Едва не закрывшийся разработчик AR-гарнитур Magic Leap выпустит устройство для бизнеса в 2021 году Статьи редакции
Компания планирует развивать бизнес-направление.
Magic Leap выпустит следующую версию своей гарнитуры дополненной реальности в четвёртом квартале 2021 года, пишет Protocol со ссылкой на гендиректора компании Пегги Джонсон.
Сначала устройство будет доступно только участникам раннего бета-тестирования, в серийное производство его планируют выпустить в начале 2022 года.
По словам Джонсон, устройство сделали меньше и легче, а также оптимизировали его для бизнеса. Компания, в первую очередь, нацелена на здравоохранение — в планах, например, добавить возможность связи со специалистом во время операции, чтобы он увидел пациента и смог дать совет.
Magic Leap открыла предзаказ на очки дополненной реальности Magic Leap One в 2018 году. В апреле 2020 года Bloomberg сообщил, что компания сократит половину штата, около 1000 человек, на фоне низких продаж AR-гарнитур.
В конце мая сооснователь Magic Leap Рони Эйбовиц рассказал сотрудникам, что стартап привлёк $350 млн и отказался от увольнений. Тогда же Эйбовиц заявил, что покинет пост гендиректора на фоне реструктуризации бизнеса. Новым гендиректором Magic Leap стала бывший исполнительный вице-президент по развитию бизнеса в Microsoft Пегги Джонсон.
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