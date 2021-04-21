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Техника
Рая Хачатрян

Хакеры REvil заявили об украденных чертежах не выпущенных MacBook у поставщика Apple и потребовали $50 млн за них Статьи редакции

Quanta признала атаку на серверы, но не раскрыла, была ли украдена информация или нет.

8 8 комментариев
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Группа вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, заявила, что взломала систему тайваньской Quanta Computer — поставщика Apple, который производит в основном MacBook, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение хакеров в даркнете.

Они опубликовали сообщение на русском языке, прикрепив 15 чертежей, по их словам, ещё не выпущенного MacBook, и потребовали $50 млн до 1 мая. На протяжении этого периода они будут ежедневно публиковать новые файлы, пишет издание.

На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, их размеры и емкости. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года, отмечает Bloomberg.

Хакеры утверждают, что специально ждали презентации Apple, чтобы убедиться, что на них не покажут новые MacBook. Они добавили, что связались с Quanta Computer, но поставщик не был заинтересован в выплате для восстановления украденных данных.

Quanta признала атаку на «небольшое количество серверов», но не раскрыла, были ли украдены какие-то данные. Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.

Атака не повлияла на бизнес компании, добавили в Quanta. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о выплате хакерам.

#новость #apple

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Борис Б

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Что-то мне кажется, что запрошенная сумма несоразмерна потерям, которые могла бы понести Apple, забив на требования шантажистов.

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Artem Gn

Борис
1

Да, но что-то говорит, что если она выплатит, то тогда устанет пыль глотать от будущих атак других хакеров, и потеряет еще больше

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Artur KH

Борис
0

Какие потери могут быть из-за слива? Речь только про отсутсвие эксклюзивной информации для вау эффекта или технологии ?

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Пожарный меч

2

"Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована" 
То есть до этого система была деактивирована ?

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ABOUT

1

Объясните этим ребятам, что для того чтобы эта информация имела хоть какую-то ценность им нужно еще слить программный код и бизнес-план по созданию аналогичных компьютеров.

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Murat Oshroev

0

Почему опять на русском? 

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BearStrikesBack

0

Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.

Систему защиты нужно было актировать до атаки, а не после

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Сергей Милосердов

–1

Скинемся? Хотелось бы поглядеть.

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