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Техника
Новости TJ

Siri рассказала о весенней презентации Apple 20 апреля — компания пока не анонсировала мероприятие Статьи редакции

После публикаций СМИ голосовой помощник перестал отвечать на вопрос про следующую дату презентации.

Если спросить англоязычную версию Siri, когда будет следующее мероприятие, она ответит — 20 апреля в Apple Park, Купертино. Об этом пишет The Verge.

«Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на apple.com»

По ссылке, которую рекомендует Siri, открывается стандартная страница Apple, где ничего не сказано про мероприятие 20 апреля. Обычно компания рассылает приглашения за неделю, отмечает издание. То есть официально о мероприятии производитель iPhone должен сообщить 13 апреля.

30 марта Apple объявила, что проведёт онлайн-презентацию WWDC с 7 по 11 июня — на ней представят новые версии ОС.

#новость #apple

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Сергей Янзин

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Женщина...

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Artemy

Сергей
2

Навеяло

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Виктор Князев

Сергей
0

только вместо трубки телефонного автомата нужен айфон 😂

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Nikolay Ganin

5

Команда разработки сири решила сразу на проде тестить

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alex twit

2

До разрыва пердака Муртазина 3..2..1

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Greg Volkov

1

А знаете у кого там день рождения 20 апреля?
Г...

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Влад Рудов

0

Может Сири просто затупила и давала неверную инфу все это время?

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