Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store.

Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них.