Испанский инженер создал для своей бабушки терминал, который даёт общаться в Telegram с помощью проводов и микрофона Статьи редакции
Похож на телефонный коммутатор.
Мануэль Лусио Далло создал для своей 96-летней бабушки Yayagram — самодельное устройство, которое позволяет отправлять голосовые сообщения и принимать текстовые с помощью переключения проводов и микрофона, пишет The Verge.
Далло рассказал The Verge, что из-за пандемии родственники не могут приезжать в гости, а сама бабушка плохо слышит, поэтому ей сложно общаться по аудио или видеосвязи. Устройство, которое он собрал, позволяет ей самостоятельно общаться со внуками и чувствовать себя независимой.
Сам Далло — старший инженер программного обеспечения фирмы Plastic SCMО. В Yayagram он встроил мини-компьютер Raspberry Pi 4, чековый принтер и USB-микрофон, а устройство работает на Python.
Как объясняет Далло, yaya — это ласковое обращение к бабушке на кастильском. Устройство, которое он создал, работает по принципу, похожему на работу телефонного коммутатора. Сначала нужно подключить провод к гнезду с нужным пользователем, затем нажать и удерживать кнопку для записи звука.
После этого запись появится у пользователя в Telegram как обычное голосовое сообщение. Когда придёт ответ, его распечатает встроенный принтер.
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