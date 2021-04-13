Камера также позволяет переводить текст и сканировать документы.

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В «умной» камере от «Яндекса» объединены технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, рассказали vc.ru в компании.

Камера может в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы.

Если навести камеру на предмет, например, на рюкзак, она сможет его распознать, а также предложить, где купить такой же или похожий рюкзак.

По такому же принципу можно узнать название растения, породу собаки или название памятника.

Также камера может переводить надписи с иностранных языков — текст появится поверх изображения.

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В приложении также есть сканер: он позволяет сделать цифровую копию любого документа, например, паспорта или диплома.