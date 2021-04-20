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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: маячки AirTag, цветные iMac, iPad Pro на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции

iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, AirTag — 2990 рублей. Все новинки в одном материале.

216 216 комментариев
28 465 просмотров

20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Сервисы и другие мелкие анонсы

  • В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться деньгами на счете всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
  • Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской — например, она даёт ранний доступ к новым подкастам и убирает рекламу. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
  • Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.

AirTag

  • Трекер вещей от Apple.
  • С помощью AirTag можно найти потерянный предмет через «Локатор» на iPhone — используя камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп.
  • «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
  • Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
  • Внутри — батарейка CR2032, её можно менять. Заряда хватает на год.
  • В продаже с 30 апреля.
  • Стоимость — 2990 рублей за один трекер, 3990 рублей за брелок для ключей, 9990 рублей за набор из 4 маячков.
От Apple на WWDC ждут анонса маячков AirTag…
Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт…
vc.ru

Apple TV

  • Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
  • Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
  • Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
  • Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
  • Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
  • Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.

24-дюймовый iMac

  • Редизайн моноблоков iMac. Теперь в семи цветах и c процессором Apple M1.
  • На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях, утверждают в Apple. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
  • 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой технологии адаптивной цветовой температуры True Tone.
  • Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
  • 1080p FaceTime-камера.
  • Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
  • Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
  • 4 порта USB-C, два из которых — Thunderbolt.
  • Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
  • Предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая. Стоимость — от 129 990 тысяч рублей.

iPad Pro на чипе M1

  • Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
  • На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
  • Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
  • Новая модель на 2 ТБ памяти.
  • Поддержка 5G.
  • Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
  • Обновленная система TrueDepth с новой ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro оптимизирует кадр так, чтобы все люди располагались в центре.
  • У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR.
  • В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED, которая делает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффективность — выше. Внутри 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
  • Полноценная поддержка HDR.
  • Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
  • Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
  • Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
  • 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей, 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.

#apple #ipad #imac #airtag

216 216 комментариев
5
117
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216 комментариев
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Murat Oshroev

55

Одни хорошие новости 

Ответить

Dmitry Semenikhin

Murat
40

Спасибо, что pro 16 не показали, а то я еще не успел накопить

Ответить

Murat Oshroev

Dmitry
–2

Зелёный iMac просто оргазм

Ответить

Nikolay Vavilov

41

Макодрочеры, вы оправдывали в эйре 8 гигов оперы и 256 ссд - тем что мол компактный легкий.
А в стационаре то, блять почему характеристики неттопа?

Ответить

Andrew Freez

Nikolay
77

потому что современный человек должен быть готов в любой момент уехать на Гоа на удаленку, а тяжелый стационар не проходит в победовский лимит веса

Ответить

Родион Галанев

Andrew
–10

Гоа — штат, а не остров

Ответить

Симаков

Родион
10

к черту детали

Ответить

Родион Галанев

Симаков
–9
Ответить

Евгений Оськин

Nikolay
–6

Очевидно, ты никогда с маком плотно не работал.

Ответить

Андрей Деревянко

Евгений
21

Я работал и работаю, там другие гигабайты чтоли? 🤣🤣
256гб ssd в 2021 это мало, неужели будете пытаться доказать, что нет?
И 16 гигов ram, если занимаешься разработкой, тоже впритык

Ответить

Евгений Оськин

Андрей
11

16gb RAM на винде и на маке – совершенно разные 16gb. Если очень интересно, почитай, как обе эти системы работают с памятью.

У меня прямо сейчас на макбуке с 16гб ОЗУ запущены:
– фигма
– vscode
– google chrome (20+ вкладок)
– 4 мессенджера (телега, вотсап, дискорд, скайп)
– локальный сервер mamp pro (apache, php, mysql)
– разные офисные программы (заметки, задачник, почта)
– virtual box с двумя убунтами в headless-режиме
– и параллельно смотрю ютуб

Ответить

Слепой франт

Евгений
13

Да, мак жрёт больше, иногда кратно :) Регулярно пользуюсь и тем, и тем.

Ответить

Евгений Оськин

Слепой
0

Тут вопрос даже не в том, жрет он больше или меньше в гигабайтах, а в том, что при идентичных нагрузках работа с памятью в макос гораздо более эффективная.

Ответить

Слепой франт

Евгений
15

Я не знаю, кто тебе это рассказал, но маке мне было тесно на 16гб лет 5 назад уже. На винде до сих пор отлично работает правило "2гб на ядро". Я подозреваю, что ты путаешь macOS и iOS.

Бонусом, макось, когда попадает в ситуацию с нехваткой памяти, тупо встаёт раком, не спасают даже реально крутые ssd.

Вот что жрёт мало - Сафари. Ну и кланг жрёт меньше cl, но при этом значительно медленнее работает.

Ответить

Евгений

Слепой
0

То, что у тебя есть проблемы с маком, не говорит о том, что у всех есть проблемы с маком. 
Возможно, в твоем конкретном случае мак нагибается раком. Еще неизвестно, какой софт ты юзаешь.

Ответить

Слепой

Евгений
11

То, что у тебя были проблемы с виндой не говорит о том, что у всех проблемы с виндой. Ещё не известно какой софт ты юзаешь.

Где аргументация то?) Я вот хз, как микроядерная система с IPC, завязанном на копировании (технически там COW, но легче сильно от этого не становится) и  сложной обработкой page faults может прям супер результаты показывать. И я не видел на практике, чтобы показывала, хотя маки почти непрерывно были с 2007 года. И не смог найти ничего, чтобы хоть как-то подтверждало твои слова, хотя честно пытался.

Ответить

Гала

Слепой
4

Ну во-первых, OS X не микроядерная и не понятно при чем тут IPC.
Во-вторых, COW везде. И Windows и Linux использует COW.
В-третьих, есть ты не ходишь на диск, то ты всегда выигрываешь. Этим и пользуется OS X. Она сначала пытается сжать инактивные страницы и только потом свапит их на диск в крайнем случае. Результаты показательны. Сейчас лень искать, выигрыш при переходе на бенчмарках был x3.

На практике у меня запущены CLion + GoLand + Idea + Safari + FF + Wireshark + Parallels с Linux в котором запущен Quartus и при этом я могу свободно смотреть сериальчики в 4k.

Ответить

Александр

Гала
4

Ребята вернитесь на хабр, а то мы тут перестаем казаться умными.

Ответить

Слепой

Алексан…
1

Сори, бро, мы чуть чуть :)

Ответить

Должностно

Алексан…
0

Поздно. Там нам карму уже слили.

Ответить

Гала

Алексан…
0

Хабр дно. Меня там забанили еще 10 лет назад за троллинг идиотов :)

Ответить

Слепой

Гала
0

На фразе macOS не микроядерная можешь заканчивать :) На нее начали лепить ярлык "гибридная", но суть это мало меняет. Если не понимаешь, причем тут IPC - почитай, как ядерные вызовы делаются в наследниках mach.

Приводить сжатые страницы как уникальную фишку macOS это вообще ржака. Она есть сейчас у всех, в реальном мире, а не в бенчмарках она, мягко говоря, имеет не только плюсы.

Ответить

Гала

Слепой
0

На фразе macOS не микроядерная можешь заканчивать :) На нее начали лепить ярлык "гибридная", но суть это мало меняет.

In OS X, however, the kernel environment contains much more than the Mach kernel itself. The OS X kernel environment includes the Mach kernel, BSD, the I/O Kit, file systems, and networking components.

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Architecture/Architecture.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000905-CH1g-CACDAEDC

Будешь спорить с документацией?

Если не понимаешь, причем тут IPC - почитай, как ядерные вызовы делаются в наследниках mach.

IPC. Message queues, remote procedure calls, notifications, semaphores, and lock sets.

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Darwin/Conceptual/KernelProgramming/Mach/Mach.html#//apple_ref/doc/uid/TP30000905-CH209-CEGBBEBF

В OS X IPC не используется как в микроядрах в виде прерываний, которые шедулят сообщения для других user space сервисов, отвечающих за драйверы или другие компоненты микроядра.

Приводить сжатые страницы как уникальную фишку macOS это вообще ржака. Она есть сейчас у всех, в реальном мире, а не в бенчмарках она, мягко говоря, имеет не только плюсы.

В Linux нету, в Windows тормозит. В чем ржака?

Kernel Architecture Overview
Essential information for programming in the OS X kernel. Includes a high-level overview.
developer.apple.com
Ответить

Павел

Слепой
0

Я подозреваю, что ты путаешь macOS и iOS.

Есть ощущение, что с M1 это стало работать скорее как в iOS, чем как в десктопах. Многозадачность и скорость переключения между апами не проседают вообще, на 8 гигах.

Ответить

Слепой

Павел
0

Да, там другой io контроллер и крутой ssd, который живёт под очень большой нагрузкой на запись.

Ответить

Igor

Слепой
0

в курсе что с тех пор как тебе было тесно 5 лет назад появился новый процессор?

Ответить

Андрей Деревянко

Евгений
7

Я использую IDEA и отдаю под неё 8 гигов. Рядом докер, ему оставляю 2. И под все остальное остаётся 6. Да, я юзаю тяжелый софт, для разработки тяжёлых проектов и что? Это никак не оправдывает 16 гигов озу в 2021
Понятно, что можно разрабатывать в блокноте типа vscode и рассказывать, как все летает

Ответить

Павел Котляров

Евгений
6

Работа с памятью больше зависит от языка. Вряд ли Idea потребляет на маке меньше.

Ответить

Павел Котляров

Павел
0

А если речь про Swift, то на бенчмарках столетней давности он начинал жестко проседать именно при интенсивной работе с памятью. Про то, что оверхед меньше, чем в Java, понятно.

Ответить

Vladimir

Евгений
4

apache? локально?? на маке???

Ответить

Евгений Оськин

Vladimir
1

Да, mamp pro. Для более быстрой работы по некоторым проектам. Что тебя смущает?

Ответить

Ivan Petrov

Евгений
5

ну типа там докер все дела. А так - ты крут! php myadmin поставил тоже?

Ответить

Roman

Ivan
1

К чёрту докер, он прожорливый

Ответить

Angel

Roman
1

а как под разные проекты разное окружение настраивать и разные версии?

Ответить

Roman

Angel
0

Конкретно в мампе всё делается просто выбором из списка.

Ответить

Angel

Roman
0

в мампе есть редис? в мамке есть кафка? Я в мампе могу поднять 2 ноды? Я не говорю про отдельно рнр я говорю про окружение в целом и если для вордпресса, который на сайте мампа в каждом предложении упоминается еще есть какой то смысл его ставить, то для проекта чуть повыше уровнем чем коробочная cms уже увы, надо докер.

Ответить

Roman

Angel
2

Редис есть, но если вернуться к изначальному комменту, то «по некоторым проектам», кажется снимает вопросы. Не?

Ответить

Angel

Roman
0

По некоторым да. Но мне кажется для некоторых вообще все на маке просто поднять можно. 

Ответить

Roman

Angel
0

Можно, но мамп — это просто кнопку запуска нажать и никаких особых запар. 

Ответить

Ivan

Roman
0

ну да, потому всё сейчас работает в докере, которым управляет кубер.  но для пхп-макак, это за гранью понимания

Ответить

Roman

Ivan
0

Бля, чел, ты тут давай тёплое с мягким не путай. Речь идёт не о проде, а о локальной разработке для которой мамп довольно удобная штука без лишней ебли.

Ответить

Ivan Petrov

Евгений
–6

php, не позорься

Ответить

Angel Vivaldi

Ivan
6

что ужасного в рнр? Ваша личная неприязнь?

Ответить

Ivan Petrov

Angel
0

Эм, global shared state. У вас же принято так ))), отсутствие нормальной многопоточности, ну и просто пхп - помойка. Если б ты использовал пару-тройку языков со статической типизацией, то не задавал бы таких дурных вопросов. 

Ответить

Слепой

Ivan
0

Нормальная многопоточность - это как в Java?) 

Ответить

Roman Novikov

Ivan
1

У этого сайта бэк на пыхе меж прочим))))

Ответить

Ivan Petrov

Roman
1

ну сайт в общем-то УГ. Это многое объясняет.

Ответить

Гордон Фримэн

Ivan
0

Макос не может в пхп?

Ответить

Александр

Евгений
1

Хочешь сказать современный ноут на виндовс начнет тупить и лагать при таком же количестве програми? Тут надо смотреть, что за стандарт памяти и скорость ее. Раньше на устройствах apple чуть лучше ставили, но уже года 2-3 нет этой проблемы. 

Но если сравнивать ноуты за 30000-50000 рублей на виндовс, то мак конечно выиграет, наверно с ними сравниваете.

Ответить

Евгений Оськин

Алексан…
–6

Просто разберись как винда и мак работают с памятью. Дело не ограничивается железом.

Ответить

Александр

Евгений
6

Хочешь сказать Mac лучше работает с памятью во всех сценариях? 🤣

Ответить

Гала

Алексан…
0

Скорее всего они запилили аппаратную поддержку WKdm и в M1 CPU еще быстрее разжимает страницы.

Ответить

Слепой

Гала
0

Пока MMU не станет на лету отдавать данные с пожатых страниц счастья не будет.

Ответить

Слепой франт

Евгений
3

Ну так может ты пруфы начнёшь приводить?) Я даже погуглил - нашел про MacOS 9, но тоже голословное.

Ответить

Гордон Фримэн

Евгений
2

К примеру, я попрошу в коде что-то типа "достань из файла вон те 100500 объектов и отсортируй". Обычная выдуманная синтетическая задача. Что если эти объекты с трудом помещаются в память? У ОС и выбора особого не остается, придется свопать, выгружать другие программы или бросать ООМ эксепшн. Условная винда у которой до жопы памяти просто выполнит что от нее попросят. 
Я не спорю, вполне возможно, что М1 это прорыв, но блин, почему бы не пихнуть туда хотя бы 32гб памяти?

Ответить

Angel

Гордон
0

Вообще в идеале сделать бы просто расширяемым все это, хотя бы жестко в пределах одного производителя, с которого эпл так же бы стригла процент, в выигрыше были бы все. Так же как и с винтами это было бы чудесно

Ответить

Слепой

Гордон
0

Там скорее всего ограничения физического мира. Думаю, к m2/m3 порешают так, что бы стоимость не росла слишком сильно

Ответить

Александр

Евгений
1

эм тоже самое но на винде, плюс еще докер на 4-5гб, сверху на шляпку вам

Ответить

Артём Вечера

Евгений
1

В премьере мак просаживается ещё как при равных параметрах железа. Или это эдоб плохие, делают макам на зло?)

Ответить

Должностной

Евгений
0

О! Свидетели работы с памятью)))

Ответить

Евгений Оськин

Андрей
0

256 это пздц, вопросов нет. К остальному претензий нет (для большинства случаев).

Ответить

Arthur Vashurin

Nikolay
0

16GB на М1 процессоре - выше крыши.

Ответить

Nikolay Vavilov

Arthur
5

Да, да, с кешем всего мусора на ССД и его дальнейшей смерти через 2 года

Ответить

Angel Vivaldi

Nikolay
2

уже у людей проблемы. Систему свопирования данных переделали, она теперь постоянно что-то грузит тащит на винт, уже гарантийных случаев море.

Ответить

Михаил

Angel
0

Сколько реально людей? На прошлой недели смотрели: у всех air 8gb, все живут в свопе(Android Studio, XCode, Pycharm и тд) износ 0% за 3-5 мес на 3 разных ноутах

Ответить

Angel Vivaldi

Михаил
3

Добро пожаловать на реддит (: там вам откроется увлекательный и огромный мир проблем техники эпл во всех ее проявлениях

Ответить

Igor Gorbenko

Angel
0

если бы людям было не похуй на проблемы пека то ты бы заебался на реддите посты листать

Ответить

Angel

Igor
2

Ноги растут из того что тут нифига сам не поменяешь, в отличии от обычной банки или ноута.

Ответить

Angel Vivaldi

Михаил
1

А вы как проверяли?
brew install smartmontools
diskutil list
там надо найти строчку Physical Store disk0s2
потом smartctl -a disk0s2 и сюда скиньте значения, Available Spare, Percentage Used

Ответить

DosRaven

Nikolay
1

Наверно потому что это все еще не Pro решение?
8-16gb и 256gb-2tb памяти.

Ответить

Анон Плиз

Nikolay
0

Потому что это и есть неттоп 😏

Ответить

Igor Gorbenko

Nikolay
0

шашечки или ехать

8 оперативки на маке с м1 уделает 32 на пк

Ответить

Artem Nedorezov

11

блин, а где черный imac? :(

Ответить

alex twit

Artem
67

Black imacs matter

Ответить

Юрий Белоножкин

Artem
6

Оставили на Новый год 

Ответить

Andrey Zaynulin

Юрий
0

Надеюсь будет дороже.

Ответить

Andre Macareno

Artem
2

а это цвет для аймак про же

Ответить

Артём Лисин

Artem
1

Глянцевый?

Ответить

Artem Nedorezov

Артём
0

Спереди глянцевый, сзади матовый. Ну или наоборот :))

Ответить

Антон Варанов

–1

Цветные iMac — это какой-то мдамс...

Ответить

Александр Исупов

Антон
90
Ответить

Dmitry Starovoytov

Антон
6

Вернее, M&M's

Ответить

Zypar Akhmat

8

В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))

Ответить

Sergey Zrn

Zypar
40

Samsung уже представила ваще то давно :)

Ответить

Комментарий удален

Родион Галанев

Aleksey
1

...Tile

Ответить

Denis Kiselev

Sergey
1

Аж 16го! Прям давно

Ответить

Григорий Копиев

Denis
1

В январе вообще-то

Ответить

Denis Kiselev

Григорий
1

Да, - если про анонс. Но они в продаже с 16.04

Ответить

Stan

Denis
1

Не знаю, как там насчет продажи, но я заказывал жене S21 как только объявили его в предзаказ и через неделю после покупки забрал из магазина маячок в подарок - на старте их действительно не хватало, но на руках он был у меня уже в начале февраля или около того.

Ответить

Denis Kiselev

Stan
0

Есть модель smart tag. Они есть давно и работают на bt. Таких меток нативные оч много и давно.

А с эпплом сопоставимы модель на uwb (называется plus), которая продаётся неделю только.

Ответить

Алексей Бровко

Zypar
4

И даже после этого будут покупать китайские на али

Ответить

Stan

Алексей
1

Китайские сильно хуже, к сожалению. У меня в семье есть два китайских и один от Самсунга - это небо и земля в UX. Думаю попробовать купить себе airtag для сравнения теперь, но нужно придумать, зачем он мне.

Ответить

Анон Плиз

Stan
0

А те, что уже есть - зачем?

Ответить

Stan

Анон
0

Так они не у меня, а у жены - у нее андроид, а я перешел попробовать на ios.

Ответить

Angel Vivaldi

Zypar
1

вот уж диво дивное маячки... им уже 100 лет в обед, от того что на них появился яблочный логотип принцип работы не поменялся, толку от них все равно никакого

Ответить

John Doe

Angel
1

Ну с учетом того, что все почти все те маячки, которым "100 в обед" базируются на bluetooth, то как минимум менять точность в 5-10см. Плюс к этому широкая сеть iPhone, которая позволит найти вещь практически в любой ситуации. Да и дистанция у маячков на UWB сама по себе должна быть раза в 3-4 больше чем у  bluetooth (u1 чип работает на 250 метров против 60 у bluetooth).

Ответить

Angel Vivaldi

John
0

технология может и поменять, но они как были бесполезны так и остались, но это все ИМХО, у меня просто проблем с порядком и памятью нет

Ответить

Sasha Bochkin

Angel
–2

Маячки ведь для людей с деменцией, они тоже должны иметь возможность использовать технологии эпл

Ответить

Andrew Freez

Sasha
2

идеальная ЦА, каждый год будет забывать и покупать новый телефон...wait oh shi~

Ответить

Angel Vivaldi

Andrew
0

С некоторыми реально сложно в этом плане, у меня знакомые так бабушку на сутки потеряли. Было бы круто что то долгое без зарядки использовать на большом расстоянии 

Ответить

Angel Vivaldi

Sasha
0

Я не спорю что есть своя аудитория покупателей

Ответить

lakoros

Zypar
0

Этих маячков и так не мало на рынке. а теперь у каждой порядочной компании должен будет быть!

Ответить

Dmitriy Bondarenko

Zypar
0

А до эпл эти маячки другая контора уже не первый год выпускала :)

Ответить

Алейченко Сергей

13

Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?

Ответить

Aleksey Bobkov

Алейченко
20

потом

Ответить

igor igorevich

Алейченко
0

Ни когда, смысла делать его на это процессоре нет.

Ответить

DosRaven

igor
3

Будет, конечно будет. Видимо доделывают gpu под Pro решения. На ARM 16 Pro только и жду.
Хотя учитывая производительность, я бы и на 15 Air посмотрел.

Ответить

igor igorevich

DosRaven
0

Смысла выкатывать все устройства на одном процссоре нет.
Скорее всего MacPro and MacbookPro будут на M1x. M2
А новый Iphone Pro 13 Будет на M1

Ответить

Игорь Дейч

igor
0

почему нет смысла?

Ответить

igor igorevich

Игорь
0

Выше написал.

Ответить

Aleksey Bobkov

17

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Михаил

7

Одна из лучших презентаций за последние несколько лет.

Ответить

Евгений Делюкин

Михаил
26

Если бы Тим читал ваш комментарий:

Ответить

Sergey Filimonov

1

Объясните — зачем нужен AirTag?

Ответить

Andrew Freez

Sergey
33

к нему уже начали выпускать классные чехольчики

Ответить

Родион Галанев

Sergey
5

Искать вещи. Не благодарите.

Ответить

Sergey Filimonov

Родион
0

Не буду, потому что шутка ваша не зашла. Вопрос был, очевидно, в конкретных юзкейсах.

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Yan Petrov

Sergey
0

Ключи и кошелек, например, больше не придумал, ну можно на кота нацепить если в доме живешь. 

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Родион Галанев

Sergey
0

https://vc.ru/tech/236554-apple-predstavila-mayachki-airtag-dlya-otslezhivaniya-veshchey?comment=2707493

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Ivan Moroz

Sergey
3

Жены могут следить за мужьями. Мужья могут следить за женами. 

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Сергей Сергеев

Ivan
0

Нет. Вам Айфон скажет, если вам чужой Эйр-тег подкинули. 

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aleksey sozanov

Sergey
0

https://www.youtube.com/watch?v=KZneyvamSOk

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Todd

Sergey
0

потерял вот второй носок и что будешь делать? а тут тебе на помощь приходит AirTag.

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Edgar Sarkisov

9

Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов

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Глеб Гусев

4

Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?

Ответить

Artem Nedorezov

Глеб
3

Да завтра уже))

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Alexey Mezenin

Artem
0

А почему во время презентации просели?

Ответить

Георгий Михнов

Alexey
20

Так испокон веков заведено 

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Артём Лисин

Alexey
0

А почему считаете что после презинтации они расти должны? :) Там и так уже пальма наросла, без презентации :b
Пора фикситься 

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Глеб Гусев

Artem
0

Надеюсь, а то по глупости купил сегодня и сейчас в минусе...

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Виктор Бражников

Глеб
9

Так вы неправильно делаете. Когда покупаешь акции, надо сразу дуть на график, а когда терминал покажет "-0.27$", – начинать ходить по квартире, подвывая, и грызть ногти. Азы стоимостного инвестирования.

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Денис Картошкин

Глеб
–2

"Покупай на слухах, продавай на фактах"

Ответить

Артём Лисин

Денис
0

:D
Ну коль бабок не жалко или времени, то вполне себе стратегия

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irmr

Глеб
0

Нет, неправильно.

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Ruslan Umarkhanov

0

Валька забанили? Или где смотреть трансляцию?

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lakoros

Ruslan
0

https://youtu.be/JdBYVNuky1M

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Ruslan Umarkhanov

lakoros
0

Спасибо!)

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Ruslan

Ruslan
15

такие все чувствительные стали, что прям ничего не напиши и не спроси... заминусуют к чертям! Злые люди в сети ... очень (

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Denis Kiselev

Ruslan
2

Не грусти! Лови +

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Ruslan

Denis
3

Красава😉👍

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Юрий Белоножкин

Ruslan
1

В статье в втором абзаце ссылки на ДВЕ трансляции.

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Ruslan

Юрий