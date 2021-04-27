TSMC приступила к производству чипов M2 для Apple — Nikkei Asia Статьи редакции
Компания представила первые устройства с процессором M1, который заменил Intel, в ноябре 2020 года.
- Первые поставки будут уже в июле, а выход устройств на их базе ожидается во второй половине 2021 года, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- M2 представляет собой систему на кристалле, которая содержит центральный процессор, графический процессор и оперативную память.
- Apple планирует устранить некоторые ограничения M1 — например, процессор поддерживает не больше двух портов Thunderbolt и позволяет использовать лишь один внешний дисплей. Apple может исправить это в случае с M2, пишет 9To5Mac.
- Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года. В ноябре того же года компания представила первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1.
- В 2021 году источники Bloomberg сообщали, что Apple планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel.
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