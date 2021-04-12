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Техника
Евгения Евсеева

Microsoft ведёт переговоры о покупке за $16 млрд компании, причастной к созданию Siri — CNBC Статьи редакции

Это может стать вторым крупнейшим приобретением компании после покупки LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

7 7 комментариев
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Microsoft впервые обратилась к Nuance в декабре 2020 года — она была готова заплатить за компанию около $56 за акцию, то есть при капитализации в $16 млрд (+23% к цене закрытия акций в пятницу — $45,58 за штуку), пишет CNBC со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

О планах Microsoft купить Nuance сообщало Bloomberg. Microsoft отказалась от комментариев, а представитель Nuance не сразу ответил на запрос о комментариях.

По словам источника, сделка уже подписана, в ближайшее время компании объявят о ней. При цене в $16 млрд Nuance станет вторым по величине приобретением Microsoft после покупки LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Nuance основана в 1992 году, а по состоянию на сентябрь насчитывала 7100 сотрудников. Компания специализируется на технологиях искусственного интеллекта и распознавания голоса. Ее разработки, например, применялись при создании голосового помощника Siri для Apple.

Nuance позволит Microsoft расширить возможности в области голосового ПО, а также может войти в ту часть бизнеса компании, которая обсуживает правительство и бизнес.

Nuance зарабатывает на продаже инструментов для распознавания и расшифровки речи во время визитов к врачу, звонков в службу поддержки. В четвёртом квартале компания отчиталась о чистой прибыли в размере $7 млн при выручке около $346 млн в годовом исчислении.

#новость #microsoft

7 7 комментариев
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Выдающийся будильник

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Заголовок не очень удачный.
Слово 'причастный' лучше заменить на какое-то другое. 

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Родион Галанев

Выдающийся
3

"Деепричастной"

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Raimond Vladimirov

0

Tак они Discord или Nuance покупают? Сатья выбери уже.

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Родион Галанев

Raimond
0

Оба два. "Почему нет, Леня?!"

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Andrey Novikov

0

Странно, почему за такие бабки самим не разработать - сумма, ВВП небольшой европейской страны за год.

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John Smith

Andrey
0

Почему интересно Гугл не разработал свою соц.сеть за такие деньжища ?)

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Nesterov Igor

0

А зачем? Чтобы потом закрыть и списать убытки, как они это обычно делают?) 

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