При этом Huawei не только убрала адаптер из комплекта, но и снизила цены — например, Huawei Mate Pro 40 стоит 6499 юаней (76,5 тысяч рублей), а без зарядки — 6299 юаней (74,2 тысячи рублей). Как отмечает издание, зарядное устройство можно купить отдельно за 199 юаней (2,3 тысячи рублей).