Корейский художник создал Bluetooth-колонку с ферромагнитной жидкостью для визуализации мелодии Статьи редакции
Она может разделяться и соединяться в такт музыке.
Ферромагнитная жидкость — это материал, который реагирует на воздействие магнитного поля, благодаря чему его можно перемещать в любом направлении. Эту особенность решил использовать корейский художник Дакд Юнг, чтобы создать колонку, пишет Gizmodo.
Он напечатал корпус колонки на 3D-принтере и установил внутрь три динамика, усилитель звука, Bluetooth-модуль и магнит, чья мощность изменяется в зависимости от темпа музыки. Спереди находятся два регулятора — громкости и мощности магнита.
По центру устройства находится освещенный светодиодами стеклянный контейнер с жидкостью — в выключенном состоянии с материалом ничего не происходит, но если колонку включить, феррожидкость будет изменять форму, разделяться на части и соединяться в такт мелодии.
Феррожидкость используют во многих областях науки — например, NASA проводило эксперименты по её использованию в качестве основы для стабилизации космического корабля в пространстве, а в в некоторых высокочастотных динамиках её используют для отвода тепла от звуковой катушки.
А теперь пусть попробует под:
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