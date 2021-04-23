Пользователи недовольны — теперь они не могут потратить накопленные рубли на нужные товары.

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В апреле 2021 года «М.Видео» обновила правила своей бонусной программы, заметили покупатели. Сеть магазинов не предупредила об изменениях заранее.

В стоп-лист — список товаров, на которые не распространяются акции компании — попали техника Apple, игровые консоли и аксессуары и некоторые другие товары. Покупатели не могут потратить накопленные бонусы на товары из стоп-листа.

В комментариях в группе во «ВКонтакте» сеть электроники пояснила, что не меняла правила программы, но признала, что появились «некоторые ограничения» по приёму бонусных рублей. Согласно пункту 5.6 правил, компания может дополнять стоп-лист.

При этом в опубликованных на сайте компании правилах среди товаров и услуг, которые нельзя оплатить бонусными рублями, нет техники Apple, консолей и так далее (пункт 5.5). Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «М.Видео».

По бонусной программе «М.Видео» пользователи могут получить баллы за покупки в магазинах сети, а затем оплатить бонусными рублями до 50% стоимости товаров по курсу 1 бонус = 1 рублю. Из-за включения в стоп-лист многих популярных позиций покупатели теперь не смогут потратить накопленные баллы на нужные товары, жалуются пользователи.

Tony @dharlequin



А было прикольно, я с выхода ПС5 не купил ни одной игры по фуллпрайсу. @mvideo , видимо, посчитали убытки и внезапно переобулись, сделав свой магазин снова бесполезным. Бонусными рублями больше нельзя оплачивать нормальные товары в Мвидео.А было прикольно, я с выхода ПС5 не купил ни одной игры по фуллпрайсу. https://t.co/KiTtMN8Gzr