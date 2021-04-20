 Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook и новых iMac

В продаже со второй половины мая по цене от 77 990 рублей.

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Компания показала на презентации 20 апреля новые iPad Pro — на чипе M1, которые используются в MacBook и анонсированных iMac. Компания утверждает, что это «самый мощный» iPad в истории.

Устройство поддерживает технологию 5G, а также Thunderbolt и USB 4 — это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.

Модель получила новую сверхширокоугольную фронтальную камеру на 12 МП, разработанную «специально для iPad», а также функцию Central Stage («В центре внимания»). Функция позволяет распознавать и отслеживать человека в центре кадра. Если людей в кадре несколько, iPad Pro автоматически размещает их на экране оптимальным образом.

У 12,9-дюймовой модели появился новый дисплей — Liquid Retina XDR.

Apple откроет предзаказ с 30 апреля, а продажи во второй половине мая. iPad Pro будут доступны в серебристом цвете и цвете «серый космос» на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ и 2 ТБ. Цены на устройство:

11-дюймовая модель стоит от 77 990 рублей.

12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей.