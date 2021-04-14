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Samsung пообещала представить «самый мощный Galaxy» 28 апреля Статьи редакции
Компания может показать ноутбуки Galaxy Book Pro.
Samsung официально анонсировала онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked 28 апреля в 20:00. Компания объявила, что представит на презентации «самый мощный Galaxy».
Издание SamMobile со ссылкой на данные сертификации сообщало, что компания разрабатывает ноутбуки Galaxy Book Pro и Pro 360. Первый из них будет также иметь версию с LTE-модемом, а второй — с поддержкой 5G.
Южнокорейское издание The Elec также писало, что Samsung планирует представить новые складные телефоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2.
13 апреля Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля. Как писали СМИ, компания может показать обновлённые iPad Pro и маячки AirTag.
Всех их модели даже не помещаются на скриншоте. И каждая "самая мощная", по сравнению с предыдущими.
Каждая новая "самая мощная", "самая лучшая" и "самая революционная"
* среди моделей galaxy баклажанового цвета средней ценовой линейки, выпущенных в продажу по контрактам с AT&T на рынке США с 18.02.21 по 01.03.21, по данным аналитического агенства "NonameInfo" (Мальта), технические характеристики могут быть изменены производителем и отличаться от заявленных.
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