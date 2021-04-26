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Техника
Евгения Евсеева

Минцифры предложило сделать предустановленные приложения удаляемыми — «Ъ» Статьи редакции

В ведомстве отметили, что предложение касается как российских программ, так и любых других.

6 6 комментариев
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Минцифры подготовило проект поправок в постановление правительства о предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. Производители устройств должны обеспечить возможность удалять предустановленные приложения, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, документ 19 апреля был опубликован на regulation.gov.ru, но уже 23 апреля его удалили. В Минцифры пояснили, что его направили на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, чтобы доработать с учётом их замечаний.

Причину удаления проекта с сайта в ведомстве не раскрыли. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался от комментариев.

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступил в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Согласно документу Минцифры, в список войдут также сервисы для чтения электронных книг.

Кроме того, вендоры смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем ПО самого производителя или владельца операционной системы.

В министерстве пояснили «Ъ», что речь идёт об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о «возможности сделать их неудаляемыми».

В Минцифры добавили, что тезис могут сформулировать точнее, чтобы избежать двоякой трактовки. В ведомстве также отметили, что требование сделать приложения удаляемыми касается как российских программ, предустановленных по закону, так и любых других.

  • 31 марта Samsung начала предустанавливать на смартфоны неудаляемые приложения «Яндекса». В тот же день компания попросила Samsung и других производителей не устанавливать неудаляемые приложения компании

#новость #законороссийскомпо

6 6 комментариев
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Константин Полухтин

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Мы вновь это обсуждаем?

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Evgeny Klyuchnikov

Константин
0

Еще не запретили.

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evilnw

0

Семь раз отрежь, один раз отмерь.

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Организованный чайник

0

Бедный Самсук - они уже согласны были и 'с проглотом', а тут сказали, что можно и без.
Бедняги

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Alex Miller

0

"сделать предустановленные приложения удаляемыми" это они про браузеры и софт которые поставляет разработчик. Так как например их браузер не удаляемый. Речь не столько про какой-нибудь яндекс браузер. 

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Даниил Поляков

0

Если приложение говно, тут никакая предустановка не поможет

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