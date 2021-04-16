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Техника
Лиана Липанова

Основатель Djinn заметил, что новый датчик от МТС похож на его проект — тот, с которым он был в акселераторе оператора Статьи редакции

МТС утверждает, что не использовал технологии Djinn, а похожих датчиков на рынке много.

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В апреле 2021 года МТС объявил о старте продаж первого устройства собственного производства — портативного датчика для мониторинга микроклимата в помещении «Цельсиум».

«Всего два года понадобилось компании МТС, чтобы полностью повторить наше решение по контролю качества воздуха в помещении. А для копирования всего-то понадобилось пройти акселератор MTS StartUp Hub», — написал на своей странице в Facebook Андрей Дюсьмикеев, гендиректор Djinn.

Чем похожи устройства Djinn и МТС

Датчик МТС в виде яйца измеряет температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, например, наличие вредных примесей, и передаёт показатели на облачную платформу. «Цельсиум» работает по стандарту связи NB-IoT (интернет вещей). Пользователи могут отслеживать показатели в приложении на смартфоне.

В комплект за 7000 рублей входит само устройство, SIM-чип NB-IoT и доступ к платформе на два года.

Разработкой и производством занимался МТС, сборкой — разработчик и производитель устройств для «интернета вещей» RedBees. В МТС планируют продавать устройства образовательным учреждениям, музеям и бизнесу: оно позволит ритейлерам, продуктовой и фармацевтической промышленности следить за условиями хранения товаров, а ИТ-компаниям предотвратить поломку оборудования.

Djinn тоже предлагает комплексное решение — из комбинированного сенсора и облачной платформы, на которую передаются данные также по NB-IoT (интернет вещей). Сенсор следит за температурой, уровнем углекислого газа, озона, радона, пыли, летучих органических соединений, атмосферного давления, влажности, освещённости, магнитного поля, шума и вибраций.

Кроме стандартных показателей, Djinn может генерировать более глубокие аналитические данные, например, индекс комфорта и продуктивности и риски для здоровья. Стартап продаёт своё устройство бизнесу: у него уже есть более 50 корпоративных клиентов, рассказал vc.ru Дюсьмикеев.

Корпус датчика белорусского стартапа состоит из солнечных панелей. Устройство будет работать внутри помещения, но этой энергии хватит для питания установленных внутри компонентов и передачи данных, писало в декабре 2018 года Tech.Onliner.

Djinn Sensor связывается с облачной платформой за счёт специального GSM-модуля с SIM-картой или SIM-чипом, но есть модели и с Wi-Fi. В Белоруссии стартап использует SIM-карты «МТС Беларусь».

Что общего у Djinn Sensor и «Цельсиума» — коротко:

  • Решение состоит из сочетания автономного датчика и облачной платформы.
  • Данные передаются по стандарту связи NB-IoT.
  • Установлен SIM-чип.
  • В2В-модель.

Бытовых датчиков качества воздуха со стандартом связи NB-IoT вместо Wi-Fi на борту во всём мире можно пересчитать по пальцам рук. Их невыгодно делать из-за высокой стоимости модуля связи и высокой стоимости трафика. Так что все случайные совпадения не случайны.

Djinn, в свою очередь, технически специально разрабатывался, чтобы «продаться» одному из мобильных операторов, поэтому мы проходили тестирование у пяти мобильных операторов в Англии, Польше, Белоруссии и России. Хлебнули разных приключений, прекратили попытки и решили строить стартап дальше сами.

Андрей Дюсьмикеев
гендиректор Djinn

Акселератор МТС

Алеся и Андрей Дюсьмикеевы, Игорь Хижняк и Илья Хрущ основали Djinn в 2018 году. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, исследования и разработки — в Белоруссии и Польше. Всего в команде 18 человек — половина из них на неполной занятости.

Инвестиции в запуск Дюсьмикеев не раскрывает, но говорит, что это была сумма «с пятью нулями». Это собственные средства владельцев и инвестиции двух акселераторов, добавил глава компании. По данным Crunchbase, одним из них был акселератор Upward.

Финансовые показатели в компании не раскрывают. Выручку Djinn получает от продаж устройств и подписки на платформу аналитики данных для других производителей датчиков.

В 2018 году Djinn участвовал в технологическом конкурсе HardTech Round от АФК «Система» и «Роснано» в «Сколково». По его итогам стартап получил приглашение в акселератор MTS StartUp Hub с возможностью запуска оплачиваемого пилотного проекта с компанией.

В России как-то всё сразу не заладилось. Весной 2018 на конкурсе IoT-стартапов представительница в жюри из Сколково сразу нам сказала, что здоровье людей (детей) в помещениях в России бросовая тема – нам бы экономику поднимать!

МТС нами заинтересовался потому, что мы одна из первых команд, которая сделала хоть какое-то законченное IoT-устройство, которое к тому же работало напрямую с облаком.

Тогда это был прорыв! И с тех пор все попытки зайти в российские бизнес-кейсы проваливались. Только неделю назад аналитик «Сбера» попросил прислать текущую деку.

Андрей Дюсьмикеев
гендиректор Djinn

Стартап попал в акселератор МТС осенью 2018 года с готовым устройством для бизнеса и моделью IoT-датчик -> IoT облако, рассказал Дюсьмикеев. Для участия в MTS StartUp Hub компания подписала публичную оферту и предоставила другие документы:

  • Договоры, на основании которых используются объекты интеллектуальной собственности третьих лиц (картинки, лого и так далее).
  • Копия патента или заявки на евразийский патент.
  • Сведения о регистрации товарных знаков стартапа.
  • Договор аренды серверов для хранения данных в облаке.
  • Список программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое использовала компания, а также ссылки на лицензионные условия использования такого ПО.

В публичной оферте MTS StartUp Hub оговариваются ограничения на использование продукта участников акселератора организатором и наоборот.

Статья 8. Права на результаты интеллектуальной деятельности

8.1 Заявитель, участник акселератора не передает организатору какие-либо права на продукт, результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе участия в проекте, если не согласовано иное.

8.2 Участие в проекте не предоставляет заявителю, участнику право каким-либо образом использовать товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, иные результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных прав на которые является организатор и (или) его аффилированные лица, если организатором и заявителем/участником не согласовано иное.

Каждую неделю команда стартапа общалась с бизнес-юнитами МТС, рассказал Дюсьмикеев.

Мы в основном контактировали с IoT-отделом. Мы просились общаться с B2B МТС, но нам это удалось лишь пару раз. И продавцы бизнес-решений подтвердили интерес нескольких корпоративных заказчиков к датчику и сервису эко-мониторинга с обратной связью. Но всё шло долго, и IoT-отдел отказался с нами работать без объяснений.

Причина нам была сказана устно: не нашлось заказчика внутри МТС, который нас хочет поддержать и масштабировать

Андрей Дюсьмикеев
гендиректор Djinn

Дюсьмикеев отметил, что стартап не планирует идти по пути патентного спора, поскольку «оценивает разные весовые категории». Djinn планирует действовать с помощью общественного резонанса и выйти с оператором на соглашение.

«Сейчас готовим с юристами два письма: в акселератор и в МТС», — добавил глава компании. На момент публикации заметки Дюсьмикеев не ответил на вопрос о содержании писем.

Что на это ответили в МТС

МТС не использовала технологии Djinn, заявил представитель компании в разговоре с vc.ru. Он добавил, что похожих датчиков с передачей данных в облако на рынке много, а устройство МТС отличается продолжительностью автономной работы.

Уникальность нашего решения в сроке автономной работы, который может отличаться в зависимости от используемых технологий и режимов передачи. В «Цельсиуме» используются промышленные тионилхлоридные батареи, расчётный срок работы которых больше 10 лет.
Это малопотребляющий прибор нового поколения, в котором реализована передача данных через NIDD (это особый режим NB-IoT), с нестандартным для подобных датчиков дизайном.

Через NB-IoT работает не так много датчиков. Мы запустили на этой сети, во-первых, потому что это удобно для пользователей, во-вторых, потому что у нас эта сеть в принципе есть с федеральным покрытием.

МТС

При этом в стандартных настройках датчик передаёт данные каждые 10 минут — в таком режиме батареи без замены проработают до двух лет, уточнили в компании. Если «Цельсиум» будет передавать данные раз в час, то срок службы батарей может составить 8-10 лет. Встроенные аккумуляторы Djinn могут проработать пять лет.

#мтс #новости

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Дорожный пёс_анон

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Операторы сотовой связи воруют? Да не может быть, не было такого никогда 😁

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Danila

7

Никакого ноу-хау не увидел в проекте, запилить подобный я хотел еще лет 5 назад, и тогда он уже был не оригинален.

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Konstantin Grudnev

5

«Всего два года понадобилось компании МТС, чтобы полностью повторить наше решение по контролю качества воздуха в помещении. А для копирования всего-то понадобилось пройти акселератор MTS StartUp Hub», — написал на своей странице в Facebook Андрей Дюсьмикеев, гендиректор Djinn.

Слово контроль семантически не верно, т.к. данные устройства мониторят качество воздуха, но не контролирует. Если бы ваши устройства были бы привязаны к системе увлажнения, кондиционирования/отопления, очистке воздуха, тогда можно было сказать, что устройство контролирует качество воздуха, а так оно только его отслеживает/мониторит.

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alex twit

3

Никогда такого не было и вот опять

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Μихаил Αвдеев

2

Кажется логичным что оператор связи, делает устройство по протоколу iot, хотя бы для того чтобы брать деньги за связь каждый месяц, прибор как таковой его не особо интересует. Но у ребят крутой дизайн, обеспечение энергией. Ну а в облако сейчас все и все загружают. 

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Irina Gagina

1

Нашли к кому идти с идеей...Плагиат был вопросом времени.

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Сергей Милосердов

1

Один в один.

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Konstantin Grudnev

1

Что касается изобретения, то в чем уникальность ? Использование NB-IoT для передачи показаний ?

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Люц Шнайдер

1

«стартап не планирует идти по пути патентного спора, поскольку «оценивает разные весовые категории». Djinn планирует действовать с помощью общественного резонанса»

Нужно полагать, что этот материал как раз и есть часть этого плана?

«и выйти с оператором на соглашение»

Перевожу на русский: дайте денег или мы громко будем кричать, что вы украли идею, хоть мы и не можем этого доказать🤷🏻‍♂️

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Mike Espoo

0

 Классика 

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