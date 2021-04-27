Техника
Таня Боброва

Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» договорился с РЖД об установке своих станций на вокзалах Статьи редакции

Они уже есть на вокзалах Москвы и Петербурга.

  • «Бери Заряд!» заключил договор с Российскими железными дорогами на размещение своих станций на железнодорожных вокзалах более чем 20 городов России, рассказали vc.ru в компании.
  • Автоматы по выдаче аккумуляторов уже установлены на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах в Москве и на Московском, Ладожском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах в Петербурге.
  • Пользователи смогут взять устройство в одном городе и вернуть его в другом, где представлены станции сервиса, уточнили в компании.
  • В компании не ответили на вопросы о сумме инвестиций в проект и условиях работы с РЖД.
  • «Бери Заряд!» основал Кирилл Кулаков в конце 2018 года в Москве. По собственным данным на апрель, у него есть свыше 3000 станций в 30 российских городах. В начале апреля сервис привлёк 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей.
Мобильный рантье: московский предприниматель…
Кирилл Кулаков договорился с московскими кафе и установил 140 автоматов «Бери заряд» — они выдают…
vc.ru

#новость #беризаряд

366 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Антон Волков

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С быстрыми зарядка и никому уже аккумуляторы не нужны. Если только не летишь самолётом или поездом РЖД 

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KINCH

Антон
0

Хороший рекламный пассажик под статьей, Антон. Но, не скажите, свою на 15 000 объема неплохо таскать, она не большая, не много весит, зато пользы от нее вагон и нет зависимости. А как дополнение для подстраховки — отличный сервис. 

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Captain

2

Они бы дополнили USB-слотами эту машину, чтобы заряжаться за малую копеечку - было бы удобно, наверно. Только кабели длинные нужны, чтобы народ друг на друге не сидел. Так что тут, скорее, скамейка с зарядками напрашивается. 

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Yuri Istomin

Captain
0

Или аукцион устроить, кто больше заплатит - того и порт))))

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Вячеслав Григорьев

0

Частенько вижу как на вокзалах сидят толпы людей возле розеток и сторожат свои устройства. А в поездах нужно выждать очередь и когда еще розетки включат.

Возможно и полезная штука для тех у кого разрядился свой повербанк/телефон а зарядить не где.

Изначально хотел засрать идею, но подумал и в жизни реально может пригодится.

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Yuri Istomin

0

Сейчас даже в плацкартах реновированных есть минимум 1 розетка на купе, ЦА таких девайсов я не представляю.

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роман долгополов

Yuri
0

В таких плацкартах бабушки с телефонами которые по 8часов заряжаются)

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Реалист

Yuri
0

Розетка одна а в купе едет 4 человека. Дальше рассказывать нужно ?

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Andrew Freez

0

Выглядит как реклама прессованного овса в день презентации Model T

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Чит Чат

0

Езжу через Киевский Вокзал... там уже все так заставлено, что пройти негде.

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Yan Purvenes

0

А как же любимая транспортная безопасность? Это же фактически взрывное устройство в определенных руках.

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