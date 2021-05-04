Техника
Маша Цепелева

ФАС одобрила новое соглашение операторов о развитии 5G в России Статьи редакции

Операторы должны будут обеспечить равный доступ для всех участников рынка.

  • ФАС одобрила соглашение между «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон» на совместное строительство сетей 5G. Регулятор сделал упор на то, что все операторы должны иметь равный доступ ко всем частотам 5G.
  • В декабре 2020 года ФАС уже согласовывала ходатайство на создание операторами совместного предприятия для строительства сетей 5G. Соглашение о создании СП подписали МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» в 2019 году.
  • Знакомый с вопросом источник пояснил vc.ru, что майское соглашение необходимо «Ростелекому», «Башинформсвязи», «Вымпелкому» и «Мегафону», чтобы сохранить доступ к частоте 3,5 ГГц, срок действия лицензии на которую истёк в марте. На момент написания заметки представители операторов не ответили на вопрос о целях нового соглашения.
  • Частота 3,5 ГГц находится в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, идеально подходящем для массового покрытия сетями 5G, сообщали представители операторов на заседании комиссии по радиочастотам в ноябре 2020 года. Диапазон занят силовыми и военными структурами, поэтому его нельзя использовать. Власти предлагают использовать частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц и частоты 4,8-4,99 ГГц.

#новость #5g

691 просмотров
9 9 комментариев
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9 комментариев
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Влад Рудов

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Тут хотя бы 4g везде хорошо работал, а не вот это вот все. Ну, и 5g это по ходу только для  Мск пока?

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Sergey Naumovich

Влад
2

Естественно и то не везде будет!

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Сергей Александрович

0

Ждём .
Айфоны то пока не работают с нашими частотами 5 g .(которые запустили для теста где то в центре МСК).
Что типа для РФ будут специальная серия ?
Как это будет выглядеть ? Совсем не понятно , как это будет реализовано у нас в РФ.

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Вася Пражкин

Сергей
2

Умные люди как раз ждут новые айфоны с поддержкой российских сетей.

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Сергей Александрович

Вася
0

Ага , вот и мы подождём 🤠

Ответить

Roman Platonov

0

Может доберётся наконец 5G и до нас

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Небольшой жёлтый робот

0

Вика Боня не вывезла, видимо

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Михаил

0

Когда у нас esim на Apple Watch заработает? Это мне кажется намного актуальнее чем 5G.

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Dear Moscow,

–1

5G-консорциум они делают!

Сделайте лучше, чтобы 3G максимально приблизился по стабильности соединения к проводу. 
*Честной* скорости HSDPA/HSPA+ хватит подавляющему большинству пользователей.

До сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда прямо срочно надо отправить или получить файл размером в несколько мегабайт, а он еле ползёт. 

И для этого не обязательно находиться среди 23-хэтажных человейников (в тех районах вообще адъ и израиль).

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