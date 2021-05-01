Для тех, кто соскучился по аналоговым устройствам в «сенсорном» мире.

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Пересказ материала из личного блога инженера Джастин Хопт.

Сотрудница Брукхейвенской национальной лаборатории в США Джастин Хопт создала стартап Sky's Edge, где разрабатывает различные устройства с программным обеспечением с открытым исходным кодом. Одним из её проектов стал телефон с дисковым номеронабирателем — она выпустила его в феврале 2020 года.

Инженер признаётся, что ей не нравятся смартфоны, их «сенсорность» и то, как человек привязывается к ним. Ей хотелось создать свой личный аналоговый смартфон. Помимо этого, она не любит писать SMS, поэтому у её устройства нет клавиатуры.

Телефон не похож на сенсорные смартфоны, а кое в чем, по мнению Хопт, даже функциональнее их:

Есть антенна с SMA-разъемом — качество связи, по оценке инженера, отличное.

В телефоне не нужно искать приложение для звонка — его просто нет.

Можно настроить быстрый вызов абонентам, которым владелец телефона звонит чаще всего.

У телефона дисплей на электронных чернилах, он бистатичен — для отображения сообщения ему не требуется энергия. По словам Хопт, дисплей четче, чем у смартфонов. Также он постоянно показывает уровень сигнала и заряда батареи, нет задержки в измерении качества сигнала.

В конструкцию аппарата легко внести изменения.

Заряда батареи хватает на 24 часа.

Как создавался телефон

Хопт собрала необходимые детали для базовой конструкции телефона и подсоединила к ним аудиоконтроллер для Arduino Micro.

На 3D-принтере она напечатала корпус аппарата.

Телефоном уже можно было пользоваться, но возникли проблемы. Например, батарея устройства работала меньше двух часов. Чтобы телефон мог подключаться к интернету, Хопт использовала модем Adafruit FONA 2G. Но, как она признается, это было ошибкой, так как сеть 2G уже почти не используется.

Схема сборки

Схема USB-соединения

По признанию Хопт, такая схема вибромотора не работает

Исправив ошибки, в финальном образце Хопт использовала маломощную плату ATmega2560V, которая запрограммирована в Arduino IDE так, будто это контроллер Arduino Mega2560.

Финальный макет

Отладка последовательного соединения

Дисплей с электронными чернилами

Благодаря изогнутому экрану уведомления показываются, как на пейджере

Создательница телефона с третьей версией устройства

После того, как Хопт рассказала в блоге о своём устройстве, читатели стали просить её продать им копию. Хопт отправляла покупателям аппарат не целиком — только материнскую плату и корпус, напечатанный на 3D-принтере. Номеронабиратель пользователи должны были найти сами, зато они могли выбрать цвет корпуса. Всего она продала более 100 устройств.

Когда Хопт поняла, что её телефон станет «большой частью» стартапа Sky's Edge, она решила доработать устройство. Аппарат доступен по предзаказу, он стоит $390. Телефон обзавёлся 4G-модулем и докупать детали больше не нужно. Он продается в виде набора для сборки: из-за особенностей лицензирования отправлять телефон в готовом виде пока нельзя.

По словам создательницы, специальных технических навыков для сборки не требуется, а для использования подойдет любая SIM-карта. Аппарат всё ещё не умеет отправлять SMS и, вероятно, не научится — Хопт упоминала, что не любит сообщения.