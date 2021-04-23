Дополнительные меры защиты данных, режимы уведомлений и обновление iMessage: Bloomberg узнало подробности об iOS 15 Статьи редакции
Компания может представить новую iOS на онлайн-презентации WWDC, которая начнётся 7 июня.
Источники Bloomberg сообщили об изменения, которые появятся в новых iOS 15 и iPadOS 15. По их словам, об обновлении под кодовым названием Sky Apple сообщит на всемирной конференции разработчиков, которая пройдёт с 7 июня по 11 июня.
Представитель Apple от комментариев отказалась. Собеседники издания добавили, что компания все же может изменить функции или отложить их до более позднего обновления.
- Компания планирует добавить новые режимы уведомлений: например, «за рулём», «сплю», «работаю». В зависимости от режима они могут установить автоматические ответы на сообщения и звонки.
- Apple работает над обновлением iMessage, чтобы в конечном итоге стать полноценным мессенджером и лучше конкурировать с WhatsApp. По словам источников, эти изменения все еще находятся на ранней стадии разработки и могут появиться позже.
- У iPad будет наиболее значимое обновление главного экрана с момента первого запуска в 2010 году. По аналогии с iPhone, Apple планирует позволить пользователям размещать виджеты на главном экране или заменить все иконки с приложениями виджетами.
- Также появятся дополнительные меры защиты данных — Apple разрабатывает новое меню, которое покажет пользователям, какие приложения незаметно собирают данные о них. Хоть компания уже работает над повышением конфиденциальности, тысячи приложений всё ещё могут тайно собирать и передавать данные, пишет Bloomberg.
Компания также планирует более незначительное обновление macOS, Apple Watch и Apple TV, добавляет издание.
Компания планирует добавить новые режимы уведомлений: например, «за рулём», «сплю», «работаю». В зависимости от режима они могут установить автоматические ответы на сообщения и звонки.
Нихуя, Apple изобрели профили!
"и лучше конкурировать с WhatsApp"
Один хрен, пока только яблочники могут его юзать, то не будет он конкурировать
Вот про защиту данных интересно звучит, надо будет последить за тем, что придумают.
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