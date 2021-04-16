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Huawei стала предлагать в Китае смартфоны без адаптера питания в комплекте — устройства обойдутся дешевле Статьи редакции
Адаптеры из комплектов некоторых моделей уже убрали Apple, Samsung и Xiaomi.
- C 16 апреля в китайских магазинах можно купить модели Huawei Mate X2, Mate 40, Nova 8 и Nova 8 Pro без адаптера питания, пишет ITHome. Покупатели могут выбрать между покупкой смартфона с зарядным устройством в комплекте и без него.
При этом Huawei не только убрала адаптер из комплекта, но и снизила цены — например, Huawei Mate Pro 40 стоит 6499 юаней (76,5 тысяч рублей), а без зарядки — 6299 юаней (74,2 тысячи рублей). Как отмечает издание, зарядное устройство можно купить отдельно за 199 юаней (2,3 тысячи рублей).
- Пока смартфоны без зарядного устройства продают только в офлайн-магазинах, неизвестно, будут ли их продавать и в онлайне.
- В октябре 2020 года Apple рассказала, что будет продавать без наушников и адаптера для зарядки iPhone 12, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE. Компания заявила, что вредит природе, продолжая класть аксессуары в комплект каждого нового iPhone.
- Без зарядного устройства в комплекте свои телефоны продаёт Xiaomi — в декабре 2020 года компания убрала адаптер питания из комплектов Mi 11. При этом компания позволит выбирать между комплектами с адаптером и без него. Вслед за ними от зарядных устройств в комплектах S21 отказалась Samsung.
Минимальная комплектация замотивирована весомым экономическим обоснованием. С одной стороны, покупатель думает, что у него уже есть 7 зарядников. Человек относится с пониманием к коробочке без зярядки. На практике же быстро выясняется, что «старые» зарядки не поддерживают быстрые режимы заряда новых телефонов. И раздосадованный владелец прёт покупать за отдельные, за большие деньги, зарядничек образца 2021 года. Природа спасена!
Прохладный калькулятор
Главное в коробку кабель type-c — type-c положить, чтобы старые зарядники подошли
Вот я недавно купил новый зарядник USB-C с быстрой зарядкой для айфона и ничуть не жалею. У меня появился новый кабель USB - C lightning, так как он был в комплекте с подаренным папе айфоном, а у него старый ноут без USB-C. Я ему отдал свою зарядку, так как он может её вставить в свой старый ноут, а я могу кабель нового образца вставить в свой макбук. До кучи я купил на озоне эпловскую зарядку на USB-C за 1300 руб. И ничуть не жалею, так как теперь при желании я могу зарядить свой телефон на 30-40% буквально за 20-30 минут. Это очень удобно и почему-то аналогичная зарядка от baseus на 60w (там 1 выход на usb-c и 2 на обычные usb-a) так не может, когда в неё вставляешь кабель старого образца. Возможно, срабатывает защита от перегрева или ещё что. Но новые зарядки реально крутые.
Придется покупать отдельно адаптеры
Наконец-то пример глубочайшей аналитики статьи.
Я долго ждал человека в комментариях, который будет настолько наблюдателен и умен.
Может у вас есть телеграм канал или курсы продаете? Подпишусь и куплю.
Это мой ученик, ссылка на закрытый телеграм канал 500 рублей , вход еще 500
Коробка меньше -> логистика дешевле, нет зарядок -> нет гарантии на них.
С одной стороны такой подход мне понятен(коммерческие причины), а как потребитель у меня не используется ни одной комплектной зарядки года три, только кабели и то не всегда.
Причина: дома большая хорошая зарядка на 5 портов с QC1-2-3 в каждой комнате, в поездки беру хорошую зарядку на 2 или 3 порта. Кабели тоже проверенные и не всегда комплектные.
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