ФАС одобрила новое соглашение операторов о развитии 5G в России Статьи редакции
Операторы должны будут обеспечить равный доступ для всех участников рынка.
- ФАС одобрила соглашение между «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон» на совместное строительство сетей 5G. Регулятор сделал упор на то, что все операторы должны иметь равный доступ ко всем частотам 5G.
- В декабре 2020 года ФАС уже согласовывала ходатайство на создание операторами совместного предприятия для строительства сетей 5G. Соглашение о создании СП подписали МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Ростелеком» в 2019 году.
- Знакомый с вопросом источник пояснил vc.ru, что майское соглашение необходимо «Ростелекому», «Башинформсвязи», «Вымпелкому» и «Мегафону», чтобы сохранить доступ к частоте 3,5 ГГц, срок действия лицензии на которую истёк в марте. На момент написания заметки представители операторов не ответили на вопрос о целях нового соглашения.
- Частота 3,5 ГГц находится в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, идеально подходящем для массового покрытия сетями 5G, сообщали представители операторов на заседании комиссии по радиочастотам в ноябре 2020 года. Диапазон занят силовыми и военными структурами, поэтому его нельзя использовать. Власти предлагают использовать частоты в диапазоне 24,25-24,65 ГГц и частоты 4,8-4,99 ГГц.
Тут хотя бы 4g везде хорошо работал, а не вот это вот все. Ну, и 5g это по ходу только для Мск пока?
Ждём .
Айфоны то пока не работают с нашими частотами 5 g .(которые запустили для теста где то в центре МСК).
Что типа для РФ будут специальная серия ?
Как это будет выглядеть ? Совсем не понятно , как это будет реализовано у нас в РФ.
Умные люди как раз ждут новые айфоны с поддержкой российских сетей.
Когда у нас esim на Apple Watch заработает? Это мне кажется намного актуальнее чем 5G.
5G-консорциум они делают!
Сделайте лучше, чтобы 3G максимально приблизился по стабильности соединения к проводу.
*Честной* скорости HSDPA/HSPA+ хватит подавляющему большинству пользователей.
До сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда прямо срочно надо отправить или получить файл размером в несколько мегабайт, а он еле ползёт.
И для этого не обязательно находиться среди 23-хэтажных человейников (в тех районах вообще адъ и израиль).
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