Хакеры REvil заявили об украденных чертежах не выпущенных MacBook у поставщика Apple и потребовали $50 млн за них Статьи редакции
Quanta признала атаку на серверы, но не раскрыла, была ли украдена информация или нет.
Группа вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, заявила, что взломала систему тайваньской Quanta Computer — поставщика Apple, который производит в основном MacBook, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение хакеров в даркнете.
Они опубликовали сообщение на русском языке, прикрепив 15 чертежей, по их словам, ещё не выпущенного MacBook, и потребовали $50 млн до 1 мая. На протяжении этого периода они будут ежедневно публиковать новые файлы, пишет издание.
На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, их размеры и емкости. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года, отмечает Bloomberg.
Хакеры утверждают, что специально ждали презентации Apple, чтобы убедиться, что на них не покажут новые MacBook. Они добавили, что связались с Quanta Computer, но поставщик не был заинтересован в выплате для восстановления украденных данных.
Quanta признала атаку на «небольшое количество серверов», но не раскрыла, были ли украдены какие-то данные. Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.
Атака не повлияла на бизнес компании, добавили в Quanta. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о выплате хакерам.
Что-то мне кажется, что запрошенная сумма несоразмерна потерям, которые могла бы понести Apple, забив на требования шантажистов.
Объясните этим ребятам, что для того чтобы эта информация имела хоть какую-то ценность им нужно еще слить программный код и бизнес-план по созданию аналогичных компьютеров.
Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.
Систему защиты нужно было актировать до атаки, а не после
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