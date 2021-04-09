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«iMessage на Android больше навредит, чем поможет»: Epic Games обвинила Apple в попытке навязать пользователям iPhone Статьи редакции
Разработчик Fornite привёл iMessage как пример того, как Apple стремится удерживать пользователей и держится за экосистему.
iMessage — это преимущество, благодаря которому пользователи не переходят на Android-смартфоны, поэтому Apple никогда не выпускала версию приложения для Android. Об этом говорится в документах Epic Games для суда с производителем iPhone, которые приводит The Verge.
В письмах топ-менеджеров, которые представила Epic Games, говорится, что Apple пыталась привязать клиентов к своей экосистеме устройств, а iMessage помогало компании в этом. В частности, студия приводит слова старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, старшего вице-президента по разработке Крейга Федериги и бывшего главного маркетолога Фила Шиллера.
«Основной барьер, который мешает пользователям уйти из экосистемы приложений Apple, — это iMessage [...] iMessage — это серьёзное препятствие», — заявил один неназванный бывший сотрудник компании в электронном письме в 2016 году. На это Шиллер ответил, что «разработка iMessage для Android больше навредит нам, чем поможет».
«iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — приводит Epic слова Федериги. Apple решила не разрабатывать iMessage для Android ещё в 2013 году, говорится в документах. Службу обмена сообщениями компания запустила на iOS 5 в 2011 году.
Эдди Кью признает, что Apple «могла бы сделать версию для Android, которая работала бы с iOS», чтобы «пользователи обеих платформ могли беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом». Но приложение так и не выпустили.
Epic ссылается и на другие сервисы Apple, которые мешают переходу на Android. К ним, например, относится FaceTime, презентованный в 2010 году. FaceTime выпустили только для iPhone, iPad и Mac.
- Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
- В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
- В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах. В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд и потратить часть денег на суды с Apple.
- Предварительное слушание пройдёт 21 апреля, на нём будут присутствовать топ-менеджеры Apple и Epic Games. Сам судебный процесс начнётся с 3 мая.
Ужасно конечно, компания создаёт экосистему под свои устройства. Беспредел.
Кто-нибудь, расскажите этим американцам про телеграмм
Преимущество iMessage в том, что ты не паришься как сообщение дойдёт до получателя. Если у человека не айфон, то отправится просто СМС.
Телега такое не позволяет сделать
Да, Телега не позволяет такое сделать, но никто и не парится по этому поводу.
Да, пока не окажется, что человека в телеге нет и он сидит в вацапе или вайбере
Интересно, как вы можете человеку отправить сообщение в телеге, если его в телеге не зарегистрировано? Как это можно отправить, чтобы оно не дошло и «оказалось» что у пользователя не было телеги?!
Именно. И в итоге для новых контактов нужно перебирать приложения. С iMessage жизнь чуть попроще
А потом на балансе минус косарь из-за того, что ты отправляешь обычные смс.
Крутая штука, ничего не скажешь.
Если, конечно, у тебя в тарифе не подключены безлимитные смс. Но кому вообще сейчас нужны безлимитные смс?
p.s. у меня айфон, но все равно смысла в iMessage при живых мессенджерах не вижу.
Это лишь потому что, внезапно, мессенджер от эпла у нас не распространён. Был бы распространён - видел бы смысл
Apple пыталась пыталась привязать клиентов к своей экосистеме устройств
Ну вообще то успешно привязала. Экосистема максимально удобна для неискушенного настройками пользователя, синхронизируется друг с дружкой и работает как часы.
В Andriod тоже последние пару лет прекрасная синхронизация и обрастает все своей экосистемой.
Что еще надо?
Это как говорить "у машины 4 колеса и она быстро едет, поэтому производители машин подсадили всех на свои авто, вместо того что бы дальше на лошадях скакать".
Полегче бы там в Epic с наркотиками.
Аналогия кривовата. Колёса совмеситимы между разными машинами) И желание иметь какие-либо колёса не привязывают тебя к марке авто
Да вы что, а теперь почитайте варианты разболтовки колес, они отличаются даже на разных линейках одного производителя, не говоря уже о разных марках. И если у тебя классные диски, и ты меняешь авто, придется либо диски продавать, либо брать авто из той же линейки.
Зачем нужен iMessage когда есть Телеграм? П.Дуров
Sony выпускает эксклюзивы для PlayStation, чтобы привлечь игроков на свою платформу. EpicGames, где же ты? Какой же стыд, пиздец.
Никогда не пользовался iMessage именно из-за того, что его нет на Андроиде и Винде.
Яркий пример легализации МарьИванны штатах (шучу), но никак иначе такое спорное суждение в 2021 родится в головах юристов не могло. ИМХО.
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