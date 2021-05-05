Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.

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Австралийская сеть магазинов Officeworks сняла с продажи маячки Apple AirTag. Об этом пишет Mashable.

Линейка Apple AirTag будет временно недоступна для покупки в Officeworks. Продукт не будет храниться в Officeworks до получения дальнейших указаний от Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition & Consumer Commission, ACCC). Officeworks

СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.

Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка.