Apple представила маячки AirTag для отслеживания вещей Статьи редакции
В продаже с 30 апреля.
На презентации 20 апреля Apple представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении.
iPhone укажет направление на брелок с помощью «Локатора» — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. Компания обещает, что данные остаются на iPhone пользователя.
Устройство будет стоит $29 за штуку (около 2,2 тысячи рублей) и $99 за набор из четырёх брелоков (около 7,5 тысяч рублей). Предзаказ открыт с 23 апреля, в продаже с 30 апреля.
Я долго спал, какой сейчас год и какой курс?
Fisting is 220 тысяч рублей
Комментарий удален
Для отслеживания котов
Кота спалить легче легкого. Достаточно пошуршать сухим кошачьим кормом. Сразу окажется на кухне.
Списывай, но так чтобы не заметили. Galaxy SmartTag?
https://vc.ru/tech/135317-ot-apple-na-wwdc-zhdut-anonsa-mayachkov-airtag-zachem-oni-nuzhny-i-pochemu-lider-rynka-obvinyaet-kompaniyu-v-nechestnoy-borbe
у Самсунга по блютус
а AirTag шо без блютуса работают?)
Для AirTag другая технология используется.
Samsung или Tile свои маячки тоже не за неделю разработали
Начать разрабатывать и выпустить на рынок готовый продукт – совершенно разные вещи. История с Apple AirPower это наглядно показала
SmartTag в январе релизнули
UWB-версию анонсировали тогда же в январе, она просто до прилавков добралась позже
Samsung says that a UWB version of the device, called Tag+, will arrive later this year. It will cost $39.99.
https://www.theverge.com/2021/1/14/22227621/samsung-galaxy-smarttag-price-release-date-tile-locator
На айфон можно закрепить?
Дорогая ... ты не знаешь, где я мог потерять две с половиной штуки?
Распространение через вышки 5G напрямую в мозг.
Для отслеживания авто норм?)
да, пока телефон лежит внутри
заземленный 40футовый контейнер не пропускает никаких волн, ни световых ни радио...и отстаиваться в нем машина может год-полтора, чтобы разрядить любой маячок хватит за глаза
На какой максимальной дистанции эта штука работает? Сколько батарея держит?
Блоги компаний
Показать еще