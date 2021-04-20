Пользователи заметили в онлайн-магазине МТС чехол, который раскрыл возможный дизайн новых AirPods Статьи редакции
За несколько часов до весенней презентации Apple.
На сайте появился чехол uBear AirPods 2021 TouchCase в четырёх цветах: чёрном, зелёном, красном и розовом. На это обратило внимание издание Rozetked. Сейчас страница с товаром недоступна.
Позиция подтверждает дизайн AirPods третьего поколения, отмечает издание. Он похож на дизайн AirPods Pro, включая уменьшенную длину ножек, а также силиконовую насадку для удобного крепления в ушной раковине.
Презентация Apple пройдёт 20 апреля в 20:00 по московскому времени. Инсайдеры предполагали, что производство наушников AirPods 3 будет отложено до осени.
Теперь словы происходят из России? Больше похоже на чехол для Pro и желание «Хайпа» от маркетологов МТС.
Чехол для Pro, а наушники внутри не (текущие) Pro? Интересные дела
Снова объявились любители считать чужие деньги и решать, кто чем должен пользоваться.
Прошу фанов Эпл пояснить: силиконовые накладки это "фу, мерзкая китайщина, Эпл никогда так не сделает" или "инновационное решение для удобного крепления в ушной раковине"?
Почему у вас вообще возникает данный вопрос? Силиконовые насадки использовались задолго до AirPods Pro в далеко не бюджетных моделях других производителей.
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Более того, силиконовые насадки использовались в весьма годных двухдрайверных арматурных наушниках Apple.
Странно, что они делают 3 поколение похожим на Pro при действующих продажах этих самых Pro, которые стоят на порядок дороже. Или в яблоке думают, что люди станут переплачивать 10к+ за шумодав?)
Там же кроме шумодава ещё и амбушюры отсутствуют, если что, а значит посадка другая.
Я думаю он намекает что если выглядеть они будут также (амбушюр же снаружи не видно), то люди будут покупать более дешевые наушники которые выглядят как дорогие. Многие искренне верят что Apple покупают только ради понтов. )
которые стоят на порядок дороже
на порядок
На порядок дороже чего? Пыли под нагами?
Хватит уже придуряться .
Или в яблоке думают, что люди станут переплачивать 10к+ за шумодав?)
Может в самсунге думают, что люди будут переплачивать 10к+ за без_шумодава?
Реклама эпл делает свое дело)
12 айфон ведь покупают, не смотря ни на что)
Не конкретно с ним, в каждом айфоне щепотка инноваций, минимум отличий. Но реклама той самой щепотки инноваций, играет решающую роль в принятии решения в большей части случаев.
Главную роль в принятии решения купить 12 айфон, для меня, сыграл Гугл с его андроидом. Но спасибо, что беспокоитесь за бюджет людей вокруг. Хоть кто-то.
Такие здравые рациональные аргументы андроидофилы обычно просто пропускают мимо ушей :)
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