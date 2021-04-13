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Техника
Евгения Евсеева

«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете Статьи редакции

Камера также позволяет переводить текст и сканировать документы.

27 27 комментариев
1672 просмотров

В «умной» камере от «Яндекса» объединены технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, рассказали vc.ru в компании.

Камера может в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы.

Если навести камеру на предмет, например, на рюкзак, она сможет его распознать, а также предложить, где купить такой же или похожий рюкзак.

По такому же принципу можно узнать название растения, породу собаки или название памятника.

Также камера может переводить надписи с иностранных языков — текст появится поверх изображения.

В приложении также есть сканер: он позволяет сделать цифровую копию любого документа, например, паспорта или диплома.

Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android — её можно включить, нажав на иконку камеры в поисковой строке.

#новость #яндекс

27 27 комментариев
15
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27 комментариев
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Канищев Максим

10

Прикольная вещь, нужно законадательно потребовать установки яндекс колонки с камерой для удобства пользователя в каждой комнате 

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Nikitinz

Канищев
3

Яндекс.Шапочка в разработке пока. А вот её уже снимать нельзя будет) Даже на ночь)

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Sergei Timofeyev

Канищев
1

А также колонку с анализатором качества воздуха сами знаете где.

Ответить

badResistor

Sergei
0

в дедном бункере?

Ответить

Андрей Малолин

badResi…
0

Он будет эталоном в бенчмарках подданых?

Ответить

Igor Chimbur

7

Ого, спустя 3.5 года скопировали Google Lens. Спасибо, но устанавливать помоечное приложение и отправлять товарищу майору фото нет никакого желания.

Ответить

Ничего личного, но

Igor
0

Ну вот не очень понимаю, почему речь сразу о «скопировали, своровали, сплагиатили». С таким успехом можно вообще одно к другому привязывать не утруждаясь, это не говоря уже про классического «тварщ майора».
Если это тонкий юмор – извините, не распознала.

Ответить

ЯжПрограммист

2

Сейчас подвезут шутки про товарища майора

Ответить

alex twit

ЯжПрограммист
8

Шутки ли

Ответить

Tim Adahovskiy

ЯжПрограммист
0

шутки за 50

Ответить

Vladislav Stan

3

Как будет: первое время, года два-три, это будет работать, все привыкнут. А потом бабамс и товары будут только из яндекс маркета. До свидания частный бизнес. 

Ну и да, предустановка сначала в телефон, а потом пролобируют  установку вместе с чипом в мозг. 

При наведении на опричников дряхлого царя, фсбни и прочих псов режима, Яндекс, конечно, не будет показывать сколько стоят их вещи

Ответить

Tim Adahovskiy

Vladislav
–1

из какой палаты сбежали?

Ответить

Алексей Лысенко

1

Очень удобная функция. Ещё и цены сразу сравнить можно. Рай для всех, кто терпеть не может долгий шоппинг.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
4

Фотаешь друзей и знаешь во что они одеты и сколько это стоит )

Ответить

Алексей Лысенко

Sergei
1

Точно! Новая развлекуха для убийства времени.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
4

Потом узнаешь, что подруга твоего друга, также стоит... webcam, эскорт... =) Бигдата, такая бигдата ))

Ответить

Станислав Назаров

2

Уже есть скрин, как это работает ирл. 

Ответить

Ничего личного, но

1

Если это будет работать как надо, то цены этой функции не будет

Ответить

Максим SvemDev

Ничего
2

3 года как у Google есть эта функция

Ответить

Ничего личного, но

Максим
0

Ну, вероятно, поиск по российским товарам будет лучше (ниже примеры юзера)

Ответить

Alexander Plyonkin

1

У меня вопрос к Яндекс.
Я скачал приложение Яндекс.Еда и почему то не могу в нем заказать такси и настроить Алису.
Когда уже добавите?

Ответить

Goodsanta

0

Тоже Яндекс:

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Artem

0

Еще ни разу не было так просто получить объявление финансовых пирамид из яндекс директа у себя в хате!

Ответить

Люц Шнайдер

0

Осталось научить точно распознавать товары. Но в целом очень удобно. 

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Алмаз Загидуллин

0

О, Гугл объектив

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Алексей Шатаев

Алмаз
0

Инновации!

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Artemy

0

Людей распознавал и искал очень давно.

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