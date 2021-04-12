Так компания сможет укрепить позиции на рынке «умных» устройств, считает агентство.

По словам знакомых с вопросом источников агентства, устройство будет сочетать Apple TV с «умной» колонкой HomePod. Оно также будет поддерживать камеру для видеоконференций и другие функции «умного» дома.

Среди других возможностей устройства — поддержка стандартных функций Apple TV, например просмотр видео и игры, а колонка позволит воспроизводить музыку и использовать голосового помощника Siri. Издание отмечает, что в случае запуска устройство станет «самым амбициозным» продуктом Apple в сфере устройств для «умного» дома.

Apple также обсуждает разработку акустической системы с сенсорным экраном, чтобы конкурировать с Google и Amazon. Такое устройство может сочетать iPad и HomePod, пишет Bloomberg. Компания рассматривала возможность присоединения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, когда тот перемещается по комнате, утверждает агентство.

Разработка обоих продуктов пока находится на ранней стадии — в итоге компания может пересмотреть набор функций или вовсе не выпускать устройства, отмечает издание. Представитель Apple отказался от комментариев.

Новые устройства могли бы помочь Apple увеличить долю на рынке «умных» устройств, считает Bloomberg. По данным исследовательской компании Strategy Analytics, в 2020 году компания занимала лишь 2% рынка ТВ-приставок. Колонки HomePod занимали менее 10% рынка «умных» динамиков, пишет издание.