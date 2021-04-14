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Техника
Таня Боброва

Parallels выпустила обновление для запуска Windows 10 ARM на MacBook с M1 Статьи редакции

Эта версия требует на 250% меньше энергии, чем для Intel.

  • Разработчик ПО Parallels выпустил обновление Parallels Desktop 16.5, которое позволит владельцам MacBook на базе процессоров Apple M1 устанавливать Windows 10 ARM, пишет Windows Central.
  • Как пишет издание, Mac на M1 с Parallels Desktop 16.5 потребляет в 2,5 раза меньше энергии, чем MacBook Air 2020 года на базе Intel, а также обеспечивает до 60% больше производительности DirectX 11, чем на MacBook Pro на базе Intel с графическим процессором Radeon Pro 555X.
  • Если у пользователя уже есть лицензия на Parallels Desktop 16 для Mac, он может перейти на Parallels Desktop 16.5 без дополнительной платы. Новая подписка стоит $80 в год (около 6,2 тысячи рублей), а бессрочная лицензия — $100 (около 7,7 тысяч).
Parallels выпустила тестовую версию виртуальной…
Можно установить тестовую версию Windows 10 для ARM, x86-версия системы пока не поддерживается.
vc.ru

#новость #windows

396 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Arthur N

1

Эта версия требует на 250% меньше энергии, чем для Intel.

Что за идиотский перевод?

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Tvg Gaminz

Arthur
0

я тоже не понял

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Sergey Klochko

Arthur
0

Только хотел написать, что похоже добывает энергию и закачивает в розетку...

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Andrew Stepanov

Arthur
0

В оригинале: в 2.5 раза меньше

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