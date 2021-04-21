Хакеры REvil заявили об украденных чертежах невыпущенных MacBook у поставщика Apple и потребовали $50 млн за них Статьи редакции
Quanta признала атаку на серверы, но не раскрыла, была ли украдена информация или нет.
Группа вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, заявила, что взломала систему тайваньской Quanta Computer — поставщика Apple, который производит в основном MacBook, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение хакеров в даркнете.
Они опубликовали сообщение на русском языке, прикрепив 15 чертежей, по их словам, ещё невыпущенного MacBook, и потребовали $50 млн до 1 мая. На протяжении этого периода они будут ежедневно публиковать новые файлы, пишет издание.
На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, их размеры и емкости. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года, отмечает Bloomberg.
Хакеры утверждают, что специально ждали презентации Apple, чтобы убедиться, что на них не покажут новые MacBook. Они добавили, что связались с Quanta Computer, но поставщик не был заинтересован в выплате для восстановления украденных данных.
Quanta признала атаку на «небольшое количество серверов», но не раскрыла, были ли украдены какие-то данные. Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.
Атака не повлияла на бизнес компании, добавили в Quanta. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о выплате хакерам.
Что-то мне кажется, что запрошенная сумма несоразмерна потерям, которые могла бы понести Apple, забив на требования шантажистов.
Xiaomi и Huawei раньше начнут выпускать свои клоны, считай готовые чертежи, не надо ничего разбирать и срисовывать.
переживать, что хуавей и сяоми воспользуются твоими ноу-хау, когда твои заводы в Китае, это все равно что размышлять о вероятности подцепить СПИД, снимая проституток в трущобах Нигерии)
Им по сути даже выгодно что бы чертежи были слиты. Потому что это дополнительный маркетинг.
Деньги трясут не с эпл, а с этой кванты. Типа "мы счас сольём все чертежи, эпл с вами разорвёт контракт, вы потеряете больше денег". Но $50 млн, конечно, абсолютно неадекватная сумма.
Объясните этим ребятам, что для того чтобы эта информация имела хоть какую-то ценность им нужно еще слить программный код и бизнес-план по созданию аналогичных компьютеров.
Скинемся? Хотелось бы поглядеть.
Компания добавила, что ее система защиты информации была немедленно активирована, и теперь компания работает с правоохранительными органами.
Систему защиты нужно было актировать до атаки, а не после
Почему опять на русском?
Они так анонимизируются, могли с таким же успехом на арабском написать.
Да толку-то? Какой-то дурацкий слив, сам по себе дизайн макбука меняется очень мало и медленно, в крайнем случае можно сказать, что все это планы и эксперименты, ну а можно вообще забить и ничего не говорить. Я и без слива уверен, что новый дизайн будет норм, а макбук делает макбуком не только дизайн. И что выпусти сяоми или хуавей что-то с таким же дизайном и на винде - все равно это нафиг не нужно, с тем же успехом можно украсть дизайн макбука 2020 - разницы будет мало... Бред короче. Лососнут тунца хацкеры в этот раз.
Главная инновация новых макбуков – веб камера в клавише. Благодаря этому, экран будет без черных граней :)
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