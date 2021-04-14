Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Техника
Евгения Евсеева

Китайские разработчики создали ИИ-цензор для поиска «запрещённой» информации на основе алгоритма Google Статьи редакции

Он может находить данные с точностью в 91% и пригодится для цензуры интернет-изданий, заявляют исследователи.

  • Разработчики из Шэньянского университета Лигун и Китайской академии наук создали технологию с элементами ИИ на основе алгоритма BERT от Google, который может фильтровать «вредную информацию» в интернете с высокой точностью, пишет South China Morning Post.
  • Он позволяет находить подлежащие цензуре тексты с точностью в 91%, утверждают исследователи. При этом, например, поиск по ключевым словам даёт точность в 70%, а у обученной людьми нейросети — 80%.
  • Алгоритм Google BERT с открытым кодом не может анализировать тексты длиной более 512 слов, поэтому разработчики создали алгоритм, который разбивает длинный текст на сегменты, доступные для анализа, а затем собирает текст обратно.
  • Как утверждают исследователи, решение содержит словарь с ключевыми словами и их формами. Также алгоритм может искать скрытый между строк подтекст, так как пользователи в Китае используют омонимы или добавляют дефисы между символами, чтобы избежать цензуры.
  • Интернет в Китае жестко контролируют, многие сайты, в том числе Google, Facebook, Twitter заблокированы, а часть контента на доступных сайтах запрещена. При этом китайский язык слишком сложный, чтобы использовать обычные решения для поиска «запрещенной» информации, отмечает издание.
  • Решение было бы полезно, чтобы «найти и отфильтровать информацию из интернет-изданий», заявили ведущий исследователь Ли Шу и её коллеги. Сейчас китайское правительство и компании полагаются на «армию цензоров», которые вручную проверяют контент в интернете, но это слишком дорого и неэффективно, пишет издание.

#новость #китай

449 просмотров
16 16 комментариев
1
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 16, "likes": 3, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 233779, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 12:05:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Демидов

–1

Тексты уходят в прошлое, теперь эра аудио и видео, китайская цензура обречена на пробуксовку. 
Как рухнул СССР, так и рухнет КНР, на лжи и лицемерии (коммунистическая партия Китая состоит сплошь из миллиардеров и миллионеров ) ничего долговечного не построить.

Ответить

Дмитрий Малахов

Денис
1

CCCР рухнул не от лжи, сейчас ее не меньше....
Он рухнул от дефицита и веры в  обещания  " за 2 года будете жить, как в штатах", в них реально верили.

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
0

Вселенский опыт говорит,

что погибают царства

не от того, что тяжек быт

или страшны мытарства.

А погибают от того

(и тем больней, чем дольше),

что люди царства своего

не уважают больше.

По свой конец совок погряз в противоречиях, по ТВ клянут проклятый капитализм, а в соседней березке продают дефицит исключительно за валюту, рассказывают о коммунистической скромности, а сами в партпривелегиях погрязли.

Ответить

alex twit

Денис
1

Что ни делают китайцы, получается цензура

Ответить

Денис Демидов

alex
0

Вы думаете легко впаривать массам как миллиардеры и миллионеры собираются коммунизм построить? 

Ответить

Дмитрий Мантис

Денис
0

теперь эра аудио и видео, китайская цензура обречена на пробуксовку.

Научатся)

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
0

Конечно научатся, но пропусков будет так много, что это им не поможет, если экономика начнет стагнировать. 

Ответить

Канищев Максим

Денис
0

Чьим же то товаром будетет торговать, после развала Китая? Сидели бы молча.

Ответить

Денис Демидов

Канищев
0

Это такой же нелепый вопрос, как если бы перед крахом СССР-а спросили бы, где вы газ и нефть будете покупать.
После развала КНР на несколько частей сами китайцы и их фабрики никуда не денутся, скорее станут более конкурентоспособными, так как их меньше будут обирать центральные власти на дороги в некуда и прочие мега проекты фантазера Си

Ответить

Михаил М

Денис
0

STT отлично работает уже лет 15, проснись.

Ответить

Денис Демидов

Михаил
0

Где посмотреть метрики "отличности"? 
https://www.ferra.ru/news/apps/kitaicy-nashli-novuyu-socset-dlya-obkhoda-goscenzury-07-02-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китайцы нашли новую соцсеть для обхода госцензуры
Закрытая соцсеть Clubhouse привлекла множество новых пользователей из Китая. Китайцы переходят в…
www.ferra.ru
Ответить

Игорь Купцов

Денис
0

Кто работать тогда будет, если Китай рухнет? Пусть лучше они там своих граждан цензурируют, лишь бы работали

Ответить

alex twit

0

+2 миска рис, +10 социальная рейтинг. Партия гордый тебя! Выдать три кошки жена

Ответить

Михаил Похеров

0

Теперь все называть ИИ будут? Гугл наверное в 99 был с алгоритмом ИИ и альтависта 

Ответить

Михаил М

Михаил
0

Если нейросеть умеет понимать смысл текста, а не просто поиск по ключевым словам осуществлять, то это ии.

Ответить

Aleksey Murashko

0

Нужно доступ на сервисы сделать по регистрируемым аккаунтам, и блокировать роботов по активностям не составит труда

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента "Венчурной Академии" Ильи Ивахина. Особенный спикер
У нас в #ВенчурнаяАкадемия занятия делятся почти поровну на "американскую" и отечественную части. Наша больше про нетво…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Не ТикТоком едины: на IPQuorum представят 20 способов создания и продвижения контента
Starta Ventures
Подписан
Отписаться
Запуск 11 батча Global Residency Track!
В Нью-Йорке стартовала 11 Global Residency Track program от Starta Accelerator!
0

Показать еще

Лучшие комментарии
умный человек
за день
«Полный расцвет»: Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля
Вася Пражкин
за неделю
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы

Комментарии

Владимир n a

«Билайн»: вместо того, чтобы…

Dmitry Proudnikov

Telegram запустил два новых…

Vadim Aptrakhmanov

Заработать 1,27 млн рублей за 3…

Павел

Telegram запустил два новых…

Денис Демидов

Китайские разработчики создали…

Дмитрий Горбенко

Mastercard, российские банки и…

alex twit

Telegram запустил два новых…

Игорь Купцов

Китайские разработчики создали…

Против Спама

Магазин одежды, кафе или…

alex twit

Китайские разработчики создали…

Александр Якунин

Telegram запустил два новых…

Alex Khitro

Заработать 1,27 млн рублей за 3…

Денис Демидов

Китайские разработчики создали…

Ilia Kadushkin

Ozon запланировал получить…

Игорь Купцов

Как на самом деле найти первую…

Алексей Соловьёв

Что будет, если ITшники решат…

Куприян Ермаков

«Билайн»: вместо того, чтобы…

Александр

Telegram запустил два новых…

Anton Ivanov

Правительство планирует создать…

Денис Демидов

Китайские разработчики создали…
null