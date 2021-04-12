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Техника
Таня Боброва

Bloomberg: Apple работает над своим «самым амбициозным» продуктом для «умного» дома — ТВ-приставкой с колонкой HomePod Статьи редакции

Так компания сможет укрепить позиции на рынке «умных» устройств, считает агентство.

По словам знакомых с вопросом источников агентства, устройство будет сочетать Apple TV с «умной» колонкой HomePod. Оно также будет поддерживать камеру для видеоконференций и другие функции «умного» дома.

Среди других возможностей устройства — поддержка стандартных функций Apple TV, например просмотр видео и игры, а колонка позволит воспроизводить музыку и использовать голосового помощника Siri. Издание отмечает, что в случае запуска устройство станет «самым амбициозным» продуктом Apple в сфере устройств для «умного» дома.

Apple также обсуждает разработку акустической системы с сенсорным экраном, чтобы конкурировать с Google и Amazon. Такое устройство может сочетать iPad и HomePod, пишет Bloomberg. Компания рассматривала возможность присоединения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, когда тот перемещается по комнате, утверждает агентство.

Разработка обоих продуктов пока находится на ранней стадии — в итоге компания может пересмотреть набор функций или вовсе не выпускать устройства, отмечает издание. Представитель Apple отказался от комментариев.

Новые устройства могли бы помочь Apple увеличить долю на рынке «умных» устройств, считает Bloomberg. По данным исследовательской компании Strategy Analytics, в 2020 году компания занимала лишь 2% рынка ТВ-приставок. Колонки HomePod занимали менее 10% рынка «умных» динамиков, пишет издание.

#новость #apple

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Denis Kiselev

5

iPad на механической руке! (Мои глаза!)

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Вася Пражкин

Denis
2

Я удивляюсь, как Apple еще не купили Boston Dynamics. Так бы собака приносила бы не только тапки, а еще и iPad и держала бы его в лапах. Ну и свет могла бы выключать даже без технологий "умного дома".

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Denis Kiselev

Вася
0

BD делают отличные шоу-концепты. Но до потребительских продуктов там пока очень далеко. А рынок эппла - потребительские продукты

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ВиталийСемёнов

Вася
0

А потом бы активировалась программа Skynet в какой-то момент

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Old Nick

Вася
0

Вот только к собаке пришлось бы купить Подписку "принести тапки" - 5ю99, либо расширенную с доставкой газеты за 8.99 или премиум с дополнительной опцией по выключению света за 10.99

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Alexandre Lebedev

2

Устройство, которое объединит Apple TV и Homepod...

Apple сделают Яндекс Станцию?)

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ВиталийСемёнов

Alexandre
0

Apple сделает робота Фёдора. 

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Евгений Дроздов

Alexandre
0

И СберПортал туда еще добавит.

Ответить

Raimond Vladimirov

1

присоединения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, когда тот перемещается по комнате

Как-то страшновато нет?

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Mike Glukhov

Raimond
1

Blade runner 

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Вася Пражкин

Raimond
0

В России было бы страшновато, если бы эта рука давала подзатыльника при попытке переключить ТВ с первого или второго канала.

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Сергей Милосердов

1

Ценник судя по всему будет космический, т.к. по-отдельности эти товары тоже ого-го стоят.

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Вячеслав Григорьев

0

Чую что механическая рука будет многими использоваться не по прямому назначению.

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Комментарий удален

Иван Шеметов

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0

@Инспектор я кстати на диету сел 

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Дмитрий Пупкин

0

Ребята не спешат. Даже яндекс давно сделал колонку с алисой и видео приставкой.

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Denis Kiselev

Дмитрий
0

В версии Макс работает годно.

Но до плавности работы и удобства пульта Эппл ТВ довольно далеко

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Комментарий удален

Илья Шишкунов

0

Если помимо интеграции AppleTV и iTunes будет ещё и Apple Arcade и всё это на нормальном чипе современном, а не на старом говне, то можно действительно назвать вином, а если ещё сверху полярнуть AR/VR совместимостью, всякими там голосовыми помощниками и прочим, то фанаты яблока вообще с ума сойдут 
(но нормальным людям вне экосистемы рабской всё равно будет устройство бесполезно) 

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Люба Минос

0

Умный дом от Apple, сказал что не так по Iphone, и тебя не пустили домой, или устроили скандал. 

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ВиталийСемёнов

Люба
0

Нет, дом просто бы сам переписал бы документы на владение собственностью. 

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