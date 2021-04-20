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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: маячки AirTags, цветные iMac и iPad Pro на M1 и другие анонсы Apple с первой презентации в 2021 году Статьи редакции

iMac — от 129 990 pyблей, 12,9-дюймовый iPad Pro — от 106 990 pyблей, AirTag — 2990 рублей. Все новинки в одном материале.

96 96 комментариев
16 017 просмотров

20 апреля Apple проводит первую онлайн-презентацию новых продуктов в 2021 году. Трансляция доступна на сайте Apple (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Сервисы и другие мелкие анонсы

  • В кредитной карте Apple появилась функция Apple Card Family — она позволяет распоряжаться деньгами на счете всем членам семьи старше 13 лет, а также объединять их кредитные лимиты.
  • Редизайн «Подкастов»: с новым дизайном обложек и превью, каналами, рекомендациями и платной подпиской — например, она даёт ранний доступ к новым подкастам и убирает рекламу. Запуск подписки на Apple Podcast — в мае.
  • Новый цвет iPhone 12 и iPhone 12 mini — фиолетовый. В продаже с 30 апреля.

AirTags

  • Трекер вещей от Apple.
  • С помощью AirTag можно найти потерянный предмет через «Локатор» на iPhone — используя камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп.
  • «Локатор» покажет направление, куда нужно двигаться, чтобы увидеть предмет с AirTag.
  • Данные о метках остаются только на iPhone пользователя.
  • Внутри — батарейка CR2032, её можно менять. Заряда хватает на год.
  • В продаже с 30 апреля.
  • Стоимость — 2990 рублей за один трекер, 3990 за версию с брелоком для ключей, 9990 рублей за набор из 4 маячков.
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Apple TV

  • Показали трейлер второго сезона сериала «Теда Лассо». Выход — 23 июля 2021 года.
  • Новый Apple TV 4K с чипом A12 Bionic.
  • Владельцы iPhone смогут калибровать изображение Apple TV через камеру.
  • Поддержка Dolby Vision через AirPlay.
  • Новый пульт Apple TV с большой сенсорной панелью.
  • Стоимость — от $179. В России — от 16 990 рублей.

24-дюймовый iMac

  • Редизайн моноблоков iMac. Теперь в семи цветах и c процессором Apple M1.
  • На 85% быстрее предыдущей версии iMac в популярных приложениях, утверждают в Apple. Обработка задач машинного обучения в три раза быстрее, графическое ядро в два раза быстрее.
  • 4,5К 24-дюймовый экран с поддержкой технологии адаптивной цветовой температуры True Tone.
  • Остались небольшие вентиляторы для охлаждения.
  • 1080p FaceTime-камера.
  • Поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Шесть динамиков.
  • Три микрофона с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
  • 4 порта USB-C, два из которых — Thunderbolt.
  • Беспроводные Magic Mouse, тачпады и Magic Keyboard теперь в цветах iMac, есть модель клавиатуры с поддержкой Touch ID. Есть кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи».
  • Предзаказ с 20 апреля, в продаже во второй половине мая. Стоимость — от 129 990 тысяч рублей.

iPad Pro на чипе M1

  • Новые планшеты iPad Pro тоже получили процессор Apple M1.
  • На 50% быстрее предыдущего поколения iPad Pro.
  • Поддержка Thunderbolt и USB 4. Это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
  • Новая модель на 2 ТБ памяти.
  • Поддержка 5G.
  • Система камер от iPhone 12 с LiDAR-сканером и тремя камерами.
  • Обновленная система TrueDepth с новой ультраширокоугольной 12-мегапиксельной камерой с углом обзора 122 градуса. Появилась функция Central Stage — распознавание и помещение человека в центре кадра. Если людей больше одного — iPad Pro оптимизирует кадр так, чтобы все люди располагались в центре.
  • У 12,9-дюймовой модели новый дисплей — Liquid Retina XDR, как в мониторе Pro Display XDR.
  • В подсветке нового дисплея используется технология Mini LED, которая делает изображение контрастнее и ярче, а энергоэффективность — выше. Внутри 10 тысяч Mini LED с 2596 зонами подсветки. Его яркость от 1000 до 1600 нит в пике, контрастность — миллион к одному.
  • Полноценная поддержка HDR.
  • Поддержка до 16 ГБ ОЗУ.
  • Новая Magic Keyboard, теперь и в белом цвете.
  • Поддержка геймпадов Xbox Series и PlayStation DualSense.
  • 11-дюймовый iPad Pro стоит от 77 990 pyблей, 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей. Предзаказ с 30 апреля, в продаже во второй половине мая.

#apple #ipad #imac #airtag

96 96 комментариев
3
60
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96 комментариев
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Murat Oshroev

40

Одни хорошие новости 

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Dmitry Semenikhin

Murat
17

Спасибо, что pro 16 не показали, а то я еще не успел накопить

Ответить

Murat Oshroev

Dmitry
0

Зелёный iMac просто оргазм

Ответить

Zypar Akhmat

6

В след за эппл, самсунг и сяоми анонсируют маячки. Скриньте!)))

Ответить

Sergey Zrn

Zypar
28

Samsung уже представила ваще то давно :)

Ответить

Комментарий удален

Родион Галанев

Aleksey
1

...Tile

Ответить

Denis Kiselev

Sergey
0

Аж 16го! Прям давно

Ответить

Григорий Копиев

Denis
0

В январе вообще-то

Ответить

Denis Kiselev

Григорий
1

Да, - если про анонс. Но они в продаже с 16.04

Ответить

Алексей Бровко

Zypar
5

И даже после этого будут покупать китайские на али

Ответить

lakoros

Zypar
0

Этих маячков и так не мало на рынке. а теперь у каждой порядочной компании должен будет быть!

Ответить

Artem Nedorezov

6

блин, а где черный imac? :(

Ответить

alex twit

Artem
26

Black imacs matter

Ответить

Юрий Белоножкин

Artem
1

Оставили на Новый год 

Ответить

Andre Macareno

Artem
0

а это цвет для аймак про же

Ответить

Антон Варанов

0

Цветные iMac — это какой-то мдамс...

Ответить

Александр Исупов

Антон
39
Ответить

Dmitry Starovoytov

Антон
3

Вернее, M&M's

Ответить

Nikolay Vavilov

8

Макодрочеры, вы оправдывали в эйре 8 гигов оперы и 256 ссд - тем что мол компактный легкий.
А в стационаре то, блять почему характеристики неттопа?

Ответить

Andrew Freez

Nikolay
12

потому что современный человек должен быть готов в любой момент уехать на Гоа на удаленку, а тяжелый стационар не проходит в победовский лимит веса

Ответить

Родион Галанев

Andrew
–1

Гоа — штат, а не остров

Ответить

Симаков

Родион
0

к черту детали

Ответить

Родион Галанев

Симаков
0
Ответить

DosRaven

Nikolay
0

Наверно потому что это все еще не Pro решение?
8-16gb и 256gb-2tb памяти.

Ответить

Евгений Оськин

Nikolay
0

Очевидно, ты никогда с маком плотно не работал.

Ответить

Алейченко Сергей

6

Я жду mac book pro 16 на м1. Когда же он будет?

Ответить

Aleksey Bobkov

Алейченко
5

потом

Ответить

igor igorevich

Алейченко
0

Ни когда, смысла делать его на это процессоре нет.

Ответить

Aleksey Bobkov

6

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

Валька забанили? Или где смотреть трансляцию?

Ответить

lakoros

Ruslan
0

https://youtu.be/JdBYVNuky1M

Ответить

Ruslan Umarkhanov

lakoros
0

Спасибо!)

Ответить

Ruslan

Ruslan
5

такие все чувствительные стали, что прям ничего не напиши и не спроси... заминусуют к чертям! Злые люди в сети ... очень (

Ответить

Denis Kiselev

Ruslan
1

Не грусти! Лови +

Ответить

Ruslan

Denis
1

Красава😉👍

Ответить

Александр Макаров

Ruslan
0

apple.com

Apple
Introducing the new iMac, iPad Pro, iPhone 12 in purple, AirTag, and Apple TV 4K.
apple.com
Ответить

Михаил

4

Одна из лучших презентаций за последние несколько лет.

Ответить

Евгений Делюкин

Михаил
1

Если бы Тим читал ваш комментарий:

Ответить

Александр Миров

2

лучшая презентация года

Ответить

Александр Миров

Александр
2

пусть и единственная

Ответить

Глеб Гусев

3

Правильно понимаю, что с 30 апреля акции эпл должны подняться?

Ответить

Artem Nedorezov

Глеб
0

Да завтра уже))

Ответить

Alexey Mezenin

Artem
0

А почему во время презентации просели?

Ответить

Георгий Михнов

Alexey
4

Так испокон веков заведено 

Ответить

Глеб Гусев

Artem
0

Надеюсь, а то по глупости купил сегодня и сейчас в минусе...

Ответить

irmr

Глеб
0

Нет, неправильно.

Ответить

Денис Картошкин

Глеб
–3

"Покупай на слухах, продавай на фактах"

Ответить

Edgar Sarkisov

3

Какой же офигенный аймак. Просто пушка. Классно, что эпл развивают арм и начинают раскидывать м1 во бОльшее количество продуктов

Ответить

Sergey Filimonov

1

Объясните — зачем нужен AirTag?

Ответить

Andrew Freez

Sergey
5

к нему уже начали выпускать классные чехольчики

Ответить

Родион Галанев

Sergey
0

Искать вещи. Не благодарите.

Ответить

Sergey Filimonov

Родион
0

Не буду, потому что шутка ваша не зашла. Вопрос был, очевидно, в конкретных юзкейсах.

Ответить

Родион Галанев

Sergey
0

https://vc.ru/tech/236554-apple-predstavila-mayachki-airtag-dlya-otslezhivaniya-veshchey?comment=2707493

Ответить

Ivan Moroz

Sergey
0

Жены могут следить за мужьями. Мужья могут следить за женами. 

Ответить

Тим Пазухин

2

пульт для эпл тв классный, но кажется я где то его видел... айпод?

Ответить

alex twit

2
Ответить

Михаил Сметанников

2

Даже у айпада 16 губ озу

Ответить

Alina Kovaleva

1

Почему подкасты будут платными?((((

Ответить

Andreas Kraut

Alina
1

они не будут платными, будет вариант подписки, где будут какие-то эксклюзивы.

Ответить

Alina Kovaleva

Andreas
0

Ооо, спасибо за ответ

Ответить

Denis Kiselev

Alina
0

Эппл дала такую возможность авторам. А уже их выбор - использовать ли ее.

Ответить

Michael Shultz

Alina
–10

патамушта эпол

Ответить

Денис Морганов

0

Мощно, но когда будут инновации например зарядка по воздуху без всего из атмосферы :)

Ответить

Denis Kiselev

Денис
0

Ждёте кардинального улучшения экологии? Не только 5G в воздухе, но и электричество?

Уже есть на самом деле, но меня немного смущает экологичность и безопасность

Ответить

Расиль Шакиров

1

Хорошие новости. Но если суть позже выйдет pro m1x я зареву. Потому что недавно купил m1

Ответить

Олег Линьков

Расиль
1

также смотрел презентацию. Более того, выдохнул на моменте когда понял что аймак только на 8 гб озу. Звучит стремно, но он очень красив вышел, было бы обидно :)

Ответить

Иван Иванов

Олег
1

До 16ГБ https://www.apple.com/ru/imac-24/specs/.

Ответить

Расиль Шакиров

Олег
0

True)

Ответить

Niko Nick

1

Похоже скоро Эппл сделает карманный вибратор 😆🔫

Ответить

Родион Галанев

Niko
0

Со снятием биометрии в реальном времени и подстраиваниями под реакцию организма. Могли бы кстати. С пресетами:
— Отсроченный N раз оргазм
— Усиление вибрации в предэкстатический момент
— Медленные качели "легкое возбуждение-расслабление" для тех, кому скучно в пробке
И т.д.

Ответить

Bezhan Nazaralizoda

1

Пойду к Вилсе в конкурсе участвовать 

Ответить

Расиль Шакиров

Bezhan
0

)))))

Ответить

Дарья Щелканова

1

Посмотрела презентацию!!! Одно удовольствие!!! А iMac вообще космический космос теперь не засну

Ответить

Walter Kovacs

1

В комплекте к iPad зарядка идет? Или еще не "накопились" у покупателей. 

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Отличная презентация, качественный рост по всем пунктам. 

Ответить

byxoff

0

Есть ли информация на какой ОС будут новые ipad и будут-ли они поддерживать xcode

Ответить

Kirill Sokolov

byxoff
2

Ну, на ipadOS скорее всего(

Ответить

pontlesslizard

0

от $106 990 рублей

Баксы забыли убрать.

Ответить

Nikolay Kenig

pontlesslizard
1

Может это пророчество и курс будет 1÷1

Ответить

Евгений Делюкин

pontlesslizard
0

Спасибо

Ответить

Kirill Sokolov

pontlesslizard
0

или нет (:

Ответить

Vlad Sporykhin

0

Классные обновления.

Ответить

Yaroslav Shvetsov

0

Что то не понял, HDR же есть у текущего Apple TV (презу не смотрел)?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Yaroslav
0

У текущей модели есть поддержка HDR

Ответить

Евгений Делюкин

Yaroslav
0

Исправил, спасибо

Ответить

Kirill Sokolov

0

Новый ipad pro - пушка)

Ответить

Andreas Kraut

Kirill
0

царь-пушка, которая стоит просто так.

Ответить

Ол Сен

0

iPadmini6 не показали. Печаль

Ответить

Расиль Шакиров

0

Теперь новая трабла, 14.5 откатили. Был на профиле разраба была обнова, специально удалил и ребутнулся и ничего нет. И так на всех устройствах, бл#ха

Ответить

Denis Kiselev

0

Надеюсь следующим будет большой iMac на m2 с micro led и 32gb памяти. *мем с ждуном*

Ответить

Oleg Lee

0

Брелок для ключей за 3 тыс руб. :/

Ответить

Иван Шеметов

0

Интересно, в новые айфоны 5g подвезут? 

Ответить

Ilya Shuman

Иван
0

Если правильно понимаю, то в тех странах где 5жи уже доступен как коммерческая сеть, там продаются с модулем mmWave (24-40ГГц)

Ответить

hakhagmon

0

Ждал что скажут о снижении цены на мак прошку :(

Ответить

Ilya Shuman

0

Ждал новые AirPods, но походу придётся брать текущие

Ответить

Руслан Абушаев

0

М-да.. Маячок)) нокия ещё 2014 году кажись ещё представила

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