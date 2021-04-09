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Техника
Евгения Евсеева

«iMessage на Android больше навредит, чем поможет»: Epic Games обвинила Apple в попытке навязать пользователям iPhone Статьи редакции

Разработчик Fornite привёл iMessage как пример того, как Apple стремится удерживать пользователей и держится за экосистему.

17 17 комментариев
787 просмотров

iMessage — это преимущество, благодаря которому пользователи не переходят на Android-смартфоны, поэтому Apple никогда не выпускала версию приложения для Android. Об этом говорится в документах Epic Games для суда с производителем iPhone, которые приводит The Verge.

В письмах топ-менеджеров, которые представила Epic Games, говорится, что Apple пыталась привязать клиентов к своей экосистеме устройств, а iMessage помогало компании в этом. В частности, студия приводит слова старшего вице-президента Apple по программному обеспечению Эдди Кью, старшего вице-президента по разработке Крейга Федериги и бывшего главного маркетолога Фила Шиллера.

«Основной барьер, который мешает пользователям уйти из экосистемы приложений Apple, — это iMessage [...] iMessage — это серьёзное препятствие», — заявил один неназванный бывший сотрудник компании в электронном письме в 2016 году. На это Шиллер ответил, что «разработка iMessage для Android больше навредит нам, чем поможет».

«iMessage на Android перестанет останавливать семьи с iPhone от покупки своим детям телефонов на Android», — приводит Epic слова Федериги. Apple решила не разрабатывать iMessage для Android ещё в 2013 году, говорится в документах. Службу обмена сообщениями компания запустила на iOS 5 в 2011 году.

Эдди Кью признает, что Apple «могла бы сделать версию для Android, которая работала бы с iOS», чтобы «пользователи обеих платформ могли беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом». Но приложение так и не выпустили.

Epic ссылается и на другие сервисы Apple, которые мешают переходу на Android. К ним, например, относится FaceTime, презентованный в 2010 году. FaceTime выпустили только для iPhone, iPad и Mac.

  • Спор Apple и Epic Games длится с лета 2020 года, когда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссии в 30%. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic Games подала на обе компании в суд.
  • В сентябре прошло первое заседание: в частности, судья тогда отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
  • В феврале 2021 года Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в ЕС в дополнение к судебному процессу в США и претензиям в других странах. В апреле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Epic Games планирует привлечь $1,7 млрд при оценке в $28 млрд и потратить часть денег на суды с Apple.
  • Предварительное слушание пройдёт 21 апреля, на нём будут присутствовать топ-менеджеры Apple и Epic Games. Сам судебный процесс начнётся с 3 мая.

#новость #apple #epicgames

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Никита Крупицкас

16

Ужасно конечно, компания создаёт экосистему под свои устройства. Беспредел.

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Vlad Murygin

8

Кто-нибудь, расскажите этим американцам про телеграмм

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Андрей Васильев

Vlad
3

Преимущество iMessage в том, что ты не паришься как сообщение дойдёт до получателя. Если у человека не айфон, то отправится просто СМС.

Телега такое не позволяет сделать

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new_comment

Андрей
0

Да, Телега не позволяет такое сделать, но никто и не парится по этому поводу.

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Андрей Васильев

new_com…
2

Да, пока не окажется, что человека в телеге нет и он сидит в вацапе или вайбере

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Denis Kiselev

Андрей
0

Интересно, как вы можете человеку отправить сообщение в телеге, если его в телеге не зарегистрировано? Как это можно отправить, чтобы оно не дошло и «оказалось» что у пользователя не было телеги?!

Ответить

Андрей Васильев

Denis
0

Именно. И в итоге для новых контактов нужно перебирать приложения. С iMessage жизнь чуть попроще

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Hambala Fully

Андрей
0

А потом на балансе минус косарь из-за того, что ты отправляешь обычные смс.
Крутая штука, ничего не скажешь.

Если, конечно, у тебя в тарифе не подключены безлимитные смс. Но кому вообще сейчас нужны безлимитные смс?

p.s. у меня айфон, но все равно смысла в iMessage при живых мессенджерах не вижу.

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Андрей Васильев

Hambala
0

Это лишь потому что, внезапно, мессенджер от эпла у нас не распространён. Был бы распространён - видел бы смысл

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colorless

3

Apple пыталась пыталась привязать клиентов к своей экосистеме устройств

Ну вообще то успешно привязала. Экосистема максимально удобна для неискушенного настройками пользователя, синхронизируется друг с дружкой и работает как часы.
В Andriod тоже последние пару лет прекрасная синхронизация и обрастает все своей экосистемой.

Что еще надо?

Это как говорить "у машины 4 колеса и она быстро едет, поэтому производители машин подсадили всех на свои авто, вместо того что бы дальше на лошадях скакать".
Полегче бы там в Epic с наркотиками.

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Андрей Васильев

colorless
–1

Аналогия кривовата. Колёса совмеситимы между разными машинами) И желание иметь какие-либо колёса не привязывают тебя к марке авто

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Андрей Агеев

Андрей
0

Да вы что, а теперь почитайте варианты разболтовки колес, они отличаются даже на разных линейках одного производителя, не говоря уже о разных марках. И если у тебя классные диски, и ты меняешь авто, придется либо диски продавать, либо брать авто из той же линейки.

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Yan Varskii

0

Зачем нужен iMessage когда есть Телеграм? П.Дуров

Ответить

Айрат Галиуллин

Yan
0

Ради Memoji или отправки сообщений с прикольными эффектами 😁

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Пластиковое Окно

1

Sony выпускает эксклюзивы для PlayStation, чтобы привлечь игроков на свою платформу. EpicGames, где же ты? Какой же стыд, пиздец.

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new_comment

0

Никогда не пользовался iMessage именно из-за того, что его нет на Андроиде и Винде.

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Евгений Зимненко

0

Яркий пример легализации МарьИванны штатах (шучу), но никак иначе такое спорное суждение в 2021 родится в головах юристов не могло. ИМХО.

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