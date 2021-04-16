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Техника
Евгений Делюкин

Чего ждать на презентации Apple 20 апреля: iPad Pro с дисплеем mini-LED и новым пером, AirTags и 24-дюймовый iMac Статьи редакции

Аналитики просят не ждать «революционных анонсов», но новые устройства явно будут.

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20 апреля Apple проведёт первую презентацию в 2021 году. Аналитики и инсайдеры ждут, что компания покажет новые iPad Pro и mini, iMac с экраном 24 дюйма и маячки AirTags, слухи о которых ходят уже два года. А вот AirPods 3 отложили до осени.

Что может быть нового в iPad Pro и iPad mini

Аналитики Bloomberg предполагают, что в первой половине 2021 года Apple выпустит iPad Pro с mini-LED-дисплеем — планшет может стать основным анонсом весенней презентации. Также mini-LED может появиться в линейке MacBook Pro в конце 2021 года.

Новые модели будут похожи на актуальные iPad Pro, размеры экранов останутся прежними — 11 и 12,9 дюймов, дизайн не изменится. Основными отличиями станут:

  • Подсветка mini-LED, которая сделает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффективность — выше. Экран в iPad станет похож на OLED с глубоким черным цветом, но с пониженным риском выгорания. Новый экран может быть установлен только в 12,9-дюймовый iPad Pro, предполагает 9to5Mac.
  • Процессор A14X, который может быть основан на собственном ARM-чипе Apple M1. Компания использует его в новых MacBook и Mac mini, отказавшись от процессоров Intel. Указание на новый чип нашёл 9to5Mac в коде iOS.
  • Поддержка порта Thunderbolt для подключения внешних мониторов и дисков и ускоренной передачи данных по сравнению с USB-C в актуальных моделях планшета.
  • Поддержка 5G — по аналогии с iPhone 12.

Возможно Apple покажет и новый Apple Pencil — с глянцевым покрытием и обновленным наконечником пера, пишет 9to5Mac.

Возможное фото нового Apple Pencil 3

Устройства могут анонсировать 20 апреля, но из-за дефицита полупроводников iPad Pro 12,9 с mini-LED-дисплеем поступит в продажу лишь через несколько недель, отмечает Bloomberg.

Ещё одним анонсом может стать новый iPad mini. Дизайн устройства не изменится, он сохранит кнопку Home с Touch ID и разъём Lightning, но уменьшатся рамки вокруг дисплея, поэтому экран увеличится с 7,9 до 8,4 дюйма.

Также обновится процессор, но какой чип будет установлен в новый планшет — пока неизвестно.

Маячки AirTag

Слухи про трекеры предметов AirTags ходят с 2019 года — их анонс ожидали на WWDC 2020 и на октябрьской презентации компании. Маячки предназначены для отслеживания и поиска потерянных вещей, они будут интегрированы с iOS и macOS через приложение «Локатор».

Предположительно, AirTag будут хранить контактную информацию о владельце), передавать данные с низкими затратами энергии и точностью до 5–10 сантиметров (тогда как у Wi-Fi и Bluetooth — около 5 метров).

рендер AirTag

Искать потерянные предметы владельцы смогут через технологию дополненной реальности — по всплывающим визуальным подсказкам. Например, над вещью «повиснет» воздушный шарик, а запущенный «Локатор» будет издавать звук по аналогии с металлоискателем.

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7 апреля Apple запустила поддержку «Локатора» для других производителей — теперь приложение можно использовать для поиска вещей через сторонние аксессуары.

Apple TV

Ещё одним анонсом может стать новое поколение ТВ-приставки Apple TV. По данным 9to5Mac устройство получит поддержку 120 Гц, а Bloomberg утверждает, что новый пульт управления Apple TV можно будет найти через «Локатор».

24-дюймовый iMac

Инсайдер Минг-Чи Куо предполагает, что в 2021 году появятся новые iMac — они получат MiniLED-экран с уменьшенными рамками, SSD-накопитель и процессор M1 (или новее), установленный в новых MacBook и Mac mini.

Дизайн моноблока мало менялся за 13 лет, новые устройства будут больше похожи на iPad Pro, монитор Pro Display XDR и другие современные устройства Apple, а также получат несколько вариантов цветов, утверждает Appleinsider.

Одним из новых iMac может стать моноблок с 24-дюймовым экраном, который придет на замену 21,5-дюймовому iMac. Второе устройство заменит 27-дюймовую модель.

Последний раз Apple обновляла спецификации iMac c Retina-экраном в середине 2020 года.

Концепт нового iMac 
Концепт 24-дюймового iMac 

Релиз iOS 14.5

13 апреля Apple выпустила восьмую бета-версию iOS 14.5 для разработчиков — предположительно, финальная версия выйдет 20 апреля. Среди новых функций:

  • «Прозрачность отслеживания приложений». Разработчикам приложений будет запрещено получать доступ к рекламному идентификатору пользователя без его согласия. Теперь устройство будет требовать, чтобы приложение запрашивало разрешение каждый раз при попытке отслеживания действий пользователя вне приложения, например, на сайтах или в других приложениях.
  • Разблокировка iPhone через Apple Watch.
  • Возможность сменить для Siri музыкальный сервис, в котором откроется песня.
  • Повторная калибровка аккумулятора для моделей iPhone 11.
  • Новые голоса Siri.
  • Поддержка геймпадов Xbox Series и DualSense.
  • Поиск сторонних устройств в «Локаторе».

AirPods 3 отложили на осень

Apple работает над третьим поколением «обычных» беспроводных наушников AirPods. Они будут больше похожи на AirPods Pro: кейс станет шире, а ножка наушника короче.

Управление воспроизведением и вызов Siri будет сжатием наушника, как на AirPods Pro, а не тапами по нему. Функция активного шумоподавления не появится.

Возможное фото AirPods 3

В феврале 2021 года на рендерах AirPods 3 были показаны силиконовые вкладыши, но на более свежих фото их уже нет, и появятся ли они — неясно.

Рендер AirPods 3

Инсайдер Apple Минг-Чи Куо предполагал, что AirPods 3 будут выпущены в первой половине 2021 года, но в марте 2021 года заявил, что производство наушников отложено до осени. Перенос на осень также подтверждают источники DigiTimes и другие отраслевые инсайдеры.

#apple #ipad #imac #airpods

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