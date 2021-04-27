{"id":3145,"title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441: \u0443\u0437\u043d\u0430\u0451\u043c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 vc.ru","url":"\/redirect?component=advertising&id=3145&url=https:\/\/vc.ru\/special\/how-much&hash=864e065943cdc02badb12f0e4e2a3caf8311bb619ee31c2be862a9a8aac63311","isPaidAndBannersEnabled":false}
Техника
Таня Боброва

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» Статьи редакции

В компании с решением не согласны и будут продолжать его обжаловать.

98 98 комментариев
6234 просмотров

Компания получила штраф за злоупотребление доминирующим положением, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы. Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн).

ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store в августе 2020 года после расследования по жалобе «Лаборатории Касперского». Регулятор установил, что компания ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля. Это привело к «предоставлению конкурентных преимуществ» собственным продуктам и ухудшению условий для конкурентов.

Служба выдала Apple предписание об устранении нарушения: компания должна была удалить из документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

Также предписание обязывает Apple не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.

Сейчас исполнение предписание приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС. Apple подала в суд на регулятора в ноябре, следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

Что говорят в Apple

В Apple заявили vc.ru, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.

Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store.

Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них.

Apple

Какие у «Лаборатории Касперского» претензии к Apple

ФАС завела дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

Регулятор отмечал, что Apple и до этого отклоняла или ограничивала приложения разработчиков для родительского контроля: с начала 2019 года она удалила несколько сервисов, объяснив решение заботой о личных данных.

В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и другим данным и нарушает политику App Store.

Летом 2019 года компания обновила правила для приложений: разработчики, использующие MDM, должны запрашивать разрешение на использование функции у Apple. В 2020-м в компании говорили vc.ru, что с тех пор разработчики получили одобрение и их приложения для родительского контроля доступны в App Store, также Apple работает с «Лабораторией Касперского».

#новость #apple

98 98 комментариев
2
29
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 98, "likes": 29, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 239391, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Apr 2021 15:27:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
98 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Eduard Luckyman

44

Запишем в колонку «Сопутствующие расходы» при ведении бизнеса.

Ответить

Георгий Михнов

Eduard
98

Подписка на Россию 

Ответить

Raimond Vladimirov

Георгий
28

"В мае подписка на Россию со скидкой 20% + Беларусь в подарок!"

Ответить

Никита Корниенко

Raimond
1

Об этом предложении ходят легенды!!!

Ответить

Ничего личного, но

Георгий
0

ежегодная
нет, ежемесячная!

Ответить

Алексей Лисовицкий

Георгий
0

Apple РФ+

Ответить

Никита Корниенко

Георгий
0

Сколько стоит месяц кстати?

Ответить

Tonny Gun

Георгий
0

За баллы можно оформить?

Ответить

Леонид Цветков

Tonny
0

Смотря за какие)

Ответить

Артем Воронков

Леонид
0

Е-баллы

Ответить

Леонид Цветков

Артем
0

Евробаллы?

Ответить

Бестофща

Eduard
4

их в каждой стране дербанят штрафами, ниче такие «Сопутствующие расходы»

Ответить

ЯжПрограммист

Бестофща
2

С божьей помощью справляются как-то

Ответить

Владислав Жижин

25

Тем временем Apple:

Ответить

Георгий Михнов

Владислав
11

Смеются над бензоколонкой, как обычно 

Ответить

Roman Vasilev

Георгий
3

Пока прибыль в местной бензоколонке выше издержек, Apple торгует. Вы можете попробовать активировать iPhone через iTunes в Крыму и прочувствовать на себе какого это, когда Apple сваливает

Ответить

Serge Tikhonenko

Roman
2

Незачем смущать и провоцировать жителей Крыма этой буржузной приблудой. Скрепы должны крепнуть, а не шататься.

Ответить

Александр Якунин

Roman
0

iTunes зачем для этого?

Ответить

Roman Vasilev

Алексан…
0

Потому что он тоже умеет в активацию

Ответить

Сергей Подгорный

Владислав
0

Ты видимо совсем ебанутый, раз считаешь что 12 лямов для эпла - это не деньги :)

Ответить

Антон piter

Сергей
2

Ну, на фоне 1 миллиарда евро, на которые Эппл французы нагнули на дня, конечно мелочь. Но.. лиха беда начало... 

Ответить

Сергей Подгорный

Антон
1

Тут дело не в том, на сколько французы нагнули эпл, а в том, сколько прибыли принесла та или иная функция. Если в эпле решат, что эта функция в России принесла им 5 лямов баксов, а теперь они должный уйти в минус на 7, то нахуя тогда эта функция нужна? 

Ответить

Антон piter

Сергей
0

Скатертью дорога... :) 

Ответить

Никита Корниенко

Владислав
1

Смейтесь смейтесь

Ответить

Дмитрий Дударев

Владислав
0

Картинка прям идеально подходящая в тему статьи. 

Ответить

Kirill Sidorov

27

чуваки, которые пишут, что это копейки и там Тим Кук писает в штаны от смеха , вообще не понимают, что такое деньги )

Ответить

Леонид Цветков

Kirill
0

Не привыкли их считать просто

Ответить

Илья Волочков

10

Товарищ Майор не смог взломать пользователей Apple через антивирус Касперского, вот и обиделся.

Ответить

Matvey Glazkov

Илья
1

именно так и было.

Ответить

Эльмин Алиев

–8

12 миллионов. Не заметят даже.

Ответить

911

Эльмин
31

спасибо большое вам за аналитику

Ответить

Zhenya Cheranyov

6

Штрафы в долларах

Ответить

Алексей Лисовицкий

Zhenya
10

Так выгоднее

Ответить

Graf De Lotarev

Алексей
0

Меньше писать)

Ответить

Алексей

Graf
6

У ФАС доллар тоже по 100 рублей, как в Apple Store

Ответить

Федеральный

Алексей
0

поделитесь вычислениями? 

Apple повысит цены в App Store для России и…
Изменится цена на приложения и покупки внутри приложений.
vc.ru
Ответить

Алексей

Федерал…
2

Кто-то неправ в интернетах и этот кто-то — я. Какая честь! 

Ответить

Александр Антипов

Алексей
0

Так не только выгоднее, так надежно. Всё в валюте, то что надо!

Ответить

Zurab Pro

–11

А в России потом школу/больницу построят на эти деньги. Это ж почти 1ярд рублей

Ответить

Mika

Zurab
21

Ну разумеется больницу, даже ума не приложу, куда же ещё можно потратить деньги

Ответить

Анатолий Щербина

Mika
7

На храм…

Ответить

Анатолий Щербина

Mika
2

Хотя нет. На часовню, на другое не хватит 🤔

Ответить

Kek Man

Mika
2

Ну можно даже не тратить, есть такое понятие как общак, вот некоторые генералы такое практиковали

Ответить

Alexandr Simonov

Kek
0

Кто похитрее до сих пор практикуют

Ответить

Руслан Агишев

Zurab
5
Ответить

Zurab Pro

Руслан
0

В ипотеку может взял)

Ответить

Леонид Цветков

Руслан
0

Блин, какая дорогая 

Ответить

Zurab Pro

Леонид
0

На 250 лет, пока работа есть.

Ответить

evilnw

Zurab
3

Этих денег даже не хватит одному полковнику.

Ответить

Zurab Pro

Zurab
1

За что дизлайки то)) или у людей сломался сарказмометр?

Ответить

Alexandr Simonov

Zurab
1

Держи лайк!

Ответить

Артём Палённый

Zurab
1

Так как деньги пойдут в федеральный бюджет, то часть из них обязательно будет потрачено на какую-нибудь новую школу и/или на здравоохранение.

Ответить

Murat Oshroev

Zurab
0
Ответить

Антон piter

Murat
1

На вашей фотографии видна недостаточная расовая инклюзивность... 

Ответить

Alexandr Simonov

Антон
0

Не все виды белых людей представлены?

Ответить

Alexandr Simonov

Zurab
0

Могут, кстати, где-нибудь на южном берегу построить больничку на одного больного и НИИ «вечной жизни, красоты и молодости» при ней.

Ответить

Сергей Милосердов

5

Мне кажется важная фраза упущена в статье: "возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского»."

Ответить

N N

Сергей
4

Касперский - и есть чекист

Ответить

semen matrasov

N
1

Он в бурже еще работает? Надеюсь разъебут его в 0, пусть дома сидит.

Ответить

Вячеслав Григорьев

5

Когда у Солнцеликого в интервью спрашивали про наших крутых айтишников он сказал:

- А как же их  нет, Касперский например.

Как по мне это чекистская софтверная кампания которая держится на бабках из госбюджета и таких же контрактов. Паразитирующая на РФ рынке, у меня все.

Ответить

Валютный шар

Вячеслав
–1
Ответить

Иван Иванов

4

Глава ФАС расстроился что air tag от hermes слишком дорого стоит

Ответить

Andrey Gordeev

3

В кои-то веки нормальный штраф, а не 100 тыс. рублей, как гуглу

Ответить

Даниил Поляков

1

Надеюсь Эпл не заплатит

Ответить

Шизоидная обезьяна

Даниил
1

Почему?

Ответить

Funny Death

Шизоидная
6

В России не должно быть так много денег

Ответить

Валютный шар

0

А куда идут эти все штрафы? Или правильней спросить "кому"?

Ответить

greg chudnoff

Валютный
6

в бюджет, далее следы теряются
ты же не хочешь, чтобы государство отчитывалось за каждый потраченный миллиард? это было бы для них травмой

Ответить

Валютный шар

greg
1

Эт плохо и очень хуёво(
Если вот он - конкретный штраф, вот они - конкретные "с неба" деньги, которые в этот бюджет не завёрстывались, логично делать их целевыми. Построили, например, новую школу, табличку прибили памятную "Спасибо Эппл! Плати ищщё!". Всё чинно-благородно.
А так... "В бюджет" = на растерзание стервятникам да на роботов Федь.

Ответить

greg chudnoff

Валютный
0

ну почему стервятникам, там приличные люди, просто они по другому не умеют, и еще немножечко жадные, @цуки, и кроме того #$@%%, и вообще &^%$$#@#, &@$#, чтоб они $#@&#@% &^% @##@*%&....... !!!!!!!!

Ответить

Евгений

Валютный
0

Так а кто цели будет определять, вы что ли? ;-)
Правительство и ГосДума определяет цели, когда бюджет принимают.
Это вы считаете, что хорошо потратить на новую школу.
А они может считают, что гораздо лучше потратить на зарплату по 3.4 миллиона в месяц девяти весёлым чувачкам из очередной ГосСтруктуры.
https://vc.ru/finance/239199-schetnaya-palata-raskritikovala-rabotu-korporacii-msp-za-perevypolnennyy-kpi-i-vysokie-zarplaty

Ответить

Сергей Подгорный

greg
0

Прикол в том, что населению нахуй не надо знать куда бабки идут.  Если ты такой умный, или сперва разберись куда твои бабки в ЖКХ теряются для начала.

Ответить

Антон piter

Валютный
0

Штрафы на Эппл и Гугл надо обязательно отправить на строительство памятника вежливым людям в Крыму, который эти козлы отключили... 

Ответить

Артём Палённый

Валютный
0

В федеральный бюджет.

Ответить

Вальдемар Чегивара

2

Яндекс такси бы лучше фас посмотрел внимательно

Ответить

Pavel B

1

Вонючий касперский запрещён на территории США, вот и бесится))

Ответить

Антон piter

0

Эппл, конечно, не заплатит. Потому что, если заплатит, то ему регулярно теперь аналогичные штрафы будут выписывать, так как ничего он там не устранит. Значит будут запрещать официальный ввоз телефонов в Россию. Ну и хрен с ними...  :)

Ответить

N N

Антон
2

Не запретят, РФ - дойная корова корпораций

Ответить

Антон piter

N
1

Запретит не Эппл, запретит Россия. Аннулируют сертификаты да и всё. Телефоны исчезнут из большинства торговых точек и останутся только в черных магазинах для истинных ценителей. Доступ к сервисам Эппл, при этом, блокировать не будут, чтобы текущих владельцев не расстраивать. Я бы так сделал, во всяком случае... 

Ответить

Владимир Кузьмин

Антон
0

Заплатит. Терять страну где готовы заплатить за место в очереди 80 тыс., для покупки устройства за 100 не будут.

Ответить

Иван Иваноff

Владимир
0

Это уже в прошлом.

Ответить

Антон piter

Владимир
0

Тогда придётся им подписку в ФАС оформлять на штрафы. Потому как "доминирование положением" является свойством архитектуры экосистемы Эппл... :)

Ответить

Ruslan Saidov

1

Хочу быть ФАСом

Ответить

Владимир Кузьмин

Ruslan
1

Фас!

Ответить

Бестофща

1

на хлеб с маслом

Ответить

Самарский чувак

1

Интересно и вправду, за что так прижали бедную транснациональную компанию

Ответить

Johnny Vorony

Самарский
0

Зависть

Ответить

Matvey Glazkov

Самарский
0

за злоупотребление доминирующим положением.

Ответить

Самарский чувак

Matvey
0

Ну теперь-то понятно уже -) 

Ответить

Георгий Михнов

0

(Удалено)

Ответить

Pekelnyy Mikhail

0

За наушники и блачок стреляю в кошелек

Ответить

Belek Mongush

0

Смешно

Ответить

Mika

0

.

Ответить

Сергей

0

фас, апорт, сидеть, лежать, сасат... 

Ответить

Светлана Ильиных

0

Интереснее всего одно - на Что пойдут эти деньги)

Ответить

Самарский чувак

Светлана
0

Плитку переложить пора

Ответить

Andrey Smalkov

0

Ну все, прощай интел 😁

Ответить

Григорий Догонин

0

Комменты зачем удалять?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
Полуфинал Лиги чемпионов — на IVI
Смотрите первые матчи 1/2 финала в онлайн-кинотеатре уже в этот вторник
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Министерство культуры РФ поддерживает инициативу предпринимательского сообщества
В рамках международного форума лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech f…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
Работа рекрутера и заказчика: все, что нужно знать до начала подбора
hh.ru и Talantix составили полный гайд для рекрутера по работе с коллегами, заказчиками и клиентами. Часть I: как прави…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Aleksey Murashko
за день
Теперь все кто против царя и его бояр это агенты, а журнашлюзи уже по тв призывают топить в мойке не согласных, че норм..
«Медуза» рассказала, чем изданию грозит статус иноагента: уход рекламодателей и потеря источников
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Alexandr Simonov

ФАС оштрафовала Apple на $12…

В А

Британская почтовая компания…

Павел Логинов

TSMC приступила к производству…

Степан Марципан

TSMC приступила к производству…

Jack Morositel

Умер Дэниел Камински…

Я не скажу свое…

Счётная палата раскритиковала…

Володя Степанов

Tesla отчиталась за квартал…

Alexandr Simonov

ФАС оштрафовала Apple на $12…

Трансгендолёт

Счётная палата раскритиковала…

Jack Morositel

Умер Дэниел Камински…

Alexandr Simonov

ФАС оштрафовала Apple на $12…

Орлов Григорий

«Айтишник не может зарабатывать…

Dmitry Kiselev

OnlyFans отчиталась о росте…

MegaIniesta

МТС: консультант убедил купить…

Роман Снеговский

Магазины-склады с дешёвыми…

Alexandr Simonov

ФАС оштрафовала Apple на $12…

Леонид Цветков

ФАС оштрафовала Apple на $12…

Илья Шишкунов

Британская почтовая компания…

Ledneva Elena

OnlyFans отчиталась о росте…

Артём Палённый

ФАС оштрафовала Apple на $12…
null