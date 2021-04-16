В России как-то всё сразу не заладилось. Весной 2018 на конкурсе IoT-стартапов представительница в жюри из Сколково сразу нам сказала, что здоровье людей (детей) в помещениях в России бросовая тема – нам бы экономику поднимать!

МТС нами заинтересовался потому, что мы одна из первых команд, которая сделала хоть какое-то законченное IoT-устройство, которое к тому же работало напрямую с облаком.

Тогда это был прорыв! И с тех пор все попытки зайти в российские бизнес-кейсы проваливались. Только неделю назад аналитик «Сбера» попросил прислать текущую деку.