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Техника
Новости TJ

Компания Cellebrite исправила найденные Signal уязвимости и ограничила работу своих программ с iPhone Статьи редакции

Израильский разработчик объявил о «взломе» защищённого мессенджера в декабре — в ответ команда Signal взломала Cellebrite.

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Cellebrite, которая специализируется на взломе смартфонов для полиции и спецслужб ряда стран, выпустила обновления безопасности для своих программ. Наряду с исправлением уязвимостей, разработчики сделали невозможным «логическое извлечение» данных с iOS-устройств любыми продуктами компании, кроме Cellebrite UFED.

Также в сообщении говорится, что компании неизвестны случаи использования ошибок безопасности в её программах.

Некоторые эксперты уже высказали сомнение в эффективности исправлений Cellebrite. Один из неназванных клиентов компании в беседе с Vice заявил, что «это больше похоже на попытку сократить поверхность атаки, чем на исправление ошибок».

Какие проблемы нашли в программах Cellebrite

Об уязвимостях в продуктах Cellebrite команда мессенджера Signal рассказала в апреле 2021 года. Компания получила доступ к продуктам разработчика и обнаружила, что в них нет даже базовых механизмов безопасности.

Программы Cellebrite могут исполнять любой код в специально подготовленных файлах и искажать извлекаемые данные, что ставит под угрозу корректность полицейских расследований с использованием этих программ.

Исследование создателя Signal выявило не только технические, но и юридические проблемы программ Cellebrite. Например, для работы с iOS-устройствами утилита UFED использует библиотеки iTunes, на что Apple вряд ли давала разрешение.

Из-за этого правозащитники разных стран начали требовать от правоохранительных органов, чтобы они перестали использовать программы Cellebrite. Как минимум, до окончания всестороннего прозрачного расследования.

Участники движения Open Rights Group в своём письме правительству Шотландии заявили, что полицию должно беспокоить пренебрежение Cellebrite вопросами безопасности и лицензирования.

В Израиле местный юрист призвал силовые структуры приостановить использование продуктов Cellebrite. Он отметил, что ошибки в этих продуктах «подвешивают на волоске» корректность судебных процедур и доверие общества к судам.

Компания Cellebrite объявила о «взломе…
И нашла много уязвимостей в программах Cellebrite, которыми пользуются спецслужбы по всему миру. А…
vc.ru

#новость #signal #cellebrite

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Denis Shiryaev

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Mess with the best - die like the rest ✨

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Ильнар Сафин

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Hack the planet!

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Andrey Vasilev

Denis
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Denis, where is dark theme?

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Ivan Zenkov

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Кто-то роет под Cellebrite.

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nochnoy.ru

Ivan
4

Это они выкопали ямку для Сигнала и сами в неё упали

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Герман Воронов

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Пук среньк

(С) Компания Cellebrite

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Вячеслав Григорьев

0

Signal и Cellebrite

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Ivan Miasnikov

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Когда хотели показать всем, что умеют взламывать что угодно, а в итоге просто закопали себя же..

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