Техника
Евгения Евсеева

TSMC приступила к производству чипов M2 для Apple — Nikkei Asia Статьи редакции

Компания представила первые устройства с процессором M1, который заменил Intel, в ноябре 2020 года.

  • Первые поставки будут уже в июле, а выход устройств на их базе ожидается во второй половине 2021 года, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • M2 представляет собой систему на кристалле, которая содержит центральный процессор, графический процессор и оперативную память.
  • Apple планирует устранить некоторые ограничения M1 — например, процессор поддерживает не больше двух портов Thunderbolt и позволяет использовать лишь один внешний дисплей. Apple может исправить это в случае с M2, пишет 9To5Mac.
  • Apple объявила об отказе от Intel и переходе на процессоры собственной разработки в Mac в июне 2020 года. В ноябре того же года компания представила первые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на собственном процессоре M1.
  • В 2021 году источники Bloomberg сообщали, что Apple планирует выпустить серию новых процессоров для Mac, которые будут мощнее чипов Intel.

#новость #apple

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Ilya Brin

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ВЕЛИЧИЕ!

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Никита Тен

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Опять революция?

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Roman Leonov

Никита
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Ну, тут уже эволюция

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Степан Марципан

0

значит прошки представят осенью. ну такое. 

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Павел Логинов

0

Apple снова торт!

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new_comment

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Шортить Интел или пока ещё нет?

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