерживает лидерство в течение 15 лет. На втором месте LG — компания заняла 16,5% рынка. По прогнозам Omdia, в 2021 году продажи OLED-телевизоров вырастут на 60% — до 5,6 млн устройств.

#новость #samsung #lg #телевизоры

1 1 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","samsung","lg"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 231652, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 09 Apr 2021 11:29:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

alex twit

0

Сами уже не вывозят?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
Как правильное освещение помогает просыпаться и не нервничать: 5 + 1 причина пользоваться умной лампой
Обычно мы обращаем внимание на домашнее освещение, только когда перегорает лампочка. А зря: от него зависит не только у…
3
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Редизайн сайта с 1+ млн DAU в продуктовом подходе
Недавно технологический десант экспертов Группы «М.Видео-Эльдорадо» высадился на площадке 10-го, юбилейного Product Cam…
2
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Фразу «продающий логотип» я считаю некорректной
Интервью о визуальной коммуникации с создателем студии дизайна pologo.ru Полиной Калашниковой. Часть 1.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

Alexandr Simonov

«Коммерсантъ» рассказал о сбоях…

Goga Tender

Упорство, вера и линейное…

Alexandr Simonov

«Коммерсантъ» рассказал о сбоях…

никарагуанский…

«Скоро на Twitch и Discord…

common sense…

Сомнительный звонок от…

Trail soul

Сомнительный звонок от…

Александр Сенс

Необоснованная блокировка…

Александр Якунин

«Коммерсантъ» рассказал о сбоях…

ЯжПрограммист

Солярис и кладовка для…

Петр Иванов

«Скоро на Twitch и Discord…

Syzygy

«Скоро на Twitch и Discord…

Александр Кучеряев

«Один провал — и инвесторы…

Bulat Ziganshin

«Билайн» вместе с повышением…

Aleksandr Oleynikov

«Додо пицца» объявила об уходе…

Петр Иванов

«Скоро на Twitch и Discord…

Петр Иванов

«Скоро на Twitch и Discord…

Роман Терентьев

«Мой отец играл в гольф 40 лет…

Алексис Второй

«Коммерсантъ» рассказал о сбоях…

Иван Гуляев

Сомнительный звонок от…

An Ar

«Коммерсантъ» рассказал о сбоях…
null