Техника
Таня Боброва

Samsung представила игровой ноутбук Galaxy Book Odyssey и Galaxy Book Pro с AMOLED-экранами Статьи редакции

Компания провела презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2021.

57 57 комментариев
2521 просмотров

Galaxy Book Pro и Pro 360

Ноутбуки были разработаны, чтобы сделать повседневную работу пользователей «проще, плавнее и интуитивно понятнее», заявила Samsung. Устройства также «без проблем» работают с другими устройствами Galaxy и устройствами «интернета вещей».

Galaxy Book Pro The Verge
The Verge
The Verge

Одна из особенностей ноутбуков — вес: Galaxy Book Pro весит 0,87 кг (1,05 кг для модели с 15,6-дюймовым экраном), вес Galaxy Book Pro 360 составляет 1,04 кг для 13,3-дюймовой модели и 1,39 кг для 15,6-дюймовой.

The Verge

Обе модели работают на Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Iris Xe. Модели поддерживают связь 5G и Wi-Fi 6Е.

Серия Galaxy Book Pro также поддерживает быструю зарядку 65 Вт по USB Type-C. Компания не уточнила время автономной работы, но отметила, что пользователи смогут работать, не отрываясь на зарядку, в течение всего дня.

Galaxy Book Pro 360 поставляется с обновлённым пером S Pen, которое в 2,5 раза толще, чем предыдущее устройство.

The Verge

Это также первый ноутбук Samsung на Windows с дисплеем Super AMOLED. Он излучает меньше синего света, чем стандартные дисплеи, поэтому глаза пользователей не будут уставать, обещает компания. У Galaxy Book Pro стандартный AMOLED-дисплей.

Цены на устройства начинаются от $999,99 (около 74,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro и $1199,99 (89,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro 360, уточняет The Verge. Покупатели могут оформить предзаказ 28 апреля, продажи начнутся 14 мая.

Galaxy Book Pro 360
Galaxy Book Pro

Galaxy Book Odyssey

Игровая модель оснащена процессором Intel 11-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti на выбор.

#новость #samsung

57 57 комментариев
11
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57 комментариев
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Артур

10

Ого, первый игровой ноут, который не выглядет как RGB микроволновка 

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Варвара Артемьева

Артур
1

Вы видимо недавно о таких ноутах узнали)

Ответить

Igor Filippov

Артур
1

https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-series/ неплохой дизайн.

Ответить

Roman Taranenko

Артур
0

https://www.razer.com/eu-en/pc/gaming-laptops

Ответить

Варвара Артемьева

4

Выглядит конечно не как Macbook Pro, но тоже очень недурно. 

Ответить

Вячеслав Григорьев

Варвара
–2

На маке в игрульки и не поиграешь.
(скупая мужская слеза)

Ответить

Igor Filippov

Вячеслав
1

В WoW и CS без проблем на MBA. 

Ответить

Сергей Щукин

Вячеслав
1

Баттлтеч летает на М1

Ответить

Родион Галанев

Сергей
0

В Battletech играл на Sega MegaDrive, залипал

Ответить

Варвара Артемьева

Вячеслав
0

Ну как, а как же Asphalt 8?

Ответить

Вячеслав

Варвара
0

На телефоне в него играю =D

Ответить

Варвара

Вячеслав
0

Ну а так на большом экране))))

Ответить

Вячеслав

Варвара
0

Ну давай еще про 3 в ряд вспомним) Я имел ввиду про нормальные игры, типо Киберпанка и тд, не знаю в че щас играют, только его из последнего слышал))

Ответить

Илья Шишкунов

Вячеслав
2

Ничего, не долго осталось до полного внедрения стримингового гейминга, правда ноутбук всё равно так себе игровая платформа 

Ответить

Вячеслав

Илья
1

Было бы время играть взял бы ps5, но тут либо работа и время на отдых, либо ps5 и бессрочный отпуск. Совмещать не получится)
А стриминг пока дорого и глючно.

Ответить

Илья Шишкунов

3

Выглядит неубедительно, особенно игровое решение, могли бы и систему охлаждения сделать получше, да и не видно никаких интересных решений, чтобы взять его вместо условного Леново или Альенвейр

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
1

Хотя нет, два интересных момента есть, закинули в тонкий формфактор RJ45, плюс зарядка на тайп-си, это достойно уважения, да, но остальное всё равно как-то блекло 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
1

А нет, ещё, если я не ошибся, память и ССД не распаяны, это тоже отлично, ну его нафиг, зря нагнал на ребят, нормальные средние ноутбуки сделали, теперь главное за ценой, чтобы как с планшетами не было от Самсунга, ну и вопросы по экрану и клавиатуре всё ещё остаются 

Ответить

Вячеслав

Илья
3

Цены на устройства начинаются от $999,99 (около 74,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro и $1199,99 (89,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro 360

Ответить

Илья Шишкунов

Вячеслав
2

Это именно, что "начинаются", ничего не мешает им по 1.5-2 раза дороже быть 

Ответить

Дмитрий

Илья
0

Это ещё скорее всего без налога

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
0

Конечно же без налога, а ещё без пошлин и без стоимости космической в наши времена на логистику 

Ответить

Stanislav

Илья
0

Да насколько я понял оно и не позиционируется как игровое.

Ответить

Илья Шишкунов

Stanislav
0

Написано игровое, а я шо, я ничего 

Ответить

Варвара Артемьева

Илья
0

Ну, Леново же совсем прям плохо, зачем Леново то брать?

Ответить

Илья Шишкунов

Варвара
1

На момент 2021 лучшие ноутбуки у них, не по цене, а именно в плане решений, не бесполезных понтов из Китая, вроде решений Рейзер или Асус, а реально полезных функций 
Вот вы видели, как они систему охлаждения в новых моделях переработали? 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
1

Кому интересно про охлаждение, то речь идёт о Cold-front 3.0 (Гугл в помощь) 

Ответить

Pete Vasilyev

Илья
0

А чем плох асус? В плане производительности / $, у них привлекательный лайнап в этом году, только не купить пока нигде из за amd.

Ответить

Илья Шишкунов

Pete
0

Инженеры Асус категорически не хотят работать, это их основная проблема, постоянно косяки во всём, любое устройство Асус это миллион проблем 

Ответить

Ruslan Rogachev

Илья
0

Мне кажется вы забыли как выглядят ноутбуки AlienWare...

Ответить

Илья Шишкунов

Ruslan
0

Прекрасно

Ответить

Товрул Гусейнов

0

Ребзя, а у каких ноутов на винде сейчас лучшие трекпады? Желательно что-то близкое к тому что на макбуках

Ответить

Евгений Кузовкин

Товрул
8

Macbook с установленной виндой в плане тачпада будет лучше! :D

Ответить

Товрул Гусейнов

Евгений
0

да это понятно)) мне скорее интересно с позиции прогресса в этом вопросе, насколько вперёд у других ноутов шагнули трекпады) 

Ответить

No Name

Товрул
–1

Являюсь обладателем как макбука(новый на м1), так и дешманского старенького ноута игрового на винде, честно - не понимаю всех этих дифирамб маковским трекпадам, не вижу разницы вообще никакой - разве что на маке он по площади больше, но это только если с моим ноутом сравнивать, есть куча ноутов такими же большими по площади трекпадами.

Ответить

Константин Беннер

No
2

Точно являетесь "обладателем как макбука(новый на м1)"? У меня два ноутбука, MacBook и Lenovo Ideapad 5, в целом и там и там жесты одинаковые, но вот ощущения от работы разные. На MacBook я не пользовался мышкой ни разу, просто зря покупал. А вот на леново без мыши бешусь работать. Может ваш пользовательский опыт не дает особой разницы, но когда реально работаешь на ноутбуке то это чувствуется очень сильно

Ответить

Дмитрий Неизвестный

No
0

Ну не соглашусь. У меня не макбук, а Huawei matebook и тачпад там годный. А когда сажусь за ноут родителей, а там средний такой ноут кирпич, конечно дискомфортно, особо не поюзаешь

Ответить

Товрул Гусейнов

Дмитрий
0

А трекпад у Хуавея с маковским сравнивали? 

Ответить

Sined Silence

1

Как владелец последнего смартфона S21
, который лагает. Не стал бы брать ноутбук от Samsung.
Не сомневаюсь, что с учётом начинки от других производителей кривая сборка будет

Ответить

evilnw

Sined
1

лагает s21? У меня s10 и всё летает.

Ответить

Макс Панфилов

1

Начинка крутая конечно. Но за такие деньги условные "китайцы" предложат более крутой девайс.

Ответить

Ярослав Шенцов

Макс
0

Да ну ) пруфы будут?
Всякие ксяоми в РФ по цене XPS )
А тут цена меньше чем  у Dell  
Хотя последние , имхо очень удобны )

Ответить

Backend Gleb

0

Надо прошку у работодателя выпросить
В целом отличный бизнес вариант

Ответить

Вячеслав Григорьев

Backend
1

Бэкендерам нынче так плохо платят что нужно выпрашивать у начальства?

Ответить

mmstry

Вячеслав
0

Зачем покупать, если могут дать бесплатно?

Ответить

Илья Шишкунов

mmstry
0

Бесплатно обычно дороже чем за деньги 

Ответить

Backend Gleb

Вячеслав
0

Ниже верно ответили

Ответить

Андрей Майнгардт

0

Топ

Ответить

Alex Konst

0

Ниче так, ага

Ответить

Roman Lugovkin

0

А в РФ то они будут? А то ж самсунг давно свои ноуты в Россию не поставляет.

Ответить

Stanislav

0

Они же вроде продавали свой ноутбучный бизнес Леново. Воскресли?

Ответить

Иван Шеметов

0

Сколько у нас вместе с налогами будет стоить? 

Ответить

Ярослав Шенцов

Иван
0

Инвойс заполнить можно самому , 
 а с условных 30 т. р.  можно и заплатить налог. Главное счёт фактуру убрать и наклейки с ценой )
Зы в РФ их официально не будет 

Ответить

Сергей Милосердов

0

FullHD, вот это да

Ответить

Харухи

0

Какое всё таки амолед крутое изобретение. Взять хоть те же смартфоны, процессор в них достаточно мощный, чтобы не менять телефон лет эдак десять, но разумеется это было бы катастрофой для производителей. Решили проблему они оригинально - протолкнули экраны которые через пару лет выгорают к чертям, и пользователь хочет не хочет вынужден купить новое устройство. Теперь вот пытаются и с ноутами тоже провернуть.

Ответить

Tema Borisenko

Харухи
0

Ну 10 лет это бред. Это если вылизывать код приложений и операционки. Иначе лагать, особенно на андроиде, начнет горааааздоо раньше. 

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Alexey Mezenin

0

Ноутбук с PWM? Прощай зрение.

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