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Пользователи заметили в онлайн-магазине МТС чехол, который раскрыл возможный дизайн новых AirPods Статьи редакции

За несколько часов до весенней презентации Apple.

На сайте появился чехол uBear AirPods 2021 TouchCase в четырёх цветах: чёрном, зелёном, красном и розовом. На это обратило внимание издание Rozetked. Сейчас страница с товаром недоступна.

Скриншот Rozetked

Позиция подтверждает дизайн AirPods третьего поколения, отмечает издание. Он похож на дизайн AirPods Pro, включая уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.

Презентация Apple пройдёт 20 апреля в 20:00 по московскому времени. Инсайдеры предполагали, что производство наушников AirPods 3 будет отложено до осени.

Чего ждать на презентации Apple 20 апреля: iPad…
Аналитики просят не ждать «революционных анонсов», но новые устройства явно будут.
vc.ru

#apple

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Святослав Гусев

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Теперь словы происходят из России? Больше похоже на чехол для Pro и желание «Хайпа» от маркетологов МТС.

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Vasya Aksyonov

Святослав
1

Чехол для Pro, а наушники внутри не (текущие) Pro? Интересные дела

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Павел

4

Снова объявились любители считать чужие деньги и решать, кто чем должен пользоваться.

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Dimakey Lekko

–5

Прошу фанов Эпл пояснить: силиконовые накладки это "фу, мерзкая китайщина, Эпл никогда так не сделает" или "инновационное решение для удобного крепления в ушной раковине"?

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Ivan Klochkov

Dimakey
0

Почему у вас вообще возникает данный вопрос? Силиконовые насадки использовались задолго до AirPods Pro в далеко не бюджетных моделях других производителей.

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Dmitriy Dorian

Ivan
0

Более того, силиконовые насадки использовались в весьма годных двухдрайверных арматурных наушниках Apple.

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Константин Шукалов

–3

Странно, что они делают 3 поколение похожим на Pro при действующих продажах этих самых Pro, которые стоят на порядок дороже. Или в яблоке думают, что люди станут переплачивать 10к+ за шумодав?)

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Павел

Константин
4

Там же кроме шумодава ещё и амбушюры отсутствуют, если что, а значит посадка другая.

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Sergey Belikov

Павел
2

Я думаю он намекает что если выглядеть они будут также (амбушюр же снаружи не видно), то люди будут покупать более дешевые наушники которые выглядят как дорогие. Многие искренне верят что Apple покупают только ради понтов. )

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Павел

Sergey
1

А, ну если так, то да, чего это я.

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Antsiforov Stanislav

Константин
2

которые стоят на порядок дороже

на порядок

На порядок дороже чего? Пыли под нагами?
Хватит уже придуряться . 

Или в яблоке думают, что люди станут переплачивать 10к+ за шумодав?)

Может в самсунге думают, что люди будут переплачивать 10к+ за без_шумодава?

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Никита Тен

Константин
0

Реклама эпл делает свое дело)
12 айфон ведь покупают, не смотря ни на что)

Ответить

Павел

Никита
3

12 айфон ведь покупают, не смотря ни на что)

А что с ним не так?

Ответить

Никита Тен

Павел
0

Не конкретно с ним, в каждом айфоне щепотка инноваций, минимум отличий. Но реклама той самой щепотки инноваций, играет решающую роль в принятии решения в большей части случаев.

Ответить

Antsiforov

Никита
6

Главную роль в принятии решения купить 12 айфон, для меня, сыграл Гугл с его андроидом. Но спасибо, что беспокоитесь за бюджет людей вокруг. Хоть кто-то.

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Павел

Никита
3

Ну так не все же, наверное, меняют айфоны каждый год. Если у человека, условно, 7-ка, с чего ему 12 айфон-то не покупать?

Ответить

Dmitriy Dorian

Павел
1

Такие здравые рациональные аргументы андроидофилы обычно просто пропускают мимо ушей :) 

Ответить

Илья Попов

0

Что хотят то и делают! У нас остаётся выбор - покупать или не покупать.

Ответить

Ivan Miasnikov

0

По любому МТС на алиэкспресс чехлами закупились :)

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Bogdan Tikhomirov

0

Ну, попрощается МТС с программой реселлера 👋

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Alexander Marfitsin

0

Ну в них всё равно ANC не будет, так что жду новых прошек

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