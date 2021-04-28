Компания провела презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2021.

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Galaxy Book Pro и Pro 360

Ноутбуки были разработаны, чтобы сделать повседневную работу пользователей «проще, плавнее и интуитивно понятнее», заявила Samsung. Устройства также «без проблем» работают с другими устройствами Galaxy и устройствами «интернета вещей».

Galaxy Book Pro The Verge

Одна из особенностей ноутбуков — вес: Galaxy Book Pro весит 0,87 кг (1,05 кг для модели с 15,6-дюймовым экраном), вес Galaxy Book Pro 360 составляет 1,04 кг для 13,3-дюймовой модели и 1,39 кг для 15,6-дюймовой.

Обе модели работают на Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Iris Xe. Модели поддерживают связь 5G и Wi-Fi 6Е.

Серия Galaxy Book Pro также поддерживает быструю зарядку 65 Вт по USB Type-C. Компания не уточнила время автономной работы, но отметила, что пользователи смогут работать, не отрываясь на зарядку, в течение всего дня.

Galaxy Book Pro 360 поставляется с обновлённым пером S Pen, которое в 2,5 раза толще, чем предыдущее устройство.

Это также первый ноутбук Samsung на Windows с дисплеем Super AMOLED. Он излучает меньше синего света, чем стандартные дисплеи, поэтому глаза пользователей не будут уставать, обещает компания. У Galaxy Book Pro стандартный AMOLED-дисплей.

Цены на устройства начинаются от $999,99 (около 74,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro и $1199,99 (89,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro 360, уточняет The Verge. Покупатели могут оформить предзаказ 28 апреля, продажи начнутся 14 мая.

Galaxy Book Pro 360

Galaxy Book Pro

Galaxy Book Odyssey