Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook и новых iMac Статьи редакции
В продаже со второй половины мая по цене от 77 990 рублей.
Компания показала на презентации 20 апреля новые iPad Pro — на чипе M1, которые используются в MacBook и анонсированных iMac. Компания утверждает, что это «самый мощный» iPad в истории.
Устройство поддерживает технологию 5G, а также Thunderbolt и USB 4 — это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.
Модель получила новую сверхширокоугольную фронтальную камеру на 12 МП, разработанную «специально для iPad», а также функцию Central Stage («В центре внимания»). Функция позволяет распознавать и отслеживать человека в центре кадра. Если людей в кадре несколько, iPad Pro автоматически размещает их на экране оптимальным образом.
У 12,9-дюймовой модели появился новый дисплей — Liquid Retina XDR.
Apple откроет предзаказ с 30 апреля, а продажи во второй половине мая. iPad Pro будут доступны в серебристом цвете и цвете «серый космос» на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ и 2 ТБ. Цены на устройство:
- 11-дюймовая модель стоит от 77 990 рублей.
- 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей.
Хм, тогда получается, что iPad про - почти Macbook, но с другой ОС?
А судя по Big Sur, ОС скоро станет одна и разница еще больше размоется. Тогда я бы может взял бы и планшет, вместо традиционного для меня MB Pro.)
С нетерпением жду когда к iPhone можно будет подключить монитор и клавиатуру, как это сделано у некоторых вендоров на Андроид. Вот тогда заживём!
Клавиатуру можно подключать очень давно. Не так давно - мышь. С этого поколения - дисплей
"почти как у андроида, глянь-ка..."
Это вы к чему?
Клавиатуру и к столешницам некоторым можно подключить (зачем только - хз)
Это возможно уже несколько лет, причём именно с iPhone, а не только с iPad, как показывает Apple.
Клавиатура подсоединяется и беспроводная (любая с Bluetooth), и обычная USB через адаптер Lightning/USB для подключения камеры.
Монитор можно также подключить беспроводным образом через любое устройство с поддержкой AirPlay — не обязательно Apple TV, любой комп с программой AirServer подойдёт — либо проводным через AV-адаптер Lightning – HDMI.
По сути действительно одно и то же, но ни одно устройство не покрывает все нужды. Зачем добавлять в айпад полноценную ОС или в макбук тачскрин (более спорно, но всё же), если можно продавать по два девайса вместо одного?
Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook и новых iMac
iPad Pro на чипе M1 стоит в MacBook и новых iMac? Понял-принял.
Заголовочки порой мягко говоря так себе
¯\_(ツ)_/¯
Ну это смотря какие претензии. Одно дело - когда смысл страдает, как тут. А другое - просто доебаться до мелкой проблемы, которая на понимание не влияет. Не знаю, как у вас там было ;)
планшет лучшее что изобрело человечество, а ручка к нему просто что-то с чем то. Только вот за это люблю Apple :-) они волшебники. Но внутри :( для девелоперов, это все адок :( та ложка дегтя в бочке меда.
приглашаем в андроид-коммьюнити, у нас есть отличный тулинг за маааленькую цену – придется поддерживать андроиды шестилетней давности и разбирать девайс-специфик баги в зависимости от сферы, чем ближе к железу – тем чаще :)
да я согласен я, согласен :) но где деньги на все это у людей, так часто обновляться чтобы и вашим и нашим? )
M1 завезли, а что запускать-то на нем кроме упомянутых аффинити, видеоредакторов и шейпера, которыми в основном в экспериментах "переезжаю с мака на айпад на N дней" пользуются?
даже какой-нибудь айосный проект по приколу все еще не собрать :(
Да, это действительно странно. На iPad просто нет программ, которые потребуют этой мощности. Я надеялся, что на iPad разрешат запуск macOS как параллельной системы, технически в этом никакой проблемы нет — это бы сильно расширило возможности iPad.
Воу, воу, воу, на них могут ставить до 16Gb оперативки, вот это скачок с предыдущего поколения с 6Gb
На самом деле — дороже
Таможенный хичхакер
Разве? Вроде стартер пак макбука чьот около 130к, а тут сотка 12,9 дюймовый
Если я сходу не путаю, то MacBook Air — $999, iPad Pro 12,9 — $1099
Точно, есть же ещё айр! Я чьот кроме прошки в голове яблочных буков не держу.
А ещё к iPad Pro понадобится клавиатура. А это уже цена прошки, да
Смотря зачем его использовать. Если рисовать, то нах клава не нужна. А если работать, то я вот подумываю прикупить в пару к айпаду логитековскую клаву. Она не в пример дешевле фирменной и тоже хороша.
Amazing, huge, incredible, pizdets, nahoi, blyat
А так, хорош конечно. И аймак норм
Не удивлюсь, если они и iPhone на М-чипы переведут
зачем, это в каком-то смысле A14X же
судя по всему в течении пары поколений Apple повторит функционал Android смартфонов по превращению смартфона в портативный ПК при подключении к экрану. И вот это будет бомба.
Представленные iPad Pro также получили новый mini-LED-экран.
Только большая версия, в 11 дюймах старая матрица
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