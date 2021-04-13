После публикаций СМИ голосовой помощник перестал отвечать на вопрос про следующую дату презентации.

Если спросить англоязычную версию Siri, когда будет следующее мероприятие, она ответит — 20 апреля в Apple Park, Купертино. Об этом пишет The Verge.

«Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на apple.com»

По ссылке, которую рекомендует Siri, открывается стандартная страница Apple, где ничего не сказано про мероприятие 20 апреля. Обычно компания рассылает приглашения за неделю, отмечает издание. То есть официально о мероприятии производитель iPhone должен сообщить 13 апреля.

30 марта Apple объявила, что проведёт онлайн-презентацию WWDC с 7 по 11 июня — на ней представят новые версии ОС.