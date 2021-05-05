Австралийский ритейлер снял с продажи AirTag из-за угрозы безопасности детей Статьи редакции
Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.
Австралийская сеть магазинов Officeworks сняла с продажи маячки Apple AirTag. Об этом пишет Mashable.
СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.
Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка.
Представитель Apple заявил Mashable, что AirTag разработан «в соответствии с международными стандартами безопасности детей, в том числе в Австралии»: для доступа к батарейке используется механизм push-and-turn.
А почему нельзя проглотить полностью Аиртэг, зачем надо доставать батарейку?
Опять же, всегда будешь знать где ребенок
Может на нём написано "не есть", а на аппетитной батарейке надпись не поместилась?
если проглотить в капсуле то выйдет без особого вреда организму, если чисто батарейку то начинается выделение щелочей с батарейки и наносятся тяжелые травмы
То есть подавится это не особый вред организму?
подавиться можно чем угодно, а вот хим ожоги желудка и кишечника, в таким привлекательном виде как батарейка - мало что может вызвать.
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