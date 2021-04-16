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Российский разработчик коммерческих дронов для промышленности Fixar привлёк $2 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на экспансию в регионах и позволят стартапу открыть продажи в Европе, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
В компанию инвестировали несколько бизнес-ангелов, в том числе $620 тысяч — члены российского клуба инвесторов Angelsdeck, пишет Forbes со ссылкой на основателя Fixar Василия Лукашова.
Средства покроют сертификацию продукта за границей, переводы интерфейсов и руководств на региональные языки и масштабирование производства.
Лукашов рассказал, что в каждой стране Fixar планирует находить местного дилера и продавать ему лицензию на производство дронов. Дилер будет продавать устройства и заниматься сервисным обслуживанием.
«Мы при этом не вкладываемся даже в маркетинг, но получаем процент с каждого проданного аппарата», — пояснил основатель. В будущем дилеры смогут открывать местные производства дронов по лицензии Fixar.
Василий Лукашов запустил Fixar в 2018 году, пишет издание. На старте он привлёк $600 тысяч от the Untitled ventures — эти деньги позволили разработать первый промышленный дрон.
По словам управляющего партнёра фонда Константина Синюшина, в июле 2021 года фонд планирует снова инвестировать в стартап. Сумма раунда может составить $2 млн при прогнозируемой оценке компании в $36 млн.
Основное производство Fixar находится в Петербурге, его мощность — 10-20 единиц в месяц, пишет Forbes. В апреле компания открыла производство в Риге, которое сможет выпускать до 30 дронов в месяц. Точные цифры по объёму производства и выручке Лукашов не раскрывает, но указывает, что пока компания не вышла на точку безубыточности из-за инвестиций в разработку.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инновационные Комплексные Системы» получило 10,4 млн рублей выручки на конец 2020 года и 39,1 млн рублей убытка. 75% компании принадлежит Василию Лукашову, у Синюшина 10%, ещё 10% у Игоря Лутца, а 5% — у Эльвиры Лесничей, говорится в базе.
Fixar выпускает коммерческие беспилотные летательные аппараты, которые можно использовать внутри и вне помещений. Сейчас, как пишет Forbes, у компании около 100 клиентов, 85% из которых — организации из области геодезии и картографии. Первые продажи за границей начались в июле 2020 года, у стартапа уже 40% клиентов — зарубежных.
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левел фантазии зашкаливает
"Бизнес-ангелы". Ох, фейспалм. Ну не прижилось в России такое понятие, зачем его тащить насильно?
А потом на Донбассе...
Токсик
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