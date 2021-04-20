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Техника
Евгения Евсеева

Apple представила iMac на процессоре M1 Статьи редакции

Стоит от $1299, в продаже с мая.

22 22 комментария
2951 просмотров

Apple показала на презентации 20 апреля первые iMac на процессоре Apple M1. Компания сделала редизайн — устройство доступно в семи цветах.

У новых iMac 24-дюймовыё экран, поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Устройства оборудованы шестью динамиками и тремя микрофонами с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».

Также Apple впервые встроила в клавиатуру Magic Keyboard функцию Touch ID, кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи». Предзаказ открыт с 30 апреля от $1299 (от 129 990 pyблей), в продаже со второй половины мая.

Вкратце: AirTags и другие анонсы Apple с первой…
Также могут показать новые iPad, AirPods 3 и другие устройства.
vc.ru

#новость #apple

22 22 комментария
7
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22 комментария
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Евгений Трифонов

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Божечки. Когда был прошлый редизайн iMac и края стали тонюсенькими, это казалось пределом возможного для моноблока, а поди ж ты — теперь от утолщения в середине избавились. Пока не понимаю, что с производительностью и прочим, но визуально впечатляет.

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Денис Файзулин

Евгений
1

уровень макбук про 13

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Путачок

Евгений
0

уровень макбук про 16 с i9

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Dmitry Obelov

Евгений
0

да там же М1, всё пучком.

Ответить

Sht_Anton

7

Такое можно купить просто даже, как элемент дизайна :0) 
Всё-таки в Эппл уровень дизайна запредельный

Ответить

Sasha Bochkin

Sht_Anton
–1

Боюсь, что только ради элемента дизайна и можно его брать)

Ой сейчас минусов то словлю...

Ответить

Black Jack

2

Кук excited.

Ответить

Evgeny Boyko

Black
0

Хэз-ту-би-эмэйзин

Ответить

Марат Шайхутдинов

1

Винда на него ставится?

Ответить

Олег Линьков

Марат
0

только parallels можно с арм виндой запустить. Но работает отлично

Ответить

Denis Kulish

1

Эзернет порт в блоке питания порадовал, это реально круто!

Ответить

Алексей Шатаев

1

Новые iMac секс конечно

Ответить

Alexander Zinovkin

0

"Борода" внизу смотрится ужасно, а вот тонкость поражает

Ответить

Ilya Lesov

0

Интересно, зачем рамку сделали белой?

Ответить

Владислав Егоров

Ilya
0

Чёрная ужасно бы смотрелась в сочетании с мягкими цветами из коллекции, был бы какой нибудь спейс грей ближе к чёрному может и норм было бы (кстати, удивлён что темными цветами пренебрегли)

Ответить

Денис Файзулин

0

Как тебе такое интел ?

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Наконец-то есть ради чего продать почку)). А если серьезно, это уже практически большой ноутбук, по сути только подставка мешает запихнуть в сумку и носить с собой. 

Ответить

Константин Шукалов

0

Интересно, как у него с производительностью, но в офис взял бы вместо моего MacBook Pro 15 года ) выглядит очень круто.

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Виталий Подольский

Константин
0

Производительность должна быть на высоте. Есть устройство на М1, прошки рвёт просто.

Ответить

Даниил

Константин
0

у меня была прошка 15 года, взял себе Air на M1. Разница по производительности колоссальная

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Макс Шлыков

0

 от $1299 (около 99,9 тысячи рублей)

скорее всего около 129к

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Russian Swiss

–1

Чёрный норм.

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