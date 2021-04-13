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«Полный расцвет»: Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля Статьи редакции
Компания может представить обновлённые iPad Pro и маячки AirTag.
О возможной презентации 13 апреля рассказали журналисты, которые узнали дату мероприятия у Siri. Вечером Apple разослала приглашения, в том числе редакции vc.ru.
Как пишет CNBC, на презентации Apple может показать обновлённые iPad Pro и маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей, анонс которых журналисты ожидали летом 2020 года. В марте Bloomberg писало, что компания планирует представить новые модели iPad Pro с улучшенным процессором и камерами.
А компы новые на М1Х или как там его, будут? Без них уаще не интересно
Вечером Apple разослала приглашения, в том числе редакции vc.ru.
Пойдете?
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