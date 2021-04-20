Стоит от $1299, в продаже с мая.

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Apple показала на презентации 20 апреля первые iMac на процессоре Apple M1. Компания сделала редизайн — устройство доступно в семи цветах.

У новых iMac 24-дюймовыё экран, поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Устройства оборудованы шестью динамиками и тремя микрофонами с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».