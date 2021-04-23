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Техника
Таня Боброва

«М.Видео» запретила тратить бонусы на технику Apple, игровые консоли, аксессуары и некоторые другие товары Статьи редакции

Пользователи недовольны — теперь они не могут потратить накопленные рубли на нужные товары.

50 50 комментариев
2228 просмотров

В апреле 2021 года «М.Видео» обновила правила своей бонусной программы, заметили покупатели. Сеть магазинов не предупредила об изменениях заранее.

В стоп-лист — список товаров, на которые не распространяются акции компании — попали техника Apple, игровые консоли и аксессуары и некоторые другие товары. Покупатели не могут потратить накопленные бонусы на товары из стоп-листа.

В комментариях в группе во «ВКонтакте» сеть электроники пояснила, что не меняла правила программы, но признала, что появились «некоторые ограничения» по приёму бонусных рублей. Согласно пункту 5.6 правил, компания может дополнять стоп-лист.

При этом в опубликованных на сайте компании правилах среди товаров и услуг, которые нельзя оплатить бонусными рублями, нет техники Apple, консолей и так далее (пункт 5.5). Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «М.Видео».

По бонусной программе «М.Видео» пользователи могут получить баллы за покупки в магазинах сети, а затем оплатить бонусными рублями до 50% стоимости товаров по курсу 1 бонус = 1 рублю. Из-за включения в стоп-лист многих популярных позиций покупатели теперь не смогут потратить накопленные баллы на нужные товары, жалуются пользователи.

Tony @dharlequin
@mvideo, видимо, посчитали убытки и внезапно переобулись, сделав свой магазин снова бесполезным. Бонусными рублями больше нельзя оплачивать нормальные товары в Мвидео.

А было прикольно, я с выхода ПС5 не купил ни одной игры по фуллпрайсу. https://t.co/KiTtMN8Gzr
Artemy D-Arts @DArtsov
Оказывается, #Мвидео стали помечать тегом "финальная цена" даже товары без скидок и акций - чтобы товары нельзя было частично оплатить накопленными бонусами в магазине. Тегом пометили всё, что связано с консолями. Забавно, как рос. компании умеют терять клиентов на ровном месте.

#новость #мвидео

50 50 комментариев
16
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Кирилл Ковалевский

18

Ушла эпоха 😔

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Александр Прилипко

7

у кого то из менеджеров подгорело, что оптовики скупая технику тратят бонусы на айфоны уменьшая суммарный процент прибыльности по определенным группам продуктов.

Но они не видят, что они стреляют себе в ногу, тем самым уменьшая обьем покупаемой продукции оптовиками. 

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Roman Trifonov

7

Без техники Apple и приставок программа в общем-то бессмысленна. Я так купил за полцены AirPods Pro и AirPods 2. 

Планировал взять новый iMac, когда он появится, со скидкой, но видимо, буду искать другие варианты. 

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Юрий Белоножкин

Roman
0

Придётся покупать за полцены в другом месте

Ответить

Roman Trifonov

Юрий
0

Не, столько баллов нет, к сожалению. Там что-то около 3к баллов лежит, но все равно приятно в скидку списать. 

Ответить

Ничего личного, но

6

Купила макбук, ждали начисления 9000 бонусов, чтобы пойти и купить айфон молодому человеку, со скидончиком(

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Sergei Timofeyev

Ничего
1

Молодой человек за полную стоимость. :(

Ответить

Ничего личного, но

Sergei
1

теперь верно, Сергей?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ничего
1

Ничего личного, но царь отъехал сегодня.

Ответить

Dmitriy R

Ничего
0

Купишь ему ХУАвей "со скидончиком"...

Ответить

Ничего личного, но

Dmitriy
0

нет, не куплю

Ответить

Dmitriy R

Ничего
0

Жадина!

Ответить

Ничего личного

Dmitriy
0

кто как обзывается, тот так и называется!

Ответить

Dmitriy R

Ничего
1

(с) Путин

Ответить

Ничего личного

Dmitriy
0

меня алёна зовут

Ответить

Холден

Ничего
0

А михал палыч Терентьев где

Ответить

Dmitriy R

Холден
0

Че там с деньгами ? Тфу, ...бонусами?

Ответить

Ничего

Холден
0

он занят сегодня

Ответить

Холден

Ничего
0

Ладно
Тогда ты ответь
Че там с деньгами?

Ответить

Dmitriy R

Ничего
0
Ответить

Холден Колфилд

5

Осталось только баллами мвидео в бургер Кинге оплачивать и отлично

Ответить

Балкон.Ру

Холден
0

Там спасибо от Сбера можно

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Алексей Злебкин

4

Ооо теперь целый бизнес по продаже купонов и скидок накроется на авито((

Ответить

Artemy

2

Помню несколько раз намучался с этой программой: блокировали и отбирали баллы без объяснения причин. Да, покупал много, но не оптом и по полной цене - в чем, казалось бы проблема? Странные они.

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Михаил Синицын

2

А как бы зачем тогда я их копил ?))

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Роман Подвальный

2

А если технику купил, к примеру МАК за 120тыс, получил бонусы 19тыс, дождался 2 недели - бонусы пришли, а программа по трате бонусов, стала другой. Могу я новую запечатанную технику вернуть? Прошло 3 недели

Ответить

Андрей Арсенович

Роман
0

Можете, но если нашлись недостатки

Ответить

Д Хб

Андрей
0

Это формально по закону если. Мвидео декларировала возврат в течение месяца РАНЬШЕ)

Ответить

Андрей Арсенович

Д
0

Да, правильно, на усмотрение магазина

Ответить

Д Хб

Андрей
0

О, как. У меня один возврат был, моментально. Повезло. 

Ответить

Angel Vivaldi

Роман
0

Только если не активировали ее... идиотия полная, в свое время так купил и хотел вернуть макбук, 2 недели меня специально мурыжили, потом начались разговоры о том что я активировал. Хотя в эпл по телефону сказали что активацию можно скинуть при возврате товара без каких-либо проблем. М.Видео мне так ни чего и не поменял. Бодаться с ними уже просто не хотелось, потому что и так 2 недели отдыха оказалось. Единственный плюс их магазина теперь в рассрочке через банк. Покупаете технику, они дают вам скидку, банк эту скидку превращает в проценты, вы через 2-3 дня закрываете кредит и по итогу у вас скидон 10-12 процентов (:

Ответить

StargazerXIII

2

Му...ки. Кинули своих же покупателей.

Ответить

Alex Konin

2

судя по всему последняя покупка MacBook в Мвидео была действительно последней осмысленной покупкой там.

Ответить

sardelkin

2

хожу в м.видео только посмотреть товар живьём

Ответить

Максим

2

Кто нибудь уже кидал эту новость в горбушкины чаты?

Ответить

Nikolay

1

Мышь в М.Видео стоит 990 руб. (50% можно было бонусами), Озоне - 510 руб. М.Видео продолжай в том же духе

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
0

В Ашане - 350. Ей года три. До сих пор служит! 

Ответить

Nikolay

Sergei
0

Речь про конкретную модель (Logi M190). Для ежедневной работы B-бренд из Ашана ну нафиг.

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
0

Чёт дешёвая мышь. У меня 5хх серии.

Ответить

Андрей Арсенович

0

Запрещают - значит не выгодно, не выгодно - потому что спрос на оффлайн магазины падает

Ответить

Philip Poteryahin

Андрей
2

А че МВидео это толк о офф Лайн что ли?) и что не выгодно то?)

Ответить

Андрей Арсенович

Philip
0

Я про это и говорю, что идет спад, а спад он в цифрах виден, поэтому говорю что на офлайн падает спрос, доходы то по всем филиалам распределяются на закупку зарплату И так далее

Ответить

Nick

0

А эти бонусы можно было тратить? 🤔

Ответить

Д Хб

Nick
1

Нет, только копить. Теперь официально.

Ответить

Nick

Д
1

Собственно так и делал , до сгорания 😁

Ответить

Андрей Арсенович

0

😔

Ответить

Martin Holbrook

0

Перекупы задрожали, начинаем их перекличку

Ответить

Philip Poteryahin

0

Сначала МВидео сломало прошлую систему и по сути кинуло своих клиентов. Теперь вот опять и снова. Веселый ретейлер чё)

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Ну начинается. Всю жизнь  у мвидео такое было, нельзя было покупать Apple, Miele и консоли. Я с удивлением узнал только недавно, что эти правила отменились. Так что сейчас все просто откатывают назад.

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Max Bernberg

–1

О, нет! Какой кошмар! Как же дальше жить? 
Геймеры в ярости?

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