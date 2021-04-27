Сервис аренды аккумуляторов «Бери заряд!» договорился с РЖД об установке своих станций на вокзалах Статьи редакции
Они уже есть на вокзалах Москвы и Петербурга.
- «Бери Заряд!» заключил договор с Российскими железными дорогами на размещение своих станций на железнодорожных вокзалах более чем 20 городов России, рассказали vc.ru в компании.
- Автоматы по выдаче аккумуляторов уже установлены на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах в Москве и на Московском, Ладожском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах в Петербурге.
- Пользователи смогут взять устройство в одном городе и вернуть его в другом, где представлены станции сервиса, уточнили в компании.
- В компании не ответили на вопросы о сумме инвестиций в проект и условиях работы с РЖД.
- «Бери Заряд!» основал Кирилл Кулаков в конце 2018 года в Москве. По собственным данным на апрель, у него есть свыше 3000 станций в 30 российских городах. В начале апреля сервис привлёк 431 млн рублей при оценке в 1,35 млрд рублей.
С быстрыми зарядка и никому уже аккумуляторы не нужны. Если только не летишь самолётом или поездом РЖД
Они бы дополнили USB-слотами эту машину, чтобы заряжаться за малую копеечку - было бы удобно, наверно. Только кабели длинные нужны, чтобы народ друг на друге не сидел. Так что тут, скорее, скамейка с зарядками напрашивается.
Частенько вижу как на вокзалах сидят толпы людей возле розеток и сторожат свои устройства. А в поездах нужно выждать очередь и когда еще розетки включат.
Возможно и полезная штука для тех у кого разрядился свой повербанк/телефон а зарядить не где.
Изначально хотел засрать идею, но подумал и в жизни реально может пригодится.
Сейчас даже в плацкартах реновированных есть минимум 1 розетка на купе, ЦА таких девайсов я не представляю.
В таких плацкартах бабушки с телефонами которые по 8часов заряжаются)
А как же любимая транспортная безопасность? Это же фактически взрывное устройство в определенных руках.
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