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Техника
Таня Боброва

Российский разработчик коммерческих дронов для промышленности Fixar привлёк $2 млн Статьи редакции

Инвестиции пойдут на экспансию в регионах и позволят стартапу открыть продажи в Европе, Северной и Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

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В компанию инвестировали несколько бизнес-ангелов, в том числе $620 тысяч — члены российского клуба инвесторов Angelsdeck, пишет Forbes со ссылкой на основателя Fixar Василия Лукашова.

Средства покроют сертификацию продукта за границей, переводы интерфейсов и руководств на региональные языки и масштабирование производства.

Лукашов рассказал, что в каждой стране Fixar планирует находить местного дилера и продавать ему лицензию на производство дронов. Дилер будет продавать устройства и заниматься сервисным обслуживанием.

«Мы при этом не вкладываемся даже в маркетинг, но получаем процент с каждого проданного аппарата», — пояснил основатель. В будущем дилеры смогут открывать местные производства дронов по лицензии Fixar.

Fixar

Василий Лукашов запустил Fixar в 2018 году, пишет издание. На старте он привлёк $600 тысяч от the Untitled ventures — эти деньги позволили разработать первый промышленный дрон.

По словам управляющего партнёра фонда Константина Синюшина, в июле 2021 года фонд планирует снова инвестировать в стартап. Сумма раунда может составить $2 млн при прогнозируемой оценке компании в $36 млн.

Основное производство Fixar находится в Петербурге, его мощность — 10-20 единиц в месяц, пишет Forbes. В апреле компания открыла производство в Риге, которое сможет выпускать до 30 дронов в месяц. Точные цифры по объёму производства и выручке Лукашов не раскрывает, но указывает, что пока компания не вышла на точку безубыточности из-за инвестиций в разработку.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инновационные Комплексные Системы» получило 10,4 млн рублей выручки на конец 2020 года и 39,1 млн рублей убытка. 75% компании принадлежит Василию Лукашову, у Синюшина 10%, ещё 10% у Игоря Лутца, а 5% — у Эльвиры Лесничей, говорится в базе.

Fixar выпускает коммерческие беспилотные летательные аппараты, которые можно использовать внутри и вне помещений. Сейчас, как пишет Forbes, у компании около 100 клиентов, 85% из которых — организации из области геодезии и картографии. Первые продажи за границей начались в июле 2020 года, у стартапа уже 40% клиентов — зарубежных.

#новость #стартапы

8 8 комментариев
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greg chudnoff

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Mixar
левел фантазии зашкаливает

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Сергей Милосердов

greg
0
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Syzygy

1

"Бизнес-ангелы". Ох, фейспалм. Ну не прижилось в России такое понятие, зачем его тащить насильно?

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alex twit

Syzygy
0

Единороги еще

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Syzygy

alex
0

Есть ещё зомби. В общем, весь геройский набор.

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semen matrasov

0

А потом на Донбассе...

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Георгий Михнов

semen
0

Токсик

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semen matrasov

Георгий
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Почему , у вояк до хера денег.

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