Компания может представить новую iOS на онлайн-презентации WWDC, которая начнётся 7 июня.

Источники Bloomberg сообщили об изменения, которые появятся в новых iOS 15 и iPadOS 15. По их словам, об обновлении под кодовым названием Sky Apple сообщит на всемирной конференции разработчиков, которая пройдёт с 7 июня по 11 июня.

Представитель Apple от комментариев отказалась. Собеседники издания добавили, что компания все же может изменить функции или отложить их до более позднего обновления.

Компания планирует добавить новые режимы уведомлений: например, «за рулём», «сплю», «работаю». В зависимости от режима они могут установить автоматические ответы на сообщения и звонки.

Apple работает над обновлением iMessage, чтобы в конечном итоге стать полноценным мессенджером и лучше конкурировать с WhatsApp. По словам источников, эти изменения все еще находятся на ранней стадии разработки и могут появиться позже.

У iPad будет наиболее значимое обновление главного экрана с момента первого запуска в 2010 году. По аналогии с iPhone, Apple планирует позволить пользователям размещать виджеты на главном экране или заменить все иконки с приложениями виджетами.



Также появятся дополнительные меры защиты данных — Apple разрабатывает новое меню, которое покажет пользователям, какие приложения незаметно собирают данные о них. Хоть компания уже работает над повышением конфиденциальности, тысячи приложений всё ещё могут тайно собирать и передавать данные, пишет Bloomberg.



Компания также планирует более незначительное обновление macOS, Apple Watch и Apple TV, добавляет издание.