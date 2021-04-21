Она может разделяться и соединяться в такт музыке.

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Ферромагнитная жидкость — это материал, который реагирует на воздействие магнитного поля, благодаря чему его можно перемещать в любом направлении. Эту особенность решил использовать корейский художник Дакд Юнг, чтобы создать колонку, пишет Gizmodo.

Gizmodo

Он напечатал корпус колонки на 3D-принтере и установил внутрь три динамика, усилитель звука, Bluetooth-модуль и магнит, чья мощность изменяется в зависимости от темпа музыки. Спереди находятся два регулятора — громкости и мощности магнита.

По центру устройства находится освещенный светодиодами стеклянный контейнер с жидкостью — в выключенном состоянии с материалом ничего не происходит, но если колонку включить, феррожидкость будет изменять форму, разделяться на части и соединяться в такт мелодии.