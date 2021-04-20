Apple представила iMac на процессоре M1 Статьи редакции
Стоит от $1299, в продаже с мая.
Apple показала на презентации 20 апреля первые iMac на процессоре Apple M1. Компания сделала редизайн — устройство доступно в семи цветах.
У новых iMac 24-дюймовыё экран, поддержка Dolby Atmos и объёмного звука. Устройства оборудованы шестью динамиками и тремя микрофонами с системой шумоподавления для записи звука в «студийном качестве».
Также Apple впервые встроила в клавиатуру Magic Keyboard функцию Touch ID, кнопки «не беспокоить», «блокировка» и «эмодзи». Предзаказ открыт с 30 апреля от $1299 (от 129 990 pyблей), в продаже со второй половины мая.
Божечки. Когда был прошлый редизайн iMac и края стали тонюсенькими, это казалось пределом возможного для моноблока, а поди ж ты — теперь от утолщения в середине избавились. Пока не понимаю, что с производительностью и прочим, но визуально впечатляет.
Такое можно купить просто даже, как элемент дизайна :0)
Всё-таки в Эппл уровень дизайна запредельный
Боюсь, что только ради элемента дизайна и можно его брать)
Ой сейчас минусов то словлю...
Кук excited.
Винда на него ставится?
Интересно, зачем рамку сделали белой?
Чёрная ужасно бы смотрелась в сочетании с мягкими цветами из коллекции, был бы какой нибудь спейс грей ближе к чёрному может и норм было бы (кстати, удивлён что темными цветами пренебрегли)
Наконец-то есть ради чего продать почку)). А если серьезно, это уже практически большой ноутбук, по сути только подставка мешает запихнуть в сумку и носить с собой.
Интересно, как у него с производительностью, но в офис взял бы вместо моего MacBook Pro 15 года ) выглядит очень круто.
Производительность должна быть на высоте. Есть устройство на М1, прошки рвёт просто.
у меня была прошка 15 года, взял себе Air на M1. Разница по производительности колоссальная
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