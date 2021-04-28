Samsung представила игровой ноутбук Galaxy Book Odyssey и Galaxy Book Pro с AMOLED-экранами Статьи редакции
Компания провела презентацию Samsung Galaxy Unpacked 2021.
Galaxy Book Pro и Pro 360
Ноутбуки были разработаны, чтобы сделать повседневную работу пользователей «проще, плавнее и интуитивно понятнее», заявила Samsung. Устройства также «без проблем» работают с другими устройствами Galaxy и устройствами «интернета вещей».
Одна из особенностей ноутбуков — вес: Galaxy Book Pro весит 0,87 кг (1,05 кг для модели с 15,6-дюймовым экраном), вес Galaxy Book Pro 360 составляет 1,04 кг для 13,3-дюймовой модели и 1,39 кг для 15,6-дюймовой.
Обе модели работают на Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Iris Xe. Модели поддерживают связь 5G и Wi-Fi 6Е.
Серия Galaxy Book Pro также поддерживает быструю зарядку 65 Вт по USB Type-C. Компания не уточнила время автономной работы, но отметила, что пользователи смогут работать, не отрываясь на зарядку, в течение всего дня.
Galaxy Book Pro 360 поставляется с обновлённым пером S Pen, которое в 2,5 раза толще, чем предыдущее устройство.
Это также первый ноутбук Samsung на Windows с дисплеем Super AMOLED. Он излучает меньше синего света, чем стандартные дисплеи, поэтому глаза пользователей не будут уставать, обещает компания. У Galaxy Book Pro стандартный AMOLED-дисплей.
Цены на устройства начинаются от $999,99 (около 74,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro и $1199,99 (89,9 тысяч рублей) за Galaxy Book Pro 360, уточняет The Verge. Покупатели могут оформить предзаказ 28 апреля, продажи начнутся 14 мая.
Galaxy Book Odyssey
Игровая модель оснащена процессором Intel 11-го поколения и NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti на выбор.
Ого, первый игровой ноут, который не выглядет как RGB микроволновка
https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-series/ неплохой дизайн.
Выглядит конечно не как Macbook Pro, но тоже очень недурно.
На маке в игрульки и не поиграешь.
(скупая мужская слеза)
Баттлтеч летает на М1
Ну как, а как же Asphalt 8?
Ничего, не долго осталось до полного внедрения стримингового гейминга, правда ноутбук всё равно так себе игровая платформа
Выглядит неубедительно, особенно игровое решение, могли бы и систему охлаждения сделать получше, да и не видно никаких интересных решений, чтобы взять его вместо условного Леново или Альенвейр
Хотя нет, два интересных момента есть, закинули в тонкий формфактор RJ45, плюс зарядка на тайп-си, это достойно уважения, да, но остальное всё равно как-то блекло
А нет, ещё, если я не ошибся, память и ССД не распаяны, это тоже отлично, ну его нафиг, зря нагнал на ребят, нормальные средние ноутбуки сделали, теперь главное за ценой, чтобы как с планшетами не было от Самсунга, ну и вопросы по экрану и клавиатуре всё ещё остаются
Это именно, что "начинаются", ничего не мешает им по 1.5-2 раза дороже быть
Конечно же без налога, а ещё без пошлин и без стоимости космической в наши времена на логистику
Ну, Леново же совсем прям плохо, зачем Леново то брать?
На момент 2021 лучшие ноутбуки у них, не по цене, а именно в плане решений, не бесполезных понтов из Китая, вроде решений Рейзер или Асус, а реально полезных функций
Вот вы видели, как они систему охлаждения в новых моделях переработали?
Кому интересно про охлаждение, то речь идёт о Cold-front 3.0 (Гугл в помощь)
А чем плох асус? В плане производительности / $, у них привлекательный лайнап в этом году, только не купить пока нигде из за amd.
Инженеры Асус категорически не хотят работать, это их основная проблема, постоянно косяки во всём, любое устройство Асус это миллион проблем
Мне кажется вы забыли как выглядят ноутбуки AlienWare...
Ребзя, а у каких ноутов на винде сейчас лучшие трекпады? Желательно что-то близкое к тому что на макбуках
Macbook с установленной виндой в плане тачпада будет лучше! :D
да это понятно)) мне скорее интересно с позиции прогресса в этом вопросе, насколько вперёд у других ноутов шагнули трекпады)
Являюсь обладателем как макбука(новый на м1), так и дешманского старенького ноута игрового на винде, честно - не понимаю всех этих дифирамб маковским трекпадам, не вижу разницы вообще никакой - разве что на маке он по площади больше, но это только если с моим ноутом сравнивать, есть куча ноутов такими же большими по площади трекпадами.
Точно являетесь "обладателем как макбука(новый на м1)"? У меня два ноутбука, MacBook и Lenovo Ideapad 5, в целом и там и там жесты одинаковые, но вот ощущения от работы разные. На MacBook я не пользовался мышкой ни разу, просто зря покупал. А вот на леново без мыши бешусь работать. Может ваш пользовательский опыт не дает особой разницы, но когда реально работаешь на ноутбуке то это чувствуется очень сильно
Ну не соглашусь. У меня не макбук, а Huawei matebook и тачпад там годный. А когда сажусь за ноут родителей, а там средний такой ноут кирпич, конечно дискомфортно, особо не поюзаешь
Как владелец последнего смартфона S21
, который лагает. Не стал бы брать ноутбук от Samsung.
Не сомневаюсь, что с учётом начинки от других производителей кривая сборка будет
Начинка крутая конечно. Но за такие деньги условные "китайцы" предложат более крутой девайс.
Да ну ) пруфы будут?
Всякие ксяоми в РФ по цене XPS )
А тут цена меньше чем у Dell
Хотя последние , имхо очень удобны )
Надо прошку у работодателя выпросить
В целом отличный бизнес вариант
Бэкендерам нынче так плохо платят что нужно выпрашивать у начальства?
А в РФ то они будут? А то ж самсунг давно свои ноуты в Россию не поставляет.
Сколько у нас вместе с налогами будет стоить?
Инвойс заполнить можно самому ,
а с условных 30 т. р. можно и заплатить налог. Главное счёт фактуру убрать и наклейки с ценой )
Зы в РФ их официально не будет
Какое всё таки амолед крутое изобретение. Взять хоть те же смартфоны, процессор в них достаточно мощный, чтобы не менять телефон лет эдак десять, но разумеется это было бы катастрофой для производителей. Решили проблему они оригинально - протолкнули экраны которые через пару лет выгорают к чертям, и пользователь хочет не хочет вынужден купить новое устройство. Теперь вот пытаются и с ноутами тоже провернуть.
Ну 10 лет это бред. Это если вылизывать код приложений и операционки. Иначе лагать, особенно на андроиде, начнет горааааздоо раньше.
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