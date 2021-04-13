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Техника
Таня Боброва

«Полный расцвет»: Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля Статьи редакции

Компания может представить обновлённые iPad Pro и маячки AirTag.

О возможной презентации 13 апреля рассказали журналисты, которые узнали дату мероприятия у Siri. Вечером Apple разослала приглашения, в том числе редакции vc.ru.

Как пишет CNBC, на презентации Apple может показать обновлённые iPad Pro и маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей, анонс которых журналисты ожидали летом 2020 года. В марте Bloomberg писало, что компания планирует представить новые модели iPad Pro с улучшенным процессором и камерами.

#новость #apple

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Andreas Lapueros

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А компы новые на М1Х или как там его, будут? Без них уаще не интересно 

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Reborn Soul

Andreas
0

Вряд ли. Их ждут осенью

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Reborn Soul

Andreas
0

Пишут что iMac обновленный представят. Но думается мне на М1

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умный человек

1
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умный человек

умный
–1

Абстракция

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BearStrikesBack

–2

Вечером Apple разослала приглашения, в том числе редакции vc.ru.

Пойдете?

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Юрий Белоножкин

BearStrikesBack
2

Филипп Концаренко может и пойдёт

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Положенный фонарь

0

Значит, Сири не пиздит

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