Apple сократит производство AirPods на 25-30% из-за падающего спроса — Nikkei Asia Статьи редакции
Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi.
Apple выпустит в 2021 году 75-85 млн беспроводных AirPods вместо планируемых 110 млн, об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Спрос на наушники оказался ниже ожидаемого, на складах и в магазинах еще много товара. Наименьшее количество заказов приходится на второй квартал и начало третьего квартала года, утверждают источники.
В октябре источники Bloomberg сообщали, что Apple обновит линейку Air Pods в 2021 году: к базовой модели добавят сменные силиконовые насадки, а версия Pro полностью изменит дизайн.
По данным аналитической компании Counterpoint , доля рынка беспроводных наушников Apple упала с 60% в 2018 году до 47% в 2019-м и 35% в 2020-м из-за роста конкуренции и запуска аналогичных продуктов Samsung, Huawei и Xiaomi. Например, доля рынка Xiaomi увеличилась с 6% в 2019 году до 10% в 2020 году.
В 2020 году Apple также не удалось распродать все выпущенные AirPods, пишет Nikkei Asia. Нескольких источников утверждают, что компания заказала 80-90 млн пар наушников, но, по данным Counterpoint, продала только 72,8 млн.
В целом не понимаю реально чем всем так нравятся беспроводные наушники. Надо их заряжать, есть риск их случайно уронить, и вообще зачем?
Хожу по комнате, слушаю что-то пока занимаюсь делами, не цепляются провода. Айрподсы хорошо держатся в ушах, многие в качалке их носят.
На велике ещё удобно, телефон в рюкзаке, но можно ответить на звонок, если что-то важное.
Их изобрели для меня, чтобы я перестал грызть проводные
Как же ты своими мохнатыми лапками набираешь на клавиатуре?
Типа статус и все такое
Какой статус?) Любой может себе позволить беспроводные наушники... Тем более, сейчас на рынке очень много копий тех же самых ЭйрПодсов, которые стоят 1,5-2,5к
Да, безусловно Bluetooth наушники - это статус, учитывая что уже существуют Bluetooth наушники по 1К рублей)
Может и новые закрытые наушники берут ради понта, но AirPods за 10к рублей, странно называть статусными, обычные удобные затычки которые хорошо работают, все мои юзкейзы с ними - созвоны по работе, и лежа в кровате смотреть кинчики поздно ночью, когда Жена спит, снял наушник, встало на паузу. Ну и музычку в дороге послушать, от кейса быстро заряжаются.
Меня бесят провода в наушниках, у меня они долго не живут и постоянно пережимаются и, в последствии, могут и порваться. Причём даже нельзя сказать что я с ними как-то прям плохо обращаюсь, но они всё равно больше 2-3 лет не живут.
В целом не понимаю реально чем всем так нравятся компьютеры. Нужно электричество, платить за интернет и вообще зачем? Есть печатные машинки, если нужно напечатать документ, а отправить можно по факсу.
Снизить цены, поднять качество? Неее
Дальше заголовка не читал?
КДПВ нет, поэтому трудно осилить текст. Давай будем лояльнее к современному читателю – тут реально тяжело было заставить себя.
Совет Эплу - нужно сделать так, чтобы аккум в наушниках умирал через год, тогда продажи будут расти!
Китайцы и Самс запилят боксы с неумирающими аккумуляторами, будут рекламировать эти преимущества.
Правильно, где третья версия обычных, ребята? Где вторая версия Прошек?
Кто хотел купить эйрподсы, тот уже купил. Остальные ждут следующее поколение.
Появилось много альтернатив, но разница между Xiaomi Mi AirDots Pro и первыми эйэрподсами очевидна: качество корпуса, микрофон. Даже такие мелочи как светодиодная индикация заряда батареи. На Xiaomi лампочка всегда горит одним цветом, а не тремя. Соответственно понять сколько осталось заряда когда они подключены к компьютеру, а не телефону нельзя.
Чел, ты наверное и тачки так сравниваешь? Ну типа киа рио хуже чем мерседес с класса?
Вот у меня 3 пары наушников в постоянном использовании: беспроводные Sennheiser HD 4.50BTNC, мониторные наушники Sennheiser HD 215 (им уже больше 10 лет) и Air Pods первого поколения и обычные проводные apple от старого айфона 3,5 мм (юзаю через переходник и иногда подключаю к ноуту во время созвонов, когда airpods садятся). 99% используются эпловские наушники, так как они самые удобные и быстрые в запуске, простые в транспортировке. Провода не путаются, заряжаются от того же кабеля, что и айфон, подключаются "почти" мгновенно. Мониторы я надеваю только когда пытаюсь работать со звуком, а беспроводные с шумоподавлением почти всегда лежат в тумбочке (они покупались для созвонов с психологом, когда жил с девушкой в однушке). Использовать их оказалось довольно некомфортно долго (давят на уши), а для работы со звуком они не подходят ввиду того, что приукрашивают. Я думаю проблема apple в том, что все, кто хотел эйр подсы их уже купили, а остальные не могут себе их позволить и /или у них нет айфона. А новые не видят смысл покупать, так как нет нового поколения, ради которого захочется обновиться. Выйдут новые - возможно обновлюсь, а прошка мне не заходит ввиду того, что не нравятся затычки.
беспроводные с шумоподавлением почти всегда лежат в тумбочке (они покупались для созвонов с психологом, когда жил с девушкой в однушке).
Что в итоге психолог сказал? Посоветовал жить раздельно? :) Обрываешь коммент на самом интересном...
Мы по очереди занимались, поэтому чтобы не слушать сеансы друг друга были приобретены эти наушники. Отношения не пережили прошлый локдаун, это невыносимо быть 24/7 в однушке. Тут уж никакой психолог не поможет) А вообще психологи ничего не советуют, скорее помогают задавать правильные вопросы самому себе.
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Просто прошки оказались не такими удобными, особенно, если в метро не ездить. Я вот на старые эирподсы в итоге вернулся, прошки, как запасные оставил
у меня как раз наоборот. Прошки лучше сидят в ушах и шумодав обожаю
Компания уже несколько лет теряет долю рынка на фоне роста конкуренции со стороны Samsung, Huawei и Xiaomi.
какжешь такжешь... - а как же вот это вот всё: ябломагия... эмейзинг... экосистема... капитализация в 2 трлн... и тд и тп?
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