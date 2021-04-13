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Microsoft представила Surface Laptop 4 на Intel и AMD, наушники для бизнеса и впервые за 10 лет переработала веб-камеру Статьи редакции
Компания обновила Surface Laptop, а также показала новую линейку Modern-устройств с поддержкой Microsoft Teams.
Microsoft анонсировала несколько новых устройств линейки Surface. Главный анонс — 13,5 и 15-дюймовые ноутбуки Surface Laptop 4, которые будут одновременно доступны на базе процессоров Intel 11-го поколения и AMD Ryzen 4000 (4680U и 4980U).
У устройств сенсорные 3:2 дисплеи PixelSense, от 8 до 32 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной SSD-памяти в зависимости от комплектации.
Компания заявляет, что модели Surface Laptop 4 в среднем на 70% быстрее прошлого поколения и были разработаны с учётом популярности удалёнки.
В ноутбуках обновили HD-камеру — она лучше работает при слабом освещении. Также добавили микрофоны «студийного качества» и динамики с поддержкой Dolby Atmos.
Максимальное время работы — до 19 часов для 13,5-дюймового устройства на базе AMD и 17,5 часов для 15-дюймовой AMD-модели. У ноутбуков на базе Intel время работы 17 и 16,5 часов соответственно. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки — до 80% за час.
По набору портов Surface Laptop не изменился: ноутбуки оснащены портами USB-A и USB-C, аудиоразъёмом и разъёмом Surface Connect для зарядки. SSD-накопитель можно заменить — он снимается со слота на задней панели устройства.
Цены на Surface Laptop 4:
- $999 (~77 тысяч рублей) за 13,5-дюймовую версию с AMD Ryzen 5 4680U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1199 (~92 тысячи рублей).
- $1299 (~100 тысяч рублей) за 13,5-дюймовую версию с Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1499 (~115 тысяч рублей).
- $1299 за 15-дюймовую версию с AMD Ryzen 7 4980U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1499, c 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — $1699 (~130 тысяч рублей).
- $1699 за 13,5-дюймовую версию с Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — $2299 (~176 тысяч рублей).
- $1799 (~138 тысяч рублей) за 15-дюймовую версию c Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — $2399 (~184 тысячи рублей).
Surface Headphones 2+ и другие устройства с поддержкой Microsoft Teams
Microsoft выпустила специальную версию наушников с 13 уровнями шумоподавления Surface Headphones 2+ для бизнеса.
У неё есть кнопка для управления звонками в мессенджере Teams, а также USB-донгл для более стабильного соединения (по сравнению с Bluetooth) и отображения статуса подключения.
Время автономной работы (до 18,5 часов прослушивания музыки и 15 часов разговора) и другие характеристики не изменились. Стоимость — $299 (~23 тысячи рублей), на $50 дороже обычных Surface Headphones 2.
Также компания представила линейку устройств Modern, сертифицированных для Microsoft Teams.
- USB-гарнитура Modern с кнопками для управления громкостью, отключения микрофона и работы в Teams. Стоимость — $49,99 (~3800 рублей) для бизнес-клиентов и образовательных учреждений.
- Беспроводная гарнитура Modern — с мягкими амбушюрами, автоматическим отключением микрофона при его складывании и элементами управления на чаше наушника.
Время работы — до 50 часов прослушивания музыки и до 30 часов разговоров в Teams, гарнитура полностью заряжается за 2,5 часа. В продажу поступит в июне 2021 года, но стоимость пока не объявлена.
- Веб-камера Modern — первое серьезное обновление линейки веб-камер Microsoft за последние 10 лет, пишет The Verge. Она поддерживает 1080p HDR-видео, технологию True Look (автоматические баланс белого, ретушь лица и регулировка света), угол обзора в 78°.
Камера подключается по USB. Чтобы обеспечить приватность пользователей, у неё есть светодиод и шторка для сокрытия линзы камеры. Технологию биометрической аутентификации Windows Hello она не поддерживает. Стоимость — $69 (~5300 рублей).
- USB-C колонка Modern.
Основная задача пятидюймовой колонки — работа в Microsoft Teams: у неё есть кнопка для вызова панели быстрых действий в Teams во время собраний, всенаправленные микрофоны и функция подавления фоновых шумов. Также есть обычные кнопки для управления громкостью, отключения звука и кнопка вызова.
Внутри колонки спрятан отсек для кабеля USB-C, в комплекте идёт сумка для переноски. Стоимость — $99 (~7600 рублей), в продаже с июня 2021 года.
Посмотрев, как минимум, на гарнитуру наушников(2008г чтоли?), можно понять почему Apple обошла Microsoft
Более того, цена ноутов от микрософта приближается к макбукам, что тоже не играет на пользу первой
Apple MacBook Pro 13" (M1, 2020) 16 ГБ, 512 ГБ SSD - 169 990 ₽
MS Surface Laptop 4 13,5-дюймовую версию с Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ - 127 500 ₽
25% разница
при этом даже эйр на м1 с 8Гб будет тащить в разы быстрее чем сурфаце, и работать в 3 раза дольше. Уже не говоря про операционку (хотя тут субъективно, да, есть те кому и винда нравится)
Уже не говоря про операционку (хотя тут субъективно, да, есть те кому и винда нравится)
у меня 2 ноута, мак и на винде, если сравнивать только операционки, то винда вполне норм
при этом даже эйр на м1 с 8Гб будет тащить в разы быстрее чем сурфаце, и работать в 3 раза дольше.
Не знаю на счет Эйр, у него же охлаждение слабое, и мне например 8Гб вообще для работы не хватит.
Спасибо Микрософт что уродским дизайном помогает всем перейти на нормальные операционки (*nix-based) и железо (apple, sony и т.п.)
)))
Осспаде да шо ж оно всё страшное такое?! Типа, чтобы глаза сломать сначала об операционку, а добить об дизайн гаджетов?
Гарнитуры уродские.
А камера гаже Genius из 2007 года. По сравнению с Microsoft LifeCam Studio дизайн у нового «творения» — жуткое УГ.
Как же я рад, что рынок ультрабуков активно развивается.
Догнать, обогнать и убить "два ядра, два гига, игровой ноутбук" с ценой как крыло от Боинга и таким же шумом
А наушники выглядят очень схоже с XSX Headset, снял даже сравнил, интересная унификация, будто бы одна платформа автомобиля
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