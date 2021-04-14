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Китайские разработчики создали ИИ-цензор для поиска «запрещённой» информации на основе алгоритма Google Статьи редакции
Он может находить данные с точностью в 91% и пригодится для цензуры интернет-изданий, заявляют исследователи.
- Разработчики из Шэньянского университета Лигун и Китайской академии наук создали технологию с элементами ИИ на основе алгоритма BERT от Google, который может фильтровать «вредную информацию» в интернете с высокой точностью, пишет South China Morning Post.
- Он позволяет находить подлежащие цензуре тексты с точностью в 91%, утверждают исследователи. При этом, например, поиск по ключевым словам даёт точность в 70%, а у обученной людьми нейросети — 80%.
- Алгоритм Google BERT с открытым кодом не может анализировать тексты длиной более 512 слов, поэтому разработчики создали алгоритм, который разбивает длинный текст на сегменты, доступные для анализа, а затем собирает текст обратно.
- Как утверждают исследователи, решение содержит словарь с ключевыми словами и их формами. Также алгоритм может искать скрытый между строк подтекст, так как пользователи в Китае используют омонимы или добавляют дефисы между символами, чтобы избежать цензуры.
- Интернет в Китае жестко контролируют, многие сайты, в том числе Google, Facebook, Twitter заблокированы, а часть контента на доступных сайтах запрещена. При этом китайский язык слишком сложный, чтобы использовать обычные решения для поиска «запрещенной» информации, отмечает издание.
- Решение было бы полезно, чтобы «найти и отфильтровать информацию из интернет-изданий», заявили ведущий исследователь Ли Шу и её коллеги. Сейчас китайское правительство и компании полагаются на «армию цензоров», которые вручную проверяют контент в интернете, но это слишком дорого и неэффективно, пишет издание.
Тексты уходят в прошлое, теперь эра аудио и видео, китайская цензура обречена на пробуксовку.
Как рухнул СССР, так и рухнет КНР, на лжи и лицемерии (коммунистическая партия Китая состоит сплошь из миллиардеров и миллионеров ) ничего долговечного не построить.
CCCР рухнул не от лжи, сейчас ее не меньше....
Он рухнул от дефицита и веры в обещания " за 2 года будете жить, как в штатах", в них реально верили.
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не от того, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают от того
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
По свой конец совок погряз в противоречиях, по ТВ клянут проклятый капитализм, а в соседней березке продают дефицит исключительно за валюту, рассказывают о коммунистической скромности, а сами в партпривелегиях погрязли.
Вы думаете легко впаривать массам как миллиардеры и миллионеры собираются коммунизм построить?
теперь эра аудио и видео, китайская цензура обречена на пробуксовку.
Научатся)
Конечно научатся, но пропусков будет так много, что это им не поможет, если экономика начнет стагнировать.
Чьим же то товаром будетет торговать, после развала Китая? Сидели бы молча.
Это такой же нелепый вопрос, как если бы перед крахом СССР-а спросили бы, где вы газ и нефть будете покупать.
После развала КНР на несколько частей сами китайцы и их фабрики никуда не денутся, скорее станут более конкурентоспособными, так как их меньше будут обирать центральные власти на дороги в некуда и прочие мега проекты фантазера Си
Где посмотреть метрики "отличности"?
https://www.ferra.ru/news/apps/kitaicy-nashli-novuyu-socset-dlya-obkhoda-goscenzury-07-02-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кто работать тогда будет, если Китай рухнет? Пусть лучше они там своих граждан цензурируют, лишь бы работали
+2 миска рис, +10 социальная рейтинг. Партия гордый тебя! Выдать три кошки жена
Теперь все называть ИИ будут? Гугл наверное в 99 был с алгоритмом ИИ и альтависта
Нужно доступ на сервисы сделать по регистрируемым аккаунтам, и блокировать роботов по активностям не составит труда
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