Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi.

Apple выпустит в 2021 году 75-85 млн беспроводных AirPods вместо планируемых 110 млн, об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Спрос на наушники оказался ниже ожидаемого, на складах и в магазинах еще много товара. Наименьшее количество заказов приходится на второй квартал и начало третьего квартала года, утверждают источники.

В октябре источники Bloomberg сообщали, что Apple обновит линейку Air Pods в 2021 году: к базовой модели добавят сменные силиконовые насадки, а версия Pro полностью изменит дизайн.

По данным аналитической компании Counterpoint , доля рынка беспроводных наушников Apple упала с 60% в 2018 году до 47% в 2019-м и 35% в 2020-м из-за роста конкуренции и запуска аналогичных продуктов Samsung, Huawei и Xiaomi. Например, доля рынка Xiaomi увеличилась с 6% в 2019 году до 10% в 2020 году.

В 2020 году Apple также не удалось распродать все выпущенные AirPods, пишет Nikkei Asia. Нескольких источников утверждают, что компания заказала 80-90 млн пар наушников, но, по данным Counterpoint, продала только 72,8 млн.