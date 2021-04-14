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Техника
Евгения Евсеева

Samsung пообещала представить «самый мощный Galaxy» 28 апреля Статьи редакции

Компания может показать ноутбуки Galaxy Book Pro.

Samsung официально анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked 28 апреля в 20:00. Компания объявила, что представит на презентации «самый мощный Galaxy».

Samsung

Издание SamMobile со ссылкой на данные сертификации сообщало, что компания разрабатывает ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360. Первый из них будет также иметь версию с LTE-модемом, а второй — с поддержкой 5G.

Южнокорейское издание The Elec также писало, что Samsung планирует представить новые складные телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2.

13 апреля Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля. Как писали СМИ, компания может показать обновлённые iPad Pro и маячки AirTag.

#новость #samsung #galaxy #unpacked

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3 комментария
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Сергей Кокшаров

1

Всех их модели даже не помещаются на скриншоте. И каждая "самая мощная", по сравнению с предыдущими. 

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ЯжПрограммист

Сергей
0

Каждая новая "самая мощная", "самая лучшая" и "самая революционная"

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Александр Привалов

ЯжПрограммист
1

* среди моделей galaxy баклажанового цвета средней ценовой линейки, выпущенных в продажу по контрактам с AT&T на рынке США с 18.02.21 по 01.03.21, по данным аналитического агенства "NonameInfo" (Мальта), технические характеристики могут быть изменены производителем и отличаться от заявленных.

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