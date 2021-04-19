Не все фермеры довольны решением в пользу крупнейших фабрик микросхем в мире.

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Тайвань, одно из самых дождливых мест в мире, столкнулся с самой сильной засухой за последние 56 лет. Чтобы не прекращать поставки воды на местные заводы, власти ограничили орошение рисовых полей.

Водохранилище Baoshan Second Reservoir The New York Times

Фермеры жалуются на несправедливое распределение ресурсов, а производители микросхем закупают воду в цистернах, опасаясь ещё большего дефицита, рассказало The New York Times.

Фермеры против производителей микросхем

Юго-запад острова одновременно служит центром сельского хозяйства и полупроводниковой промышленности. Фермерам нужна вода из хранилищ Тайваня для орошения рисовых полей в ожидании сезона дождей. Производители чипов используют воду для очистки своих заводов и кремниевых пластин — основы чипа.

Поставки полупроводников во всём мире уже нарушены из-за пандемии коронавируса, которая привела к растущему спросу на бытовую электронику, например, на консоли. При этом технологический мир и сам остров зависят от крупнейшего производителя — компании TSMC, пишет The New York Times.

Штаб-квартира TSMC расположена в городе Синьчжу в северо-западной части Тайваня, а фабрики — в южном городе Тайнань. В 2019 году предприятия TSMC в Синьчжу, по данным компании, потребляли 63 тысячи тонн воды в день, или более 10% воды из двух крупнейших местных водохранилищ — Baoshan и Baoshan Second Reservoir.

По данным TSMC, в том же году компания увеличила объём переработки: ей удалось переработать более 86% воды, использованной в результате производственных процессов, и сэкономить на 3,6 млн тонн больше, чем годом ранее. Но эта цифра все ещё невелика по сравнению с 63 млн тонн, которые TSMC потребляла в 2019 году на своих заводах в Тайване.

TSMC пока не пострадала от засухи, говорит её представитель. Однако погода на острове становится всё более непредсказуемой, отмечает NYT.

Причины засухи

Большая часть воды, которую используют местные жители, откладывается во время летних тайфунов. В то же время ураганы спускают в водохранилища Тайваня почву с горной местности. Это постепенно уменьшает количество воды, которое могут удерживать водохранилища.

Дожди на острове тоже непостоянны: в сезон дождей 2020 года на сушу не попал ни одни тайфун — впервые с 1964 года. Вкупе с засухой это привело к дефициту воды на острове.

Водохранилище Baoshan The New York Times

Домохозяйства на Тайване потребляют около 289 литров воды на человека каждый день, передаёт NYT правительственные данные. По данным Всемирного банка, большинство западноевропейцев используют меньше воды, а американцы — больше.

Как власти решают проблему

Власти Тайваня уже пытались снизить негативный эффект от засухи:

Запускали самолёты с химикатами для засева облаков над водохранилищами.

Построили завод по опреснению морской воды в Синьчжу, где находится штаб-квартира TSMC, а также трубопровод, соединяющий город с более дождливым севером.



Приказали промышленным предприятиям сократить использование воды.



Снизили давление воды.

С 6 апреля снизили подачу воды в центральных округах на 15%.

Поделили часть районов Тайваня на две зоны: в первую вода не будет подаваться каждые вторник и среду, во вторую — каждые четверг и пятницу.



Водохранилище Tsengwen недалеко от Тайнаня The New York Times

Некоторые компании, в том числе TSMC, начали закупать воду из других районов и перевозить её на грузовиках, передаёт NYT.

Самой масштабной мерой стало прекращение подачи воды для орошения полей. Это затронуло 183 тысяч акров сельскохозяйственных земель — примерно пятую часть всех орошаемых земель острова.

Последствия

Последний раз Тайвань перекрывал орошение в больших масштабах для экономии воды в 2015 году, а до этого — в 2004 году. Если через два-три года это повторится снова, то можно утверждать, что Тайвань «вступил в эпоху серьезной нехватки воды», считает Ю Джин-юн (You Jiing-yun), профессор гражданского строительства в Национальном университете Тайваня.

Уровень воды в водохранилище Tsengwen и других продолжает падать The New York Times

Подачу воды на поля власти заменили деньгами и предложили фермерам компенсации за потерянные доходы, но не все остались довольны такими мерами. Некоторые из них считают, что срыв поставок урожая заставит покупателей искать других поставщиков, и фермерам придётся восстанавливать свой бизнес годами.

«TSMC и другие производители вообще этого [дефицита] не ощущают. Мы, фермеры, просто хотим иметь возможность честно зарабатывать на жизнь», — заявил изданию 63-летний рисовод из Синьчжу Тянь Шоуши (Tian Shou-shi).

Другой фермер, Куо Ю-линь, напротив, считает, что если бы научный парк Синьчжоу не был так развит, то у фермеров тоже не было бы возможности заниматься своим бизнесом. Инженеры TSMC остаются одними из главных потребителей риса. Кроме того, дети некоторых фермеров работают на предприятиях TSMC.

Куо Ю-линь The New York Times