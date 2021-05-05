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Техника
Новости TJ

Австралийский ритейлер снял с продажи AirTag из-за угрозы безопасности детей Статьи редакции

Apple планирует обновить упаковку австралийских AirTag, туда добавят предупреждения.

11 11 комментариев
1522 просмотров

Австралийская сеть магазинов Officeworks сняла с продажи маячки Apple AirTag. Об этом пишет Mashable.

Линейка Apple AirTag будет временно недоступна для покупки в Officeworks. Продукт не будет храниться в Officeworks до получения дальнейших указаний от Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (Australian Competition & Consumer Commission, ACCC).

Officeworks

СМИ предполагают, что AirTag могли нарушить новые австралийские стандарты в отношении кнопочных батареек, которые вступят в силу только в июне 2022 года, но АССС призывает поставщиков начать следовать им как можно раньше.

Согласно этим стандартам, любое устройство с батарейным отсеком должно быть сконструировано таким образом, чтобы дети не смогли его открыть. Для получения доступа к батарейке AirTag нужно только повернуть заднюю крышку маячка.

Представитель Apple заявил Mashable, что AirTag разработан «в соответствии с международными стандартами безопасности детей, в том числе в Австралии»: для доступа к батарейке используется механизм push-and-turn.

#новости #apple

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Игорь Шестаков

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А почему нельзя проглотить полностью Аиртэг, зачем надо доставать батарейку?

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Ivan Novicov

Игорь
8

Опять же, всегда будешь знать где ребенок 

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Dmitry Kiselev

Ivan
0

Или жена

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Миша Магадан

Игорь
3

Может на нём написано "не есть", а на аппетитной батарейке надпись не поместилась?

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badResistor

Игорь
0

если проглотить в капсуле то выйдет без особого вреда организму, если чисто батарейку то начинается выделение щелочей с батарейки и наносятся тяжелые травмы

Ответить

Raimond Vladimirov

badResistor
1

То есть подавится это не особый вред организму?

Ответить

badResistor

Raimond
0

подавиться можно чем угодно, а вот хим ожоги желудка и кишечника, в таким привлекательном виде как батарейка - мало что может вызвать.

Ответить

Eugene Yashin

5
Ответить

Миша Магадан

0

А как же естественный отбор? Кто будет сражаться с инопланетянами?

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Oleg Zhuravlev

1

Сначало айртаг, а потом чип в руки и телефон в глаз ;)

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Inevitable

1

А если написать на маячке "не есть"? Ну или на батарейке 

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