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Microsoft ведёт переговоры о покупке за $16 млрд компании, причастной к созданию Siri — CNBC Статьи редакции
Это может стать вторым крупнейшим приобретением компании после покупки LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.
Microsoft впервые обратилась к Nuance в декабре 2020 года — она была готова заплатить за компанию около $56 за акцию, то есть при капитализации в $16 млрд (+23% к цене закрытия акций в пятницу — $45,58 за штуку), пишет CNBC со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
О планах Microsoft купить Nuance сообщало Bloomberg. Microsoft отказалась от комментариев, а представитель Nuance не сразу ответил на запрос о комментариях.
По словам источника, сделка уже подписана, в ближайшее время компании объявят о ней. При цене в $16 млрд Nuance станет вторым по величине приобретением Microsoft после покупки LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.
Nuance основана в 1992 году, а по состоянию на сентябрь насчитывала 7100 сотрудников. Компания специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки, например, применялись при создании голосового помощника Siri для Apple.
Nuance позволит Microsoft расширить возможности в области голосового ПО, а также может войти в ту часть бизнеса компании, которая обсуживает правительство и бизнес.
Nuance зарабатывает на продаже инструментов для распознавания и расшифровки речи во время визитов к врачу, звонков в службу поддержки. В четвёртом квартале компания отчиталась о чистой прибыли в размере $7 млн при выручке около $346 млн в годовом исчислении.
Tак они Discord или Nuance покупают? Сатья выбери уже.
Странно, почему за такие бабки самим не разработать - сумма, ВВП небольшой европейской страны за год.
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