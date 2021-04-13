Презентация
серверов от Acer
серверов от Acer
До начала осталось:
Siri рассказала о весенней презентации Apple 20 апреля — компания пока не анонсировала мероприятие Статьи редакции
После публикаций СМИ голосовой помощник перестал отвечать на вопрос про следующую дату презентации.
Если спросить англоязычную версию Siri, когда будет следующее мероприятие, она ответит — 20 апреля в Apple Park, Купертино. Об этом пишет The Verge.
По ссылке, которую рекомендует Siri, открывается стандартная страница Apple, где ничего не сказано про мероприятие 20 апреля. Обычно компания рассылает приглашения за неделю, отмечает издание. То есть официально о мероприятии производитель iPhone должен сообщить 13 апреля.
30 марта Apple объявила, что проведёт онлайн-презентацию WWDC с 7 по 11 июня — на ней представят новые версии ОС.
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