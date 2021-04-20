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Техника
Таня Боброва

Apple представила маячки AirTag для отслеживания вещей Статьи редакции

В продаже с 30 апреля.

38 38 комментариев
2652 просмотров

На презентации 20 апреля Apple представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении.

iPhone укажет направление на брелок с помощью «Локатора» — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. Компания обещает, что данные остаются на iPhone пользователя.

Устройство будет стоит $29 за штуку (около 2,2 тысячи рублей) и $99 за набор из четырёх брелоков (около 7,5 тысяч рублей). Предзаказ открыт с 23 апреля, в продаже с 30 апреля.

Вкратце: новые iPad Pro и другие анонсы Apple с…
Также могут показать новые iPad Mini, AirTags, AirPods 3 и другие устройства.
vc.ru

#новость #apple

38 38 комментариев
12
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38 комментариев
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Александр Якунин

22

Я долго спал, какой сейчас год и какой курс?

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Таня Боброва

Александр
4

простите торопливого редактора!

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Александр Якунин

Таня
5

Ты главное в ЦБ не устраивайся на работу

Ответить

Andre Macareno

Таня
0

Fisting is 220 тысяч рублей

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Baychapanov

Александр
0

да, тоже подогнался)) 

Ответить

Elene Vernova

Александр
0

Я тоже офигела слегка:)) как в дурном сне)

Ответить

Black Jack

6

Роскошный фиолетовый Айфон: Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Виктор Булов

2

Для отслеживания котов

Ответить

Родион Галанев

Виктор
13

Кота спалить легче легкого. Достаточно пошуршать сухим кошачьим кормом. Сразу окажется на кухне.

Ответить

Alexey Makarov

1

Списывай, но так чтобы не заметили. Galaxy SmartTag?

Ответить

Родион Галанев

Alexey
0

https://vc.ru/tech/135317-ot-apple-na-wwdc-zhdut-anonsa-mayachkov-airtag-zachem-oni-nuzhny-i-pochemu-lider-rynka-obvinyaet-kompaniyu-v-nechestnoy-borbe

От Apple на WWDC ждут анонса маячков AirTag…
Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт…
vc.ru
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Влад Ахметов

Alexey
0

у Самсунга по блютус

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Mihael Isaev

Влад
0

а AirTag шо без блютуса работают?)

Ответить

John Doe

Mihael
1

без - U1 chip. Там намного более высокая точность позиционирования чем у блютус

Ответить

Дмитрий Гладышев

Mihael
0

Для AirTag другая технология используется.

Ответить

Григорий Копиев

Дмитрий
0

У Samsung та же самая комбинация Bluetooth и UWB

Ответить

John Doe

Alexey
0

О том, что Apple свои маяки разрабатывает, было известно с 2019 года. Тогда это стало упоминаться в исходниках iOs. 

Ответить

Григорий Копиев

John
0

Samsung или Tile свои маячки тоже не за неделю разработали

Ответить

John Doe

Григорий
0

ну с учетом того, что о маяках Galaxy SmartTag стало известно только в конце 2020, вопрос о "списывание", разворачивается на 180 градусов. 

Ответить

Григорий Копиев

John
0

Начать разрабатывать и выпустить на рынок готовый продукт – совершенно разные вещи. История с Apple AirPower это наглядно показала

Ответить

John Doe

Григорий
0

ну так в итоге самсунг и объявил позже о своих SmartTag, и зарелизил SmartTag Plus (которая с UWB) буквально на 4 дня раньше.  И да - Apple  уже года два как iPhone поставляет с UWB, тогда как Samsung только в этом году выпустил Galaxy с  такой поддержкой. 

Ответить

Григорий Копиев

John
0

SmartTag в январе релизнули

https://vc.ru/196168

Ответить

John Doe

Григорий
0

Это были обычные на блютузе(ну собственно потому, что у самсунга не было телефонов еще в продаже c поддержкой UWB). А UWB есть только в версии Plus которую релизнули 16 апреля.

Ответить

Григорий

John
0

UWB-версию анонсировали тогда же в январе, она просто до прилавков добралась позже

Samsung says that a UWB version of the device, called Tag+, will arrive later this year. It will cost $39.99.

https://www.theverge.com/2021/1/14/22227621/samsung-galaxy-smarttag-price-release-date-tile-locator

Ответить

Alexey Ivanov

2

На айфон можно закрепить?

Ответить

Родион Галанев

Alexey
1

Приклеить можно. Но зачем...

Ответить

lakoros

2

Дорогая ... ты не знаешь, где я мог потерять две с половиной штуки?

Ответить

Alexey Shabolkin

lakoros
0

Бип Бип, ебать
Бип Бип

Ответить

Anton Oz

1

Распространение через вышки 5G напрямую в мозг.

Ответить

Родион Галанев

Anton
4

...в субстанцию заменяющую мозг Виктории Бони

Ответить

Д Хб

0

Для отслеживания авто норм?)

Ответить

Andrew Freez

Д
0

да, пока телефон лежит внутри

Ответить

Д Хб

Andrew
1

При чём тут телефон? В городе полно айосеров, через них и искать. Я скорее про то, воры эту технологию умеют глушить?

Ответить

Andrew Freez

Д
0

заземленный 40футовый контейнер не пропускает никаких волн, ни световых ни радио...и отстаиваться в нем машина может год-полтора, чтобы разрядить любой маячок хватит за глаза

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Коту на ошейник

Ответить

Eugene Danilov

0

На какой максимальной дистанции эта штука работает? Сколько батарея держит? 

Ответить

Дмитрий Гладышев

Eugene
0

Вроде как 10 метров

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Михаил Овчинников

–1

У Китайцев подсмотрели?

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