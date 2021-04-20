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20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.