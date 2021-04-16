Инвестиции пойдут на экспансию в регионах и позволят стартапу открыть продажи в Европе, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

{"id":234727,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Fixar \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln&title=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Fixar \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln&text=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Fixar \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln&text=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Fixar \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Fixar \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $2 \u043c\u043b\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/tech\/234727-rossiyskiy-razrabotchik-kommercheskih-dronov-dlya-promyshlennosti-fixar-privlek-2-mln","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 468 просмотров

В компанию инвестировали несколько бизнес-ангелов, в том числе $620 тысяч — члены российского клуба инвесторов Angelsdeck, пишет Forbes со ссылкой на основателя Fixar Василия Лукашова.

Средства покроют сертификацию продукта за границей, переводы интерфейсов и руководств на региональные языки и масштабирование производства.

Лукашов рассказал, что в каждой стране Fixar планирует находить местного дилера и продавать ему лицензию на производство дронов. Дилер будет продавать устройства и заниматься сервисным обслуживанием.

«Мы при этом не вкладываемся даже в маркетинг, но получаем процент с каждого проданного аппарата», — пояснил основатель. В будущем дилеры смогут открывать местные производства дронов по лицензии Fixar.

Fixar

Василий Лукашов запустил Fixar в 2018 году, пишет издание. На старте он привлёк $600 тысяч от the Untitled ventures — эти деньги позволили разработать первый промышленный дрон.

По словам управляющего партнёра фонда Константина Синюшина, в июле 2021 года фонд планирует снова инвестировать в стартап. Сумма раунда может составить $2 млн при прогнозируемой оценке компании в $36 млн.

Основное производство Fixar находится в Петербурге, его мощность — 10-20 единиц в месяц, пишет Forbes. В апреле компания открыла производство в Риге, которое сможет выпускать до 30 дронов в месяц. Точные цифры по объёму производства и выручке Лукашов не раскрывает, но указывает, что пока компания не вышла на точку безубыточности из-за инвестиций в разработку.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инновационные Комплексные Системы» получило 10,4 млн рублей выручки на конец 2020 года и 39,1 млн рублей убытка. 75% компании принадлежит Василию Лукашову, у Синюшина 10%, ещё 10% у Игоря Лутца, а 5% — у Эльвиры Лесничей, говорится в базе.