ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского» Статьи редакции
В компании с решением не согласны и будут продолжать его обжаловать.
Компания получила штраф за злоупотребление доминирующим положением, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы. Сумма штрафа — 906,29 млн рублей (более $12 млн).
ФАС признала Apple монополистом из-за магазина App Store в августе 2020 года после расследования по жалобе «Лаборатории Касперского». Регулятор установил, что компания ограничивала инструменты и возможности для разработчиков приложений родительского контроля. Это привело к «предоставлению конкурентных преимуществ» собственным продуктам и ухудшению условий для конкурентов.
Служба выдала Apple предписание об устранении нарушения: компания должна была удалить из документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.
Также предписание обязывает Apple не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.
Сейчас исполнение предписание приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС. Apple подала в суд на регулятора в ноябре, следующее заседание по делу назначено на 14 мая.
Что говорят в Apple
В Apple заявили vc.ru, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.
Какие у «Лаборатории Касперского» претензии к Apple
ФАС завела дело против Apple в августе 2019 года. В «Лаборатории Касперского» заявляли, что компания необоснованно заставила её урезать набор функций приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
Регулятор отмечал, что Apple и до этого отклоняла или ограничивала приложения разработчиков для родительского контроля: с начала 2019 года она удалила несколько сервисов, объяснив решение заботой о личных данных.
В Apple объясняли, что приложения использовали технологию Mobile Device Management (MDM). Она предоставляет сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере и другим данным и нарушает политику App Store.
Летом 2019 года компания обновила правила для приложений: разработчики, использующие MDM, должны запрашивать разрешение на использование функции у Apple. В 2020-м в компании говорили vc.ru, что с тех пор разработчики получили одобрение и их приложения для родительского контроля доступны в App Store, также Apple работает с «Лабораторией Касперского».
Запишем в колонку «Сопутствующие расходы» при ведении бизнеса.
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Смотря за какие)
Тем временем Apple:
Смеются над бензоколонкой, как обычно
Пока прибыль в местной бензоколонке выше издержек, Apple торгует. Вы можете попробовать активировать iPhone через iTunes в Крыму и прочувствовать на себе какого это, когда Apple сваливает
Незачем смущать и провоцировать жителей Крыма этой буржузной приблудой. Скрепы должны крепнуть, а не шататься.
iTunes зачем для этого?
Ты видимо совсем ебанутый, раз считаешь что 12 лямов для эпла - это не деньги :)
Ну, на фоне 1 миллиарда евро, на которые Эппл французы нагнули на дня, конечно мелочь. Но.. лиха беда начало...
Тут дело не в том, на сколько французы нагнули эпл, а в том, сколько прибыли принесла та или иная функция. Если в эпле решат, что эта функция в России принесла им 5 лямов баксов, а теперь они должный уйти в минус на 7, то нахуя тогда эта функция нужна?
чуваки, которые пишут, что это копейки и там Тим Кук писает в штаны от смеха , вообще не понимают, что такое деньги )
Товарищ Майор не смог взломать пользователей Apple через антивирус Касперского, вот и обиделся.
12 миллионов. Не заметят даже.
Штрафы в долларах
Так выгоднее
Меньше писать)
Федеральный
поделитесь вычислениями?
Так не только выгоднее, так надежно. Всё в валюте, то что надо!
А в России потом школу/больницу построят на эти деньги. Это ж почти 1ярд рублей
Так как деньги пойдут в федеральный бюджет, то часть из них обязательно будет потрачено на какую-нибудь новую школу и/или на здравоохранение.
На вашей фотографии видна недостаточная расовая инклюзивность...
Могут, кстати, где-нибудь на южном берегу построить больничку на одного больного и НИИ «вечной жизни, красоты и молодости» при ней.
Мне кажется важная фраза упущена в статье: "возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО «Лаборатория Касперского»."
Когда у Солнцеликого в интервью спрашивали про наших крутых айтишников он сказал:
- А как же их нет, Касперский например.
Как по мне это чекистская софтверная кампания которая держится на бабках из госбюджета и таких же контрактов. Паразитирующая на РФ рынке, у меня все.
Надеюсь Эпл не заплатит
Почему?
в бюджет, далее следы теряются
ты же не хочешь, чтобы государство отчитывалось за каждый потраченный миллиард? это было бы для них травмой
Валютный шар
Эт плохо и очень хуёво(
Если вот он - конкретный штраф, вот они - конкретные "с неба" деньги, которые в этот бюджет не завёрстывались, логично делать их целевыми. Построили, например, новую школу, табличку прибили памятную "Спасибо Эппл! Плати ищщё!". Всё чинно-благородно.
А так... "В бюджет" = на растерзание стервятникам да на роботов Федь.
ну почему стервятникам, там приличные люди, просто они по другому не умеют, и еще немножечко жадные, @цуки, и кроме того #$@%%, и вообще &^%$$#@#, &@$#, чтоб они $#@&#@% &^% @##@*%&....... !!!!!!!!
Так а кто цели будет определять, вы что ли? ;-)
Правительство и ГосДума определяет цели, когда бюджет принимают.
Это вы считаете, что хорошо потратить на новую школу.
А они может считают, что гораздо лучше потратить на зарплату по 3.4 миллиона в месяц девяти весёлым чувачкам из очередной ГосСтруктуры.
https://vc.ru/finance/239199-schetnaya-palata-raskritikovala-rabotu-korporacii-msp-za-perevypolnennyy-kpi-i-vysokie-zarplaty
Прикол в том, что населению нахуй не надо знать куда бабки идут. Если ты такой умный, или сперва разберись куда твои бабки в ЖКХ теряются для начала.
Штрафы на Эппл и Гугл надо обязательно отправить на строительство памятника вежливым людям в Крыму, который эти козлы отключили...
Эппл, конечно, не заплатит. Потому что, если заплатит, то ему регулярно теперь аналогичные штрафы будут выписывать, так как ничего он там не устранит. Значит будут запрещать официальный ввоз телефонов в Россию. Ну и хрен с ними... :)
Запретит не Эппл, запретит Россия. Аннулируют сертификаты да и всё. Телефоны исчезнут из большинства торговых точек и останутся только в черных магазинах для истинных ценителей. Доступ к сервисам Эппл, при этом, блокировать не будут, чтобы текущих владельцев не расстраивать. Я бы так сделал, во всяком случае...
Заплатит. Терять страну где готовы заплатить за место в очереди 80 тыс., для покупки устройства за 100 не будут.
Тогда придётся им подписку в ФАС оформлять на штрафы. Потому как "доминирование положением" является свойством архитектуры экосистемы Эппл... :)
Хочу быть ФАСом
за злоупотребление доминирующим положением.
Интереснее всего одно - на Что пойдут эти деньги)
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