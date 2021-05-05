Техника
Маша Цепелева

Финский разработчик колец для оценки сна и активности Oura привлёк $100 млн Статьи редакции

Популярность устройств выросла на фоне пандемии.

Финская компания Oura получила инвестиции от фондов Temasek, JAZZ Venture Partners, Eisai и других, которые потратит на наем персонала, дополнительный маркетинг и обслуживание клиентов, сообщает TechCrunch. Общее финансирование компании достигло $148,3 млн.

Oura производит фитнес-кольца из титанового сплава, которые измеряют температуру тела и пульс, распознают фазы сна. Данные уходят в приложение. В кольцо встроены инфракрасные диоды, датчики температуры, акселерометр и гироскоп. Кольцо стоит от $299 (примерно 22 500 рублей).

На фоне пандемии спрос на устройство вырос: скачки температуры могут указывать на ранние стадии Covid-19. По данным TechCrunch на май 2021 года, продано более 500 тысяч колец, устройствами пользуются спортсмены NBA, WNBA, UFC и NASCAR. В марте 2020 года было продано 150 тысяч устройств.

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11 комментариев
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Тот самый партизан

3

По своему опыту - спать с любым устройствам, сдавливающим пальцы, шею, руку - невозможно. Даже если и весит оно немного. 

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Дмитрий Корнеев

Тот
2

Попробуйте с женщиной

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Родион Галанев

Дмитрий
0

Несдавливающее "устройство"?

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Angel Vivaldi

Тот
0

Особенно по причине того что можешь отекать и с утра тебя будет ждать сюрприз

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Ar AbduRashid

Тот
0

Это кому как... Если устал и хочешь спать, вообще не важно во что одет даже 😁

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Родион Галанев

Тот
0

Сдавливание обручальных колец не в счёт? Некоторые их годами не снимают.

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Mike Raitsyn

1

Привезли мне Oura позавчера. 
Решил попробовать что-то вместо фитнесс-браслета (вообще не сочетаются с классическими часами, а Apple Watch мне не нравится). 

В целом - прикольно, выглядит нормально, жить не мешает, в душ с ним можно. Сон считает хорошо, а вот с шагами пока не очень понятно - буду сравнивать с браслетами. Ест где-то 15% батарейки в день, по идее на неделю должно хватить. 

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Саша Мураховский

Mike
0

А как определили, что сон считает хорошо? Тоже задумывался о покупке, но смутила эта статья — https://medium.com/reminder-magazine/oura-ring-d0552b53a0e8

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Владислав Сатаров

0

Крутая тема!

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Raimond Vladimirov

0

Nokia 2.0

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Георгий Хромченко

0

Было бы круто если бы к Apple Watch было бы доп кольцо для более точных измерений (датчики разнесены по телу)

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