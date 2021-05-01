{"id":3194,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=3194&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/236464&hash=abf1753d8ea7420e8f161daf1db5ef87a3a55cc61304fdcf727ce2973dc61bbd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
Irina Schepetilnikova

Собери сам: инженер продаёт набор для сборки дискового телефона с изогнутым экраном и 4G за $390 Статьи редакции

Для тех, кто соскучился по аналоговым устройствам в «сенсорном» мире.

0 Обсудить
3 просмотров

Пересказ материала из личного блога инженера Джастин Хопт.

Сотрудница Брукхейвенской национальной лаборатории в США Джастин Хопт создала стартап Sky's Edge, где разрабатывает различные устройства с программным обеспечением с открытым исходным кодом. Одним из её проектов стал телефон с дисковым номеронабирателем — она выпустила его в феврале 2020 года.

Инженер признаётся, что ей не нравятся смартфоны, их «сенсорность» и то, как человек привязывается к ним. Ей хотелось создать свой личный аналоговый смартфон. Помимо этого, она не любит писать SMS, поэтому у её устройства нет клавиатуры.

Телефон не похож на сенсорные смартфоны, а кое в чем, по мнению Хопт, даже функциональнее их:

  • Есть антенна с SMA-разъемом — качество связи, по оценке инженера, отличное.
  • В телефоне не нужно искать приложение для звонка — его просто нет.
  • Можно настроить быстрый вызов абонентам, которым владелец телефона звонит чаще всего.
  • У телефона дисплей на электронных чернилах, он бистатичен — для отображения сообщения ему не требуется энергия. По словам Хопт, дисплей четче, чем у смартфонов. Также он постоянно показывает уровень сигнала и заряда батареи, нет задержки в измерении качества сигнала.
  • В конструкцию аппарата легко внести изменения.
  • Заряда батареи хватает на 24 часа.

Как создавался телефон

Хопт собрала необходимые детали для базовой конструкции телефона и подсоединила к ним аудиоконтроллер для Arduino Micro.

На 3D-принтере она напечатала корпус аппарата.

Телефоном уже можно было пользоваться, но возникли проблемы. Например, батарея устройства работала меньше двух часов. Чтобы телефон мог подключаться к интернету, Хопт использовала модем Adafruit FONA 2G. Но, как она признается, это было ошибкой, так как сеть 2G уже почти не используется.

Схема сборки
Схема USB-соединения
По признанию Хопт, такая схема вибромотора не работает

Исправив ошибки, в финальном образце Хопт использовала маломощную плату ATmega2560V, которая запрограммирована в Arduino IDE так, будто это контроллер Arduino Mega2560.

Финальный макет
Отладка последовательного соединения
Дисплей с электронными чернилами
Благодаря изогнутому экрану уведомления показываются, как на пейджере
Создательница телефона с третьей версией устройства

После того, как Хопт рассказала в блоге о своём устройстве, читатели стали просить её продать им копию. Хопт отправляла покупателям аппарат не целиком — только материнскую плату и корпус, напечатанный на 3D-принтере. Номеронабиратель пользователи должны были найти сами, зато они могли выбрать цвет корпуса. Всего она продала более 100 устройств.

Когда Хопт поняла, что её телефон станет «большой частью» стартапа Sky's Edge, она решила доработать устройство. Аппарат доступен по предзаказу, он стоит $390. Телефон обзавёлся 4G-модулем и докупать детали больше не нужно. Он продается в виде набора для сборки: из-за особенностей лицензирования отправлять телефон в готовом виде пока нельзя.

По словам создательницы, специальных технических навыков для сборки не требуется, а для использования подойдет любая SIM-карта. Аппарат всё ещё не умеет отправлять SMS и, вероятно, не научится — Хопт упоминала, что не любит сообщения.

«Он точно не устареет еще лет десять», — убеждена она.

#изобретения

0 Обсудить
{ "author_name": "Irina Schepetilnikova", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 234752, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Sat, 01 May 2021 10:31:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Тренды legal design: договор как комикс — юрист как художник
В Сколково в рамках IPQuorum 2021: Tech for Content прошёл мастер-класс «Перевод с юридического на человеческий: лигалд…
red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #31: прародитель дизайна iPod Classic Дитер Рамс, мировая сенсация арт-тусовки 80-х Кит Харинг
И другие творческие гении в подборке документальных фильмов от Futura by red_mad_robot.
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Дневник студента Венчурной Академии Ильи Ивахина. Имитация встречи инвестиционного комитета со стартапами
У нас сегодня в #ВенчурнаяАкадемия была имитация встречи инвестиционного комитета со стартапами (тяжело в учении - легк…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Кучеряев
за день
Грустно когда авторитет пары старичков ставится выше жизней сотен миллионов людей.
Посольство США приостановит выдачу большинства виз для россиян
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

Vadim Medvedev

Посольство США приостановит…

Дмитрий Бобров

Авито на деле совсем не…

Против Спама

Какие есть способы монетизации…

Kat

Spotify разместил билборд с…

Dima Dyakonov

В другом регионе сеть «Билайн…

Alexander…

Авито на деле совсем не…

Вадим Лисин

Инструкция по осознанной…

Александр Медведев

Галера для программиста

Алексей

Авито на деле совсем не…

Sergei Markov

Spotify разместил билборд с…

Vasiliy Leytman

Это бесит не только тебя. Тест…

Павел Иванов

Перешли на личности: откуда…

Константин…

Авито на деле совсем не…

Sergei Markov

Spotify разместил билборд с…

Сurly Bitch

Как заработать 1 млн на Саше…

Влад Орлов

Авито на деле совсем не…

Andrew Simon

Кадровый голод в IT: не можешь…

Владимир Дорофеев

Авито на деле совсем не…

Сurly Bitch

Как заработать 1 млн на Саше…

Против Спама

Авито на деле совсем не…
null