Вкратце: маячки AirTags, цветные iMac и iPad Pro на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции
iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, AirTag — 2990 рублей. Все новинки в одном материале.
20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Сервисы и другие мелкие анонсы
- В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться деньгами на счете всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
- Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской — например, она даёт ранний доступ к новым подкастам и убирает рекламу. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
- Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.
AirTags
- Трекер вещей от Apple.
- С помощью AirTag можно найти потерянный предмет через «Локатор» на iPhone — используя камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп.
- «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
- Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
- Внутри — батарейка CR2032, её можно менять. Заряда хватает на год.
- В продаже с 30 апреля.
- Стоимость — 2990 рублей за один трекер, 3990 за версию с брелоком для ключей, 9990 рублей за набор из 4 маячков.
Apple TV
- Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
- Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
- Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
- Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
- Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
- Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.
24-дюймовый iMac
- Редизайн моноблоков iMac. Теперь в семи цветах и c процессором Apple M1.
- На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях, утверждают в Apple. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
- 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой технологии адаптивной цветовой температуры True Tone.
- Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
- 1080p FaceTime-камера.
- Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
- Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
- 4 порта USB-C, два из которых — Thunderbolt.
- Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
- Предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая. Стоимость — от 129 990 тысяч рублей.
iPad Pro на чипе M1
- Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
- На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
- Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
- Новая модель на 2 ТБ памяти.
- Поддержка 5G.
- Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
- Обновленная система TrueDepth с новой ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro оптимизирует кадр так, чтобы все люди располагались в центре.
- У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR.
- В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED, которая делает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффективность — выше. Внутри 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
- Полноценная поддержка HDR.
- Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
- Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
- Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
- 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей, 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.
Одни хорошие новости
Спасибо, что pro 16 не показали, а то я еще не успел накопить
В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))
Samsung уже представила ваще то давно :)
Комментарий удален
Аж 16го! Прям давно
В январе вообще-то
блин, а где черный imac? :(
Цветные iMac — это какой-то мдамс...
Макодрочеры, вы оправдывали в эйре 8 гигов оперы и 256 ссд - тем что мол компактный легкий.
А в стационаре то, блять почему характеристики неттопа?
потому что современный человек должен быть готов в любой момент уехать на Гоа на удаленку, а тяжелый стационар не проходит в победовский лимит веса
Гоа — штат, а не остров
Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?
Валька забанили? Или где смотреть трансляцию?
Спасибо!)
лучшая презентация года
Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?
Да завтра уже))
А почему во время презентации просели?
Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов
Объясните — зачем нужен AirTag?
Искать вещи. Не благодарите.
Не буду, потому что шутка ваша не зашла. Вопрос был, очевидно, в конкретных юзкейсах.
Почему подкасты будут платными?((((
они не будут платными, будет вариант подписки, где будут какие-то эксклюзивы.
Эппл дала такую возможность авторам. А уже их выбор - использовать ли ее.
Мощно, но когда будут инновации например зарядка по воздуху без всего из атмосферы :)
Ждёте кардинального улучшения экологии? Не только 5G в воздухе, но и электричество?
Уже есть на самом деле, но меня немного смущает экологичность и безопасность
Хорошие новости. Но если суть позже выйдет pro m1x я зареву. Потому что недавно купил m1
также смотрел презентацию. Более того, выдохнул на моменте когда понял что аймак только на 8 гб озу. Звучит стремно, но он очень красив вышел, было бы обидно :)
Похоже скоро Эппл сделает карманный вибратор 😆🔫
Со снятием биометрии в реальном времени и подстраиваниями под реакцию организма. Могли бы кстати. С пресетами:
— Отсроченный N раз оргазм
— Усиление вибрации в предэкстатический момент
— Медленные качели "легкое возбуждение-расслабление" для тех, кому скучно в пробке
И т.д.
Пойду к Вилсе в конкурсе участвовать
Посмотрела презентацию!!! Одно удовольствие!!! А iMac вообще космический космос теперь не засну
Есть ли информация на какой ОС будут новые ipad и будут-ли они поддерживать xcode
от $106 990 рублей
Баксы забыли убрать.
Что то не понял, HDR же есть у текущего Apple TV (презу не смотрел)?
Новый ipad pro - пушка)
Теперь новая трабла, 14.5 откатили. Был на профиле разраба была обнова, специально удалил и ребутнулся и ничего нет. И так на всех устройствах, бл#ха
Надеюсь следующим будет большой iMac на m2 с micro led и 32gb памяти. *мем с ждуном*
Интересно, в новые айфоны 5g подвезут?
Если правильно понимаю, то в тех странах где 5жи уже доступен как коммерческая сеть, там продаются с модулем mmWave (24-40ГГц)
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