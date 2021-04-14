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серверов от Acer
серверов от Acer
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Parallels выпустила обновление для запуска Windows 10 ARM на MacBook с M1 Статьи редакции
Эта версия требует на 250% меньше энергии, чем для Intel.
- Разработчик ПО Parallels выпустил обновление Parallels Desktop 16.5, которое позволит владельцам MacBook на базе процессоров Apple M1 устанавливать Windows 10 ARM, пишет Windows Central.
- Как пишет издание, Mac на M1 с Parallels Desktop 16.5 потребляет в 2,5 раза меньше энергии, чем MacBook Air 2020 года на базе Intel, а также обеспечивает до 60% больше производительности DirectX 11, чем на MacBook Pro на базе Intel с графическим процессором Radeon Pro 555X.
- Если у пользователя уже есть лицензия на Parallels Desktop 16 для Mac, он может перейти на Parallels Desktop 16.5 без дополнительной платы. Новая подписка стоит $80 в год (около 6,2 тысячи рублей), а бессрочная лицензия — $100 (около 7,7 тысяч).
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4 комментария
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Эта версия требует на 250% меньше энергии, чем для Intel.
Что за идиотский перевод?
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Только хотел написать, что похоже добывает энергию и закачивает в розетку...
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