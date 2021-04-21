Quanta признала атаку на серверы, но не раскрыла, была ли украдена информация или нет.

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Группа вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, заявила, что взломала систему тайваньской Quanta Computer — поставщика Apple, который производит в основном MacBook, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение хакеров в даркнете.

Они опубликовали сообщение на русском языке, прикрепив 15 чертежей, по их словам, ещё не выпущенного MacBook, и потребовали $50 млн до 1 мая. На протяжении этого периода они будут ежедневно публиковать новые файлы, пишет издание.

На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, их размеры и емкости. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года, отмечает Bloomberg.

Хакеры утверждают, что специально ждали презентации Apple, чтобы убедиться, что на них не покажут новые MacBook. Они добавили, что связались с Quanta Computer, но поставщик не был заинтересован в выплате для восстановления украденных данных.

Quanta признала атаку на «небольшое количество серверов», но не раскрыла, были ли украдены какие-то данные. Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.