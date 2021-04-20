За несколько часов до весенней презентации Apple.

На сайте появился чехол uBear AirPods 2021 TouchCase в четырёх цветах: чёрном, зелёном, красном и розовом. На это обратило внимание издание Rozetked. Сейчас страница с товаром недоступна.

Скриншот Rozetked

Позиция подтверждает дизайн AirPods третьего поколения, отмечает издание. Он похож на дизайн AirPods Pro, включая уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.

Презентация Apple пройдёт 20 апреля в 20:00 по московскому времени. Инсайдеры предполагали, что производство наушников AirPods 3 будет отложено до осени.