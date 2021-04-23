«М.Видео» запретила тратить бонусы на технику Apple, игровые консоли, аксессуары и некоторые другие товары Статьи редакции
Пользователи недовольны — теперь они не могут потратить накопленные рубли на нужные товары.
В апреле 2021 года «М.Видео» обновила правила своей бонусной программы, заметили покупатели. Сеть магазинов не предупредила об изменениях заранее.
В стоп-лист — список товаров, на которые не распространяются акции компании — попали техника Apple, игровые консоли и аксессуары и некоторые другие товары. Покупатели не могут потратить накопленные бонусы на товары из стоп-листа.
В комментариях в группе во «ВКонтакте» сеть электроники пояснила, что не меняла правила программы, но признала, что появились «некоторые ограничения» по приёму бонусных рублей. Согласно пункту 5.6 правил, компания может дополнять стоп-лист.
При этом в опубликованных на сайте компании правилах среди товаров и услуг, которые нельзя оплатить бонусными рублями, нет техники Apple, консолей и так далее (пункт 5.5). Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий «М.Видео».
По бонусной программе «М.Видео» пользователи могут получить баллы за покупки в магазинах сети, а затем оплатить бонусными рублями до 50% стоимости товаров по курсу 1 бонус = 1 рублю. Из-за включения в стоп-лист многих популярных позиций покупатели теперь не смогут потратить накопленные баллы на нужные товары, жалуются пользователи.
у кого то из менеджеров подгорело, что оптовики скупая технику тратят бонусы на айфоны уменьшая суммарный процент прибыльности по определенным группам продуктов.
Но они не видят, что они стреляют себе в ногу, тем самым уменьшая обьем покупаемой продукции оптовиками.
Без техники Apple и приставок программа в общем-то бессмысленна. Я так купил за полцены AirPods Pro и AirPods 2.
Планировал взять новый iMac, когда он появится, со скидкой, но видимо, буду искать другие варианты.
Придётся покупать за полцены в другом месте
Не, столько баллов нет, к сожалению. Там что-то около 3к баллов лежит, но все равно приятно в скидку списать.
Купила макбук, ждали начисления 9000 бонусов, чтобы пойти и купить айфон молодому человеку, со скидончиком(
Молодой человек за полную стоимость. :(
теперь верно, Сергей?
нет, не куплю
кто как обзывается, тот так и называется!
меня алёна зовут
Осталось только баллами мвидео в бургер Кинге оплачивать и отлично
Помню несколько раз намучался с этой программой: блокировали и отбирали баллы без объяснения причин. Да, покупал много, но не оптом и по полной цене - в чем, казалось бы проблема? Странные они.
А если технику купил, к примеру МАК за 120тыс, получил бонусы 19тыс, дождался 2 недели - бонусы пришли, а программа по трате бонусов, стала другой. Могу я новую запечатанную технику вернуть? Прошло 3 недели
Можете, но если нашлись недостатки
Только если не активировали ее... идиотия полная, в свое время так купил и хотел вернуть макбук, 2 недели меня специально мурыжили, потом начались разговоры о том что я активировал. Хотя в эпл по телефону сказали что активацию можно скинуть при возврате товара без каких-либо проблем. М.Видео мне так ни чего и не поменял. Бодаться с ними уже просто не хотелось, потому что и так 2 недели отдыха оказалось. Единственный плюс их магазина теперь в рассрочке через банк. Покупаете технику, они дают вам скидку, банк эту скидку превращает в проценты, вы через 2-3 дня закрываете кредит и по итогу у вас скидон 10-12 процентов (:
судя по всему последняя покупка MacBook в Мвидео была действительно последней осмысленной покупкой там.
Мышь в М.Видео стоит 990 руб. (50% можно было бонусами), Озоне - 510 руб. М.Видео продолжай в том же духе
В Ашане - 350. Ей года три. До сих пор служит!
Запрещают - значит не выгодно, не выгодно - потому что спрос на оффлайн магазины падает
А че МВидео это толк о офф Лайн что ли?) и что не выгодно то?)
Я про это и говорю, что идет спад, а спад он в цифрах виден, поэтому говорю что на офлайн падает спрос, доходы то по всем филиалам распределяются на закупку зарплату И так далее
А эти бонусы можно было тратить? 🤔
Сначала МВидео сломало прошлую систему и по сути кинуло своих клиентов. Теперь вот опять и снова. Веселый ретейлер чё)
Ну начинается. Всю жизнь у мвидео такое было, нельзя было покупать Apple, Miele и консоли. Я с удивлением узнал только недавно, что эти правила отменились. Так что сейчас все просто откатывают назад.
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