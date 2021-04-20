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Техника
Таня Боброва

Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook и новых iMac Статьи редакции

В продаже со второй половины мая по цене от 77 990 рублей.

36 36 комментариев
2255 просмотров

Компания показала на презентации 20 апреля новые iPad Pro — на чипе M1, которые используются в MacBook и анонсированных iMac. Компания утверждает, что это «самый мощный» iPad в истории.

Устройство поддерживает технологию 5G, а также Thunderbolt и USB 4 — это позволит подключить к iPad Pro дисплей Pro Display XDR в разрешении 6К.

Модель получила новую сверхширокоугольную фронтальную камеру на 12 МП, разработанную «специально для iPad», а также функцию Central Stage («В центре внимания»). Функция позволяет распознавать и отслеживать человека в центре кадра. Если людей в кадре несколько, iPad Pro автоматически размещает их на экране оптимальным образом.

У 12,9-дюймовой модели появился новый дисплей — Liquid Retina XDR.

Apple откроет предзаказ с 30 апреля, а продажи во второй половине мая. iPad Pro будут доступны в серебристом цвете и цвете «серый космос» на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ и 2 ТБ. Цены на устройство:

  • 11-дюймовая модель стоит от 77 990 рублей.
  • 12,9-дюймовая модель с Liquid Redina XDR-дисплеем — от 106 990 рублей.
Вкратце: AirTags, цветные iMac на M1 и другие…
Также могут показать новые iPad, AirPods 3 и другие устройства.
vc.ru

#новость #apple

Статья дополняется
36 36 комментариев
5
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Константин Шукалов

5

Хм, тогда получается, что iPad про - почти Macbook, но с другой ОС? 

А судя по Big Sur, ОС скоро станет одна и разница еще больше размоется. Тогда я бы может взял бы и планшет, вместо традиционного для меня MB Pro.)

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ur spam

Константин
1

С нетерпением жду когда к iPhone можно будет подключить монитор и клавиатуру, как это сделано у некоторых вендоров на Андроид. Вот тогда заживём!

Ответить

Denis Kiselev

ur
1

Клавиатуру можно подключать очень давно. Не так давно - мышь. С этого поколения - дисплей

Ответить

Andrew Freez

Denis
0

"почти как у андроида, глянь-ка..."

Ответить

Denis Kiselev

Andrew
0

Это вы к чему?

Клавиатуру и к столешницам некоторым можно подключить (зачем только - хз)

Ответить

Denis Bystruev

ur
0

Это возможно уже несколько лет, причём именно с iPhone, а не только с iPad, как показывает Apple.

Клавиатура подсоединяется и беспроводная (любая с Bluetooth), и обычная USB через адаптер Lightning/USB для подключения камеры.

Монитор можно также подключить беспроводным образом через любое устройство с поддержкой AirPlay — не обязательно Apple TV, любой комп с программой AirServer подойдёт — либо проводным через AV-адаптер Lightning – HDMI.

Ответить

Владислав Егоров

Константин
0

Ну экранчик то поболее хочется для серьёзных дел все таки

Ответить

Тарас Мукин

Константин
0

По сути действительно одно и то же, но ни одно устройство не покрывает все нужды. Зачем добавлять в айпад полноценную ОС или в макбук тачскрин (более спорно, но всё же), если можно продавать по два девайса вместо одного?

Ответить

Vasiliy Gorin

4

 Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook и новых iMac

iPad Pro на чипе M1 стоит в MacBook и новых iMac? Понял-принял.

Заголовочки порой мягко говоря так себе
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Д Хб

Vasiliy
0

Тут вам не литературный кружок. За претензии к неграмотной статье или заголовку могут и минусов накидать, я однажды на такое наткнулся.

Ответить

Vasiliy Gorin

Д
0

Ну это смотря какие претензии. Одно дело - когда смысл страдает, как тут. А другое - просто доебаться до мелкой проблемы, которая на понимание не влияет. Не знаю, как у вас там было ;)

Ответить

Д Хб

Vasiliy
0

У меня было так, что google работал над собственным процессором 9to5google)

Ответить

Андрей Рудин

2

ну вот ((((((( ipad mini не выпустили, а такая надежда была.

Ответить

Андрей Рудин

1

планшет лучшее что изобрело человечество, а ручка к нему просто что-то с чем то. Только вот за это люблю Apple :-) они волшебники. Но внутри :( для девелоперов, это все адок :( та ложка дегтя в бочке меда.

Ответить

Таможенный хичхакер

Андрей
1

Согласен про карандаш. Рисовать на прошке — это нечто!

Ответить

Andre Macareno

Андрей
0

приглашаем в андроид-коммьюнити, у нас есть отличный тулинг за маааленькую цену – придется поддерживать андроиды шестилетней давности и разбирать девайс-специфик баги в зависимости от сферы, чем ближе к железу – тем чаще :)

Ответить

Андрей Рудин

Andre
0

да я согласен я, согласен :) но где деньги на все это у людей, так часто обновляться чтобы и вашим и нашим? )

Ответить

Денис Файзулин

Андрей
1

кредиты епта

Ответить

Денис Файзулин

1

там еще 2тб и 5г. сума сошли блин

Ответить

Andre Macareno

1

M1 завезли, а что запускать-то на нем кроме упомянутых аффинити, видеоредакторов и шейпера, которыми в основном в экспериментах "переезжаю с мака на айпад на N дней" пользуются?
даже какой-нибудь айосный проект по приколу все еще не собрать :(

Ответить

Д Хб

Andre
0

Да, про xcode на пэде что говорят?

Ответить

Sergey Filimonov

Andre
0

Да, это действительно странно. На iPad просто нет программ, которые потребуют этой мощности. Я надеялся, что на iPad разрешат запуск macOS как параллельной системы, технически в этом никакой проблемы нет — это бы сильно расширило возможности iPad.

Ответить

Alexander Zinovkin

1

Воу, воу, воу, на них могут ставить до 16Gb оперативки, вот это скачок с предыдущего поколения с 6Gb

Ответить

Таможенный хичхакер

0

 Apple представила iPad Pro на чипе M1 — он стоит в MacBook

Прочитал сначала: «Он стоит как „Макбук“»

Ответить

Евгений Делюкин

Таможенный
0

На самом деле — дороже

Ответить

Таможенный хичхакер

Евгений
0

Разве? Вроде стартер пак макбука чьот около 130к, а тут сотка 12,9 дюймовый

Ответить

Евгений Делюкин

Таможен…
1

Если я сходу не путаю, то MacBook Air — $999, iPad Pro 12,9 — $1099

Ответить

Таможенный

Евгений
0

Точно, есть же ещё айр! Я чьот кроме прошки в голове яблочных буков не держу.

Ответить

Евгений Делюкин

Таможен…
0

А ещё к iPad Pro понадобится клавиатура. А это уже цена прошки, да

Ответить

Таможенный

Евгений
0

Смотря зачем его использовать. Если рисовать, то нах клава не нужна. А если работать, то я вот подумываю прикупить в пару к айпаду логитековскую клаву. Она не в пример дешевле фирменной и тоже хороша.

Ответить

Алексей Ключерев

0

Amazing, huge, incredible, pizdets, nahoi, blyat
А так, хорош конечно. И аймак норм

Ответить

Alexander Zinovkin

0

Не удивлюсь, если они и iPhone на М-чипы переведут

Ответить

Andre Macareno

Alexander
0

зачем, это в каком-то смысле A14X же

Ответить

John Doe

Andre
0

унификация производства. 

Ответить

Alex Konin

Alexander
0

судя по всему в течении пары поколений Apple повторит функционал Android смартфонов по превращению смартфона в портативный ПК при подключении к экрану. И вот это будет бомба.

Ответить

Аккаунт

0

Представленные iPad Pro также получили новый mini-LED-экран.

Только большая версия, в 11 дюймах старая матрица

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