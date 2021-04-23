Техника
Рая Хачатрян

Дополнительные меры защиты данных, режимы уведомлений и обновление iMessage: Bloomberg узнало подробности об iOS 15 Статьи редакции

Компания может представить новую iOS на онлайн-презентации WWDC, которая начнётся 7 июня.

Источники Bloomberg сообщили об изменения, которые появятся в новых iOS 15 и iPadOS 15. По их словам, об обновлении под кодовым названием Sky Apple сообщит на всемирной конференции разработчиков, которая пройдёт с 7 июня по 11 июня.

Представитель Apple от комментариев отказалась. Собеседники издания добавили, что компания все же может изменить функции или отложить их до более позднего обновления.

  • Компания планирует добавить новые режимы уведомлений: например, «за рулём», «сплю», «работаю». В зависимости от режима они могут установить автоматические ответы на сообщения и звонки.
  • Apple работает над обновлением iMessage, чтобы в конечном итоге стать полноценным мессенджером и лучше конкурировать с WhatsApp. По словам источников, эти изменения все еще находятся на ранней стадии разработки и могут появиться позже.
  • У iPad будет наиболее значимое обновление главного экрана с момента первого запуска в 2010 году. По аналогии с iPhone, Apple планирует позволить пользователям размещать виджеты на главном экране или заменить все иконки с приложениями виджетами.
  • Также появятся дополнительные меры защиты данных — Apple разрабатывает новое меню, которое покажет пользователям, какие приложения незаметно собирают данные о них. Хоть компания уже работает над повышением конфиденциальности, тысячи приложений всё ещё могут тайно собирать и передавать данные, пишет Bloomberg.

Компания также планирует более незначительное обновление macOS, Apple Watch и Apple TV, добавляет издание.

#новость #apple #ios

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8 8 комментариев
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IO

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Компания планирует добавить новые режимы уведомлений: например, «за рулём», «сплю», «работаю». В зависимости от режима они могут установить автоматические ответы на сообщения и звонки.

Нихуя, Apple изобрели профили!

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Andrey Trifonov

IO
0

Ах, ностальжи...

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Denis Novikov

IO
0

И автоответ был?

Ответить

Сергей Данилов

6

"и лучше конкурировать с WhatsApp"

Один хрен, пока только яблочники могут его юзать, то не будет он конкурировать

Ответить

Artemy

Сергей
0

Apple Music вот есть под Андройд, почему бы не пойти тем же путем?

Ответить

Sergey Naumovich

4

Дополнительные меры по защите данных это самое главное из всего!

Ответить

Сергей Милосердов

1

То бишь, для рекламодателей дела будут ещё хуже?

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Тимур Шварц

0

Вот про защиту данных интересно звучит, надо будет последить за тем, что придумают. 

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