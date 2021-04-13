Компания обновила Surface Laptop, а также показала новую линейку Modern-устройств с поддержкой Microsoft Teams.

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Microsoft анонсировала несколько новых устройств линейки Surface. Главный анонс — 13,5 и 15-дюймовые ноутбуки Surface Laptop 4, которые будут одновременно доступны на базе процессоров Intel 11-го поколения и AMD Ryzen 4000 (4680U и 4980U).

У устройств сенсорные 3:2 дисплеи PixelSense, от 8 до 32 ГБ ОЗУ и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной SSD-памяти в зависимости от комплектации.

Компания заявляет, что модели Surface Laptop 4 в среднем на 70% быстрее прошлого поколения и были разработаны с учётом популярности удалёнки.

В ноутбуках обновили HD-камеру — она лучше работает при слабом освещении. Также добавили микрофоны «студийного качества» и динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Максимальное время работы — до 19 часов для 13,5-дюймового устройства на базе AMD и 17,5 часов для 15-дюймовой AMD-модели. У ноутбуков на базе Intel время работы 17 и 16,5 часов соответственно. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки — до 80% за час.

По набору портов Surface Laptop не изменился: ноутбуки оснащены портами USB-A и USB-C, аудиоразъёмом и разъёмом Surface Connect для зарядки. SSD-накопитель можно заменить — он снимается со слота на задней панели устройства.

Цены на Surface Laptop 4:

$999 ( ~77 тысяч рублей ) за 13,5-дюймовую версию с AMD Ryzen 5 4680U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1199 (~92 тысячи рублей).

) за 13,5-дюймовую версию с AMD Ryzen 5 4680U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1199 (~92 тысячи рублей). $1299 ( ~100 тысяч рублей ) за 13,5-дюймовую версию с Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1499 ( ~115 тысяч рублей ).

) за 13,5-дюймовую версию с Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1499 ( ). $1299 за 15-дюймовую версию с AMD Ryzen 7 4980U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. За версию с 16 ГБ ОЗУ — $1499, c 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — $1699 ( ~130 тысяч рублей ).

). $1699 за 13,5-дюймовую версию с Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — $2299 ( ~176 тысяч рублей ).

). $1799 (~138 тысяч рублей) за 15-дюймовую версию c Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. За версию с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — $2399 (~184 тысячи рублей).

Surface Headphones 2+ и другие устройства с поддержкой Microsoft Teams

Microsoft выпустила специальную версию наушников с 13 уровнями шумоподавления Surface Headphones 2+ для бизнеса.

Surface Headphones 2+

У неё есть кнопка для управления звонками в мессенджере Teams, а также USB-донгл для более стабильного соединения (по сравнению с Bluetooth) и отображения статуса подключения.

Время автономной работы (до 18,5 часов прослушивания музыки и 15 часов разговора) и другие характеристики не изменились. Стоимость — $299 (~23 тысячи рублей), на $50 дороже обычных Surface Headphones 2.

Также компания представила линейку устройств Modern, сертифицированных для Microsoft Teams.

USB-гарнитура Modern с кнопками для управления громкостью, отключения микрофона и работы в Teams. Стоимость — $49,99 (~3800 рублей) для бизнес-клиентов и образовательных учреждений.

Беспроводная гарнитура Modern — с мягкими амбушюрами, автоматическим отключением микрофона при его складывании и элементами управления на чаше наушника.

Время работы — до 50 часов прослушивания музыки и до 30 часов разговоров в Teams, гарнитура полностью заряжается за 2,5 часа. В продажу поступит в июне 2021 года, но стоимость пока не объявлена.

Веб-камера Modern — первое серьезное обновление линейки веб-камер Microsoft за последние 10 лет, пишет The Verge. Она поддерживает 1080p HDR-видео, технологию True Look (автоматические баланс белого, ретушь лица и регулировка света), угол обзора в 78°.

Камера подключается по USB. Чтобы обеспечить приватность пользователей, у неё есть светодиод и шторка для сокрытия линзы камеры. Технологию биометрической аутентификации Windows Hello она не поддерживает. Стоимость — $69 (~5300 рублей).

USB-C колонка Modern.

Основная задача пятидюймовой колонки — работа в Microsoft Teams: у неё есть кнопка для вызова панели быстрых действий в Teams во время собраний, всенаправленные микрофоны и функция подавления фоновых шумов. Также есть обычные кнопки для управления громкостью, отключения звука и кнопка вызова.