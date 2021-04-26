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Техника
Евгения Евсеева

Испанский инженер создал для своей бабушки терминал, который даёт общаться в Telegram с помощью проводов и микрофона Статьи редакции

Похож на телефонный коммутатор.

8 8 комментариев
593 просмотров

Мануэль Лусио Далло создал для своей 96-летней бабушки Yayagram — самодельное устройство, которое позволяет отправлять голосовые сообщения и принимать текстовые с помощью переключения проводов и микрофона, пишет The Verge.

Далло рассказал The Verge, что из-за пандемии родственники не могут приезжать в гости, а сама бабушка плохо слышит, поэтому ей сложно общаться по аудио или видеосвязи. Устройство, которое он собрал, позволяет ей самостоятельно общаться со внуками и чувствовать себя независимой.

Сам Далло — старший инженер программного обеспечения фирмы Plastic SCMО. В Yayagram он встроил мини-компьютер Raspberry Pi 4, чековый принтер и USB-микрофон, а устройство работает на Python.

Как объясняет Далло, yaya — это ласковое обращение к бабушке на кастильском. Устройство, которое он создал, работает по принципу, похожему на работу телефонного коммутатора. Сначала нужно подключить провод к гнезду с нужным пользователем, затем нажать и удерживать кнопку для записи звука.

После этого запись появится у пользователя в Telegram как обычное голосовое сообщение. Когда придёт ответ, его распечатает встроенный принтер.

Manu @mrcatacroquer
To send a new voice message you need first to choose the destination grandchild, the selection is made using a Jack connector, like the #cablegirls used to do! https://t.co/raLdl0seDC

#новость

8 8 комментариев
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Kirill Sokhin

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Никита Тен

Kirill
2

Поддерживаю 👍

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Igor Gorbenko

Никита
2

👍

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Nick

5

Кто-нибудь, добавьте в этот мир побольше таких людей

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Sergey Fisak

1

Это очень круто, браво)

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Ян Марков

0

Зачем

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Герман Воронов

0

Интерфейс странный, но мило 😊 

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Maxim Medvedev

0

Не знал, что у них настолько популярен телеграм

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