В продаже с 30 апреля.

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На презентации 20 апреля Apple представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении.

iPhone укажет направление на брелок с помощью «Локатора» — через камеру, метку в дополненной реальности и гироскоп. Компания обещает, что данные остаются на iPhone пользователя.