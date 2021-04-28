Техника
Маша Цепелева

Apple сократит производство AirPods на 25-30% из-за падающего спроса — Nikkei Asia Статьи редакции

Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi.

Apple выпустит в 2021 году 75-85 млн беспроводных AirPods вместо планируемых 110 млн, об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Спрос на наушники оказался ниже ожидаемого, на складах и в магазинах еще много товара. Наименьшее количество заказов приходится на второй квартал и начало третьего квартала года, утверждают источники.

В октябре источники Bloomberg сообщали, что Apple обновит линейку Air Pods в 2021 году: к базовой модели добавят сменные силиконовые насадки, а версия Pro полностью изменит дизайн.

По данным аналитической компании Counterpoint , доля рынка беспроводных наушников Apple упала с 60% в 2018 году до 47% в 2019-м и 35% в 2020-м из-за роста конкуренции и запуска аналогичных продуктов Samsung, Huawei и Xiaomi. Например, доля рынка Xiaomi увеличилась с 6% в 2019 году до 10% в 2020 году.

В 2020 году Apple также не удалось распродать все выпущенные AirPods, пишет Nikkei Asia. Нескольких источников утверждают, что компания заказала 80-90 млн пар наушников, но, по данным Counterpoint, продала только 72,8 млн.

#новость #apple

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Andrei Smirnovsky

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В целом не понимаю реально чем всем так нравятся беспроводные наушники. Надо их заряжать, есть риск их случайно уронить, и вообще зачем?

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Артур

Andrei
54

Советую попробовать, очень удобно

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Igor Filippov

Andrei
9

Хожу по комнате, слушаю что-то пока занимаюсь делами, не цепляются провода. Айрподсы хорошо держатся в ушах, многие в качалке их носят.

Ответить

Mikhail Shamov

Igor
1

На велике ещё удобно, телефон в рюкзаке, но можно ответить на звонок, если что-то важное.

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Иван Шеметов

Andrei
4

Их изобрели для меня, чтобы я перестал грызть проводные 

Ответить

Igor Filippov

Иван
1

Как же ты своими мохнатыми лапками набираешь на клавиатуре?

Ответить

Шизоидная

Igor
6
Ответить

Данила Чака

Andrei
–30

Типа статус и все такое

Ответить

Умалт Дааеа

Данила
12

Какой статус?) Любой может себе позволить беспроводные наушники... Тем более, сейчас на рынке очень много копий тех же самых ЭйрПодсов, которые стоят 1,5-2,5к

Ответить

Николай Гончаров

Данила
2

Да, безусловно Bluetooth наушники - это статус, учитывая что уже существуют Bluetooth наушники по 1К рублей)

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Родион Галанев

Николай
0

На Али есть и более "статусные", по 500.

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Вячеслав Григорьев

Данила
2

Может и новые закрытые наушники берут ради понта, но AirPods за 10к рублей, странно называть статусными, обычные удобные затычки которые хорошо работают, все мои юзкейзы с ними - созвоны по работе, и лежа в кровате смотреть кинчики поздно ночью, когда Жена спит, снял наушник, встало на паузу. Ну и музычку в дороге послушать, от кейса быстро заряжаются.

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Евгений Кузовкин

Andrei
3

Хожу с galaxy buds+, преимуществ достаточно

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Pavel Ivanov

Andrei
2

Говорят, их можно подключить к устройству, и тогда из них идёт звук.

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Вчерашний супер_стар

Andrei
1

Провода, точнее их отсутствие. Этот плюс все минусы отбивает

Ответить

Николай Гончаров

Andrei
0

Меня бесят провода в наушниках, у меня они долго не живут и постоянно пережимаются и, в последствии, могут и порваться. Причём даже нельзя сказать что я с ними как-то прям плохо обращаюсь, но они всё равно больше 2-3 лет не живут. 

Ответить

Антон Волков

Andrei
0

Чтобы потерять один из них 

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Вячеслав Григорьев

Andrei
0

В целом не понимаю реально чем всем так нравятся компьютеры. Нужно электричество, платить за интернет и вообще зачем? Есть печатные машинки, если нужно напечатать документ, а отправить можно по факсу.

Ответить

Родион Галанев

Andrei
0

Провода всех притомили за несколько десятилетий.

Ответить

Глеб Лубенников

Andrei
0

Потом будет не оторвать) Сильно удобнее проводов

Ответить

Gidevan

5

Снизить цены, поднять качество? Неее

Ответить

Микола Петюх

Gidevan
4

Дальше заголовка не читал?

Ответить

Pavel Ivanov

Микола
1

КДПВ нет, поэтому трудно осилить текст. Давай будем лояльнее к современному читателю – тут реально тяжело было заставить себя.

Ответить

Vasiliy Gorin

Gidevan
1

Это не путь Apple ;D

Ответить

Николай Гончаров

Gidevan
0

Что это такое?

Ответить

Вася Пражкин

5

Совет Эплу - нужно сделать так, чтобы аккум в наушниках умирал через год,  тогда продажи будут расти!

Ответить

Александр Макаров

Вася
1

Гений!

Ответить

Петя Иванов

Вася
0

Чёртов гений! Пару наушников этому господину!

Ответить

Родион Галанев

Вася
0

Китайцы и Самс запилят боксы с неумирающими аккумуляторами, будут рекламировать эти преимущества.

Ответить

Петя Иванов

Вася
0

Чёртов гений! Пару наушников этому господину!

Ответить

Alexander Marfitsin

3

Правильно, где третья версия обычных, ребята? Где вторая версия Прошек? 

Ответить

Igor Filippov

Alexander
0

Они выпустили еще AirPods Max. Интересно как продаются.

Ответить

Ivan Perelivskiy

2

Кто хотел купить эйрподсы, тот уже купил. Остальные ждут следующее поколение.

Ответить

Artem Zyryanov

Ivan
0

Подтверждаю! Жду про 2 уже 2 года и готов ждать еще столько же!

Ответить

Igor Filippov

1

Появилось много альтернатив, но разница между Xiaomi Mi AirDots Pro и первыми эйэрподсами очевидна: качество корпуса, микрофон. Даже такие мелочи как светодиодная индикация заряда батареи. На Xiaomi лампочка всегда горит одним цветом, а не тремя. Соответственно понять сколько осталось заряда когда они подключены к компьютеру, а не телефону нельзя.

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Сергей Подгорный

Igor
0

Чел, ты наверное и тачки так сравниваешь? Ну типа киа рио хуже чем мерседес с класса?

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Roman Kuvshinnikov

0

Вот у меня 3 пары наушников в постоянном использовании: беспроводные Sennheiser HD 4.50BTNC, мониторные наушники Sennheiser HD 215 (им уже больше 10 лет) и Air Pods первого поколения и обычные проводные apple от старого айфона 3,5 мм (юзаю через переходник и иногда подключаю к ноуту во время созвонов, когда airpods садятся). 99% используются эпловские наушники, так как они самые удобные и быстрые в запуске, простые в транспортировке. Провода не путаются, заряжаются от того же кабеля, что и айфон, подключаются "почти" мгновенно. Мониторы я надеваю только когда пытаюсь работать со звуком, а беспроводные с шумоподавлением почти всегда лежат в тумбочке (они покупались для созвонов с психологом, когда жил с девушкой в однушке). Использовать их оказалось довольно некомфортно долго (давят на уши), а для работы со звуком они не подходят ввиду того, что приукрашивают. Я думаю проблема apple в том, что все, кто хотел эйр подсы их уже купили, а остальные не могут себе их позволить и /или у них нет айфона. А новые не видят смысл покупать, так как нет нового поколения, ради которого захочется обновиться. Выйдут новые - возможно обновлюсь, а прошка мне не заходит ввиду того, что не нравятся затычки.    

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Pavel Ivanov

Roman
1

 беспроводные с шумоподавлением почти всегда лежат в тумбочке (они покупались для созвонов с психологом, когда жил с девушкой в однушке).

Что в итоге психолог сказал? Посоветовал жить раздельно? :) Обрываешь коммент на самом интересном...

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Roman Kuvshinnikov

Pavel
0

Мы по очереди занимались, поэтому чтобы не слушать сеансы друг друга были приобретены эти наушники. Отношения не пережили прошлый локдаун, это невыносимо быть 24/7 в однушке. Тут уж никакой психолог не поможет) А вообще психологи ничего не советуют, скорее помогают задавать правильные вопросы самому себе. 

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Иван Лобанов

bal
0

@Инспектор

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Инспектор

Иван
2

Cпасибо!

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Nikolay Borisov

0

Просто прошки оказались не такими удобными, особенно, если в метро не ездить. Я вот на старые эирподсы в итоге вернулся, прошки, как запасные оставил

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Vlad Razgonyaev

Nikolay
0

у меня как раз наоборот. Прошки лучше сидят в ушах и шумодав обожаю 

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Алексей Карпов

0

Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi.

какжешь такжешь... - а как же вот это вот всё: ябломагия... эмейзинг... экосистема... капитализация в 2 трлн... и тд и тп?

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