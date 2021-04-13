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«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете Статьи редакции
Камера также позволяет переводить текст и сканировать документы.
В «умной» камере от «Яндекса» объединены технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, рассказали vc.ru в компании.
Камера может в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы.
Если навести камеру на предмет, например, на рюкзак, она сможет его распознать, а также предложить, где купить такой же или похожий рюкзак.
По такому же принципу можно узнать название растения, породу собаки или название памятника.
Также камера может переводить надписи с иностранных языков — текст появится поверх изображения.
В приложении также есть сканер: он позволяет сделать цифровую копию любого документа, например, паспорта или диплома.
Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android — её можно включить, нажав на иконку камеры в поисковой строке.
Прикольная вещь, нужно законадательно потребовать установки яндекс колонки с камерой для удобства пользователя в каждой комнате
А также колонку с анализатором качества воздуха сами знаете где.
в дедном бункере?
Ого, спустя 3.5 года скопировали Google Lens. Спасибо, но устанавливать помоечное приложение и отправлять товарищу майору фото нет никакого желания.
Ну вот не очень понимаю, почему речь сразу о «скопировали, своровали, сплагиатили». С таким успехом можно вообще одно к другому привязывать не утруждаясь, это не говоря уже про классического «тварщ майора».
Если это тонкий юмор – извините, не распознала.
Сейчас подвезут шутки про товарища майора
Как будет: первое время, года два-три, это будет работать, все привыкнут. А потом бабамс и товары будут только из яндекс маркета. До свидания частный бизнес.
Ну и да, предустановка сначала в телефон, а потом пролобируют установку вместе с чипом в мозг.
При наведении на опричников дряхлого царя, фсбни и прочих псов режима, Яндекс, конечно, не будет показывать сколько стоят их вещи
Очень удобная функция. Ещё и цены сразу сравнить можно. Рай для всех, кто терпеть не может долгий шоппинг.
Фотаешь друзей и знаешь во что они одеты и сколько это стоит )
Точно! Новая развлекуха для убийства времени.
Потом узнаешь, что подруга твоего друга, также стоит... webcam, эскорт... =) Бигдата, такая бигдата ))
Если это будет работать как надо, то цены этой функции не будет
3 года как у Google есть эта функция
Ну, вероятно, поиск по российским товарам будет лучше (ниже примеры юзера)
У меня вопрос к Яндекс.
Я скачал приложение Яндекс.Еда и почему то не могу в нем заказать такси и настроить Алису.
Когда уже добавите?
Еще ни разу не было так просто получить объявление финансовых пирамид из яндекс директа у себя в хате!
О, Гугл объектив
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