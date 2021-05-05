Финская компания Oura получила инвестиции от фондов Temasek, JAZZ Venture Partners, Eisai и других, которые потратит на наем персонала, дополнительный маркетинг и обслуживание клиентов, сообщает TechCrunch. Общее финансирование компании достигло $148,3 млн.

Oura производит фитнес-кольца из титанового сплава, которые измеряют температуру тела и пульс, распознают фазы сна. Данные уходят в приложение. В кольцо встроены инфракрасные диоды, датчики температуры, акселерометр и гироскоп. Кольцо стоит от $299 (примерно 22 500 рублей).

На фоне пандемии спрос на устройство вырос: скачки температуры могут указывать на ранние стадии Covid-19. По данным TechCrunch на май 2021 года, продано более 500 тысяч колец, устройствами пользуются спортсмены NBA, WNBA, UFC и NASCAR. В марте 2020 года было продано 150 тысяч устройств.