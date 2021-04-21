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Техника
Рая Хачатрян

Хакеры REvil заявили об украденных чертежах невыпущенных MacBook у поставщика Apple и потребовали $50 млн за них Статьи редакции

Quanta признала атаку на серверы, но не раскрыла, была ли украдена информация или нет.

28 28 комментариев
2441 просмотров

Группа вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, заявила, что взломала систему тайваньской Quanta Computer — поставщика Apple, который производит в основном MacBook, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение хакеров в даркнете.

Они опубликовали сообщение на русском языке, прикрепив 15 чертежей, по их словам, ещё невыпущенного MacBook, и потребовали $50 млн до 1 мая. На протяжении этого периода они будут ежедневно публиковать новые файлы, пишет издание.

На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, их размеры и емкости. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года, отмечает Bloomberg.

Хакеры утверждают, что специально ждали презентации Apple, чтобы убедиться, что на них не покажут новые MacBook. Они добавили, что связались с Quanta Computer, но поставщик не был заинтересован в выплате для восстановления украденных данных.

Quanta признала атаку на «небольшое количество серверов», но не раскрыла, были ли украдены какие-то данные. Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.

Атака не повлияла на бизнес компании, добавили в Quanta. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о выплате хакерам.

#новость #apple

28 28 комментариев
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Пожарный меч

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"Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована" 
То есть до этого система была деактивирована ?

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Kirk Louson

Пожарный
1

ну это же надмозги переводили)))

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Юрий Белоножкин

Пожарный
0
Ответить

Яся Зайцев

Пожарный
0

отдыхала после тяжелого трудового дня

Ответить

Alexey Ivanov

Пожарный
0

До этого на роутерах были дефолтные пароли.

Ответить

Борис Б

2

Что-то мне кажется, что запрошенная сумма несоразмерна потерям, которые могла бы понести Apple, забив на требования шантажистов.

Ответить

Artur KH

Борис
6

Какие потери могут быть из-за слива? Речь только про отсутсвие эксклюзивной информации для вау эффекта или технологии ?

Ответить

Юрий Белоножкин

Artur
0

Xiaomi и Huawei раньше начнут выпускать свои клоны, считай готовые чертежи, не надо ничего разбирать и срисовывать.

Ответить

Яков Зейгман

Юрий
3

И в итоге это все равно ни на что не повлияет.

Ответить

Dmitry Kiselev

Юрий
2

переживать, что хуавей и сяоми воспользуются твоими ноу-хау, когда твои заводы в Китае, это все равно что размышлять о вероятности подцепить СПИД, снимая проституток в трущобах Нигерии)   

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Яков Зейгман

Artur
1

Им по сути даже выгодно что бы чертежи были слиты. Потому что это дополнительный маркетинг.

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Борис Б

Artur
0

Маркетинговые. Это тоже немало, но явно не десятки миллионов)

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Artem Gn

Борис
2

Да, но что-то говорит, что если она выплатит, то тогда устанет пыль глотать от будущих атак других хакеров, и потеряет еще больше

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ABOUT

Artem
3

Обратите внимание – атака была на компанию-поставщика. Если проблемы возникнут у Quanta, то Apple найдут других поставщиков и изменят стандарты безопасности. Это дешевле, чем секундная реакция

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BearStrikesBack

ABOUT
0

Кванта - не поставщик, а ODM. 

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Vadim Medvedev

Борис
0

Деньги трясут не с эпл, а с этой кванты. Типа "мы счас сольём все чертежи, эпл с вами разорвёт контракт, вы потеряете больше денег". Но $50 млн, конечно, абсолютно неадекватная сумма. 

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Мехман Саламов

Борис
0

Логично.
Но логично и то, что те кто украли, знают больше нас

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ABOUT

3

Объясните этим ребятам, что для того чтобы эта информация имела хоть какую-то ценность им нужно еще слить программный код и бизнес-план по созданию аналогичных компьютеров.

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Сергей Милосердов

1

Скинемся? Хотелось бы поглядеть.

Ответить

Яков Зейгман

Сергей
0

Комментарий удален.

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Илья Шишкунов

Сергей
0

Ждём эксклюзивные сливы на ВиСи

Ответить

BearStrikesBack

1

Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.

Систему защиты нужно было актировать до атаки, а не после

Ответить

Murat Oshroev

0

Почему опять на русском? 

Ответить

Яков Зейгман

Murat
0

Они так анонимизируются, могли с таким же успехом на арабском написать.

Ответить

Alexey Salyukov

0

Мне кажется уже все хакнуто!)

Ответить

Илья Шишкунов

0

Как-то дорого, не думаю, что им заплатят такую сумму. 

Ответить

Герман Воронов

0

Да толку-то? Какой-то дурацкий слив, сам по себе дизайн макбука меняется очень мало и медленно, в крайнем случае можно сказать, что все это планы и эксперименты, ну а можно вообще забить и ничего не говорить. Я и без слива уверен, что новый дизайн будет норм, а макбук делает макбуком не только дизайн. И что выпусти сяоми или хуавей что-то с таким же дизайном и на винде - все равно это нафиг не нужно, с тем же успехом можно украсть дизайн макбука 2020 - разницы будет мало... Бред короче. Лососнут тунца хацкеры в этот раз.

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Ivan Miasnikov

–2

Главная инновация новых макбуков – веб камера в клавише. Благодаря этому, экран будет без черных граней :)

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