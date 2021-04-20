Вкратце: маячки AirTag, цветные iMac, iPad Pro на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции
iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, AirTag — 2990 рублей. Все новинки в одном материале.
20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Сервисы и другие мелкие анонсы
- В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться деньгами на счете всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
- Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской — например, она даёт ранний доступ к новым подкастам и убирает рекламу. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
- Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.
AirTag
- Трекер вещей от Apple.
- С помощью AirTag можно найти потерянный предмет через «Локатор» на iPhone — используя камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп.
- «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
- Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
- Внутри — батарейка CR2032, её можно менять. Заряда хватает на год.
- В продаже с 30 апреля.
- Стоимость — 2990 рублей за один трекер, 3990 рублей за брелок для ключей, 9990 рублей за набор из 4 маячков.
Apple TV
- Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
- Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
- Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
- Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
- Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
- Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.
24-дюймовый iMac
- Редизайн моноблоков iMac. Теперь в семи цветах и c процессором Apple M1.
- На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях, утверждают в Apple. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
- 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой технологии адаптивной цветовой температуры True Tone.
- Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
- 1080p FaceTime-камера.
- Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
- Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
- 4 порта USB-C, два из которых — Thunderbolt.
- Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
- Предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая. Стоимость — от 129 990 тысяч рублей.
iPad Pro на чипе M1
- Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
- На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
- Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
- Новая модель на 2 ТБ памяти.
- Поддержка 5G.
- Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
- Обновленная система TrueDepth с новой ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro оптимизирует кадр так, чтобы все люди располагались в центре.
- У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR.
- В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED, которая делает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффективность — выше. Внутри 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
- Полноценная поддержка HDR.
- Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
- Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
- Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
- 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей, 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.
Одни хорошие новости
Спасибо, что pro 16 не показали, а то я еще не успел накопить
Макодрочеры, вы оправдывали в эйре 8 гигов оперы и 256 ссд - тем что мол компактный легкий.
А в стационаре то, блять почему характеристики неттопа?
потому что современный человек должен быть готов в любой момент уехать на Гоа на удаленку, а тяжелый стационар не проходит в победовский лимит веса
Гоа — штат, а не остров
Очевидно, ты никогда с маком плотно не работал.
Я работал и работаю, там другие гигабайты чтоли? 🤣🤣
256гб ssd в 2021 это мало, неужели будете пытаться доказать, что нет?
И 16 гигов ram, если занимаешься разработкой, тоже впритык
16gb RAM на винде и на маке – совершенно разные 16gb. Если очень интересно, почитай, как обе эти системы работают с памятью.
У меня прямо сейчас на макбуке с 16гб ОЗУ запущены:
– фигма
– vscode
– google chrome (20+ вкладок)
– 4 мессенджера (телега, вотсап, дискорд, скайп)
– локальный сервер mamp pro (apache, php, mysql)
– разные офисные программы (заметки, задачник, почта)
– virtual box с двумя убунтами в headless-режиме
– и параллельно смотрю ютуб
Да, мак жрёт больше, иногда кратно :) Регулярно пользуюсь и тем, и тем.
Тут вопрос даже не в том, жрет он больше или меньше в гигабайтах, а в том, что при идентичных нагрузках работа с памятью в макос гораздо более эффективная.
Я не знаю, кто тебе это рассказал, но маке мне было тесно на 16гб лет 5 назад уже. На винде до сих пор отлично работает правило "2гб на ядро". Я подозреваю, что ты путаешь macOS и iOS.
Бонусом, макось, когда попадает в ситуацию с нехваткой памяти, тупо встаёт раком, не спасают даже реально крутые ssd.
Вот что жрёт мало - Сафари. Ну и кланг жрёт меньше cl, но при этом значительно медленнее работает.
Слепой
То, что у тебя были проблемы с виндой не говорит о том, что у всех проблемы с виндой. Ещё не известно какой софт ты юзаешь.
Где аргументация то?) Я вот хз, как микроядерная система с IPC, завязанном на копировании (технически там COW, но легче сильно от этого не становится) и сложной обработкой page faults может прям супер результаты показывать. И я не видел на практике, чтобы показывала, хотя маки почти непрерывно были с 2007 года. И не смог найти ничего, чтобы хоть как-то подтверждало твои слова, хотя честно пытался.
Ну во-первых, OS X не микроядерная и не понятно при чем тут IPC.
Во-вторых, COW везде. И Windows и Linux использует COW.
В-третьих, есть ты не ходишь на диск, то ты всегда выигрываешь. Этим и пользуется OS X. Она сначала пытается сжать инактивные страницы и только потом свапит их на диск в крайнем случае. Результаты показательны. Сейчас лень искать, выигрыш при переходе на бенчмарках был x3.
На практике у меня запущены CLion + GoLand + Idea + Safari + FF + Wireshark + Parallels с Linux в котором запущен Quartus и при этом я могу свободно смотреть сериальчики в 4k.
На фразе macOS не микроядерная можешь заканчивать :) На нее начали лепить ярлык "гибридная", но суть это мало меняет. Если не понимаешь, причем тут IPC - почитай, как ядерные вызовы делаются в наследниках mach.
Приводить сжатые страницы как уникальную фишку macOS это вообще ржака. Она есть сейчас у всех, в реальном мире, а не в бенчмарках она, мягко говоря, имеет не только плюсы.
На фразе macOS не микроядерная можешь заканчивать :) На нее начали лепить ярлык "гибридная", но суть это мало меняет.
In OS X, however, the kernel environment contains much more than the Mach kernel itself. The OS X kernel environment includes the Mach kernel, BSD, the I/O Kit, file systems, and networking components.
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Architecture/Architecture.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000905-CH1g-CACDAEDC
Будешь спорить с документацией?
Если не понимаешь, причем тут IPC - почитай, как ядерные вызовы делаются в наследниках mach.
IPC. Message queues, remote procedure calls, notifications, semaphores, and lock sets.
https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Mach/Mach.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000905-CH209-CEGBBEBF
В OS X IPC не используется как в микроядрах в виде прерываний, которые шедулят сообщения для других user space сервисов, отвечающих за драйверы или другие компоненты микроядра.
Приводить сжатые страницы как уникальную фишку macOS это вообще ржака. Она есть сейчас у всех, в реальном мире, а не в бенчмарках она, мягко говоря, имеет не только плюсы.
В Linux нету, в Windows тормозит. В чем ржака?
Слепой
Да, там другой io контроллер и крутой ssd, который живёт под очень большой нагрузкой на запись.
Я использую IDEA и отдаю под неё 8 гигов. Рядом докер, ему оставляю 2. И под все остальное остаётся 6. Да, я юзаю тяжелый софт, для разработки тяжёлых проектов и что? Это никак не оправдывает 16 гигов озу в 2021
Понятно, что можно разрабатывать в блокноте типа vscode и рассказывать, как все летает
Работа с памятью больше зависит от языка. Вряд ли Idea потребляет на маке меньше.
А если речь про Swift, то на бенчмарках столетней давности он начинал жестко проседать именно при интенсивной работе с памятью. Про то, что оверхед меньше, чем в Java, понятно.
Да, mamp pro. Для более быстрой работы по некоторым проектам. Что тебя смущает?
ну типа там докер все дела. А так - ты крут! php myadmin поставил тоже?
в мампе есть редис? в мамке есть кафка? Я в мампе могу поднять 2 ноды? Я не говорю про отдельно рнр я говорю про окружение в целом и если для вордпресса, который на сайте мампа в каждом предложении упоминается еще есть какой то смысл его ставить, то для проекта чуть повыше уровнем чем коробочная cms уже увы, надо докер.
php, не позорься
что ужасного в рнр? Ваша личная неприязнь?
Эм, global shared state. У вас же принято так ))), отсутствие нормальной многопоточности, ну и просто пхп - помойка. Если б ты использовал пару-тройку языков со статической типизацией, то не задавал бы таких дурных вопросов.
У этого сайта бэк на пыхе меж прочим))))
Хочешь сказать современный ноут на виндовс начнет тупить и лагать при таком же количестве програми? Тут надо смотреть, что за стандарт памяти и скорость ее. Раньше на устройствах apple чуть лучше ставили, но уже года 2-3 нет этой проблемы.
Но если сравнивать ноуты за 30000-50000 рублей на виндовс, то мак конечно выиграет, наверно с ними сравниваете.
Просто разберись как винда и мак работают с памятью. Дело не ограничивается железом.
Ну так может ты пруфы начнёшь приводить?) Я даже погуглил - нашел про MacOS 9, но тоже голословное.
К примеру, я попрошу в коде что-то типа "достань из файла вон те 100500 объектов и отсортируй". Обычная выдуманная синтетическая задача. Что если эти объекты с трудом помещаются в память? У ОС и выбора особого не остается, придется свопать, выгружать другие программы или бросать ООМ эксепшн. Условная винда у которой до жопы памяти просто выполнит что от нее попросят.
Я не спорю, вполне возможно, что М1 это прорыв, но блин, почему бы не пихнуть туда хотя бы 32гб памяти?
Слепой
Там скорее всего ограничения физического мира. Думаю, к m2/m3 порешают так, что бы стоимость не росла слишком сильно
В премьере мак просаживается ещё как при равных параметрах железа. Или это эдоб плохие, делают макам на зло?)
256 это пздц, вопросов нет. К остальному претензий нет (для большинства случаев).
16GB на М1 процессоре - выше крыши.
Да, да, с кешем всего мусора на ССД и его дальнейшей смерти через 2 года
уже у людей проблемы. Систему свопирования данных переделали, она теперь постоянно что-то грузит тащит на винт, уже гарантийных случаев море.
Добро пожаловать на реддит (: там вам откроется увлекательный и огромный мир проблем техники эпл во всех ее проявлениях
если бы людям было не похуй на проблемы пека то ты бы заебался на реддите посты листать
А вы как проверяли?
brew install smartmontools
diskutil list
там надо найти строчку Physical Store disk0s2
потом smartctl -a disk0s2 и сюда скиньте значения, Available Spare, Percentage Used
блин, а где черный imac? :(
Оставили на Новый год
Глянцевый?
Цветные iMac — это какой-то мдамс...
В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))
Samsung уже представила ваще то давно :)
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Аж 16го! Прям давно
В январе вообще-то
Да, - если про анонс. Но они в продаже с 16.04
Есть модель smart tag. Они есть давно и работают на bt. Таких меток нативные оч много и давно.
А с эпплом сопоставимы модель на uwb (называется plus), которая продаётся неделю только.
И даже после этого будут покупать китайские на али
вот уж диво дивное маячки... им уже 100 лет в обед, от того что на них появился яблочный логотип принцип работы не поменялся, толку от них все равно никакого
Ну с учетом того, что все почти все те маячки, которым "100 в обед" базируются на bluetooth, то как минимум менять точность в 5-10см. Плюс к этому широкая сеть iPhone, которая позволит найти вещь практически в любой ситуации. Да и дистанция у маячков на UWB сама по себе должна быть раза в 3-4 больше чем у bluetooth (u1 чип работает на 250 метров против 60 у bluetooth).
технология может и поменять, но они как были бесполезны так и остались, но это все ИМХО, у меня просто проблем с порядком и памятью нет
Маячки ведь для людей с деменцией, они тоже должны иметь возможность использовать технологии эпл
идеальная ЦА, каждый год будет забывать и покупать новый телефон...wait oh shi~
С некоторыми реально сложно в этом плане, у меня знакомые так бабушку на сутки потеряли. Было бы круто что то долгое без зарядки использовать на большом расстоянии
А до эпл эти маячки другая контора уже не первый год выпускала :)
Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?
Ни когда, смысла делать его на это процессоре нет.
Смысла выкатывать все устройства на одном процссоре нет.
Скорее всего MacPro and MacbookPro будут на M1x. M2
А новый Iphone Pro 13 Будет на M1
почему нет смысла?
Объясните — зачем нужен AirTag?
Искать вещи. Не благодарите.
Не буду, потому что шутка ваша не зашла. Вопрос был, очевидно, в конкретных юзкейсах.
Ключи и кошелек, например, больше не придумал, ну можно на кота нацепить если в доме живешь.
Жены могут следить за мужьями. Мужья могут следить за женами.
Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов
Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?
Да завтра уже))
А почему во время презентации просели?
А почему считаете что после презинтации они расти должны? :) Там и так уже пальма наросла, без презентации :b
Пора фикситься
Надеюсь, а то по глупости купил сегодня и сейчас в минусе...
Так вы неправильно делаете. Когда покупаешь акции, надо сразу дуть на график, а когда терминал покажет "-0.27$", – начинать ходить по квартире, подвывая, и грызть ногти. Азы стоимостного инвестирования.
"Покупай на слухах, продавай на фактах"
Валька забанили? Или где смотреть трансляцию?
Спасибо!)
Не грусти! Лови +
В статье в втором абзаце ссылки на ДВЕ трансляции.