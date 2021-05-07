Техника
Таня Боброва

Microsoft не выпустит Windows 10X в 2021 году, а проект «облегченной» системы для ноутбуков отложила — источники Статьи редакции

Компания сосредоточится на обновлении Windows 10 под внутренним названием Sun Valley, считает инсайдер.

17 17 комментариев
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По словам источников, знакомых с планами Microsoft, она не будет в 2021 году выпускать Windows 10X — «облегченную» систему для ноутбуков. Вместо этого компания сосредоточилась на обновлении Windows 10, пишет инсайдер Брэд Сэмс на Petri.

Издание отмечает, что есть много причин, по которым 10X до сих пор не вышла на рынок: например, многие в компании не верили, что ОС готова к выпуску, а опросы клиентов показывают, что они ожидают от системы не того, над чем работает Microsoft.

Возможным клиентам Windows 10X были нужны функции системы в Windows 10, а не новая операционная система, пишет Сэмс. Он предполагает, что Microsoft перенесёт особенности 10X в Windows 10. Например, новый интерфейс и технологию запуска приложений в «контейнерах» — безопасной виртуальной среде.

Сэмс считает, что следующим крупным обновлением ОС станет проект под внутренним названием Sun Valley. О нём рассказали источники Windows Central осенью 2020 года: в частности, обновление затронет меню «Пуск» и приложение Microsoft Store.

Например, по словам собеседников издания, компания разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы в приложениях. Microsoft может объявить о своих планах на конференции Build 2021, которая пройдёт с 25 по 27 мая.

  • Microsoft выпустила первую тестовую версию Windows 10X для двойных экранов в феврале 2020 года. Она должна была помочь разработчикам оптимизировать приложения до запуска устройств на базе ОС. В мае того же года компания заявила о разработке 10X для устройств с одним экраном.
  • В начале 2021 года The Verge рассказало подробности об интерфейсе Windows 10X. Например, меню «Пуск» располагается по центру экрана, а вместо большого количества иконок на панели задач появился центр действий.

#новость #microsoft #windows

17 17 комментариев
3
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17 комментариев
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Александр Исупов

5

Иногда новости про windows 10 воспринимаются как дежавю. Про обновление меню Пуск по-моему еще мой дед в газетах читал. А оно по-прежнему выставляется как одно из ключевых особенностей. Ах да, еще скругленные углы у элементов интерфейса)

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Герман Воронов

0

Любопытно, когда винда научится отключать обновления и тяжелые фоновые процессы при работе ноута от батареи? 

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Andreas Lapueros

Герман
5

Ага.
«Ща я скоро тебе отправлю файл, только ноут включу».
Но у обновления винды же другие планы на мой ноутбук, кто я такой чтобы с ним спорить 

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Igor Chimbur

Герман
0

Обновления Win легко и просто выключаются, а не ныть в комментариях. Ещё можно использовать корпоративную версию.

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Юрий Туов

Igor
0

Не соглашусь.
Просто - это когда галочку убрал и всё нет обновлений.
А искать каждый раз новые способы блокировки это ад. И ещё зачем ставить корп версию, если у многих есть официальная лицензия оем.

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Andreas Lapueros

0

Майкрософт: Делает фаерволлы, виндовс Дефендеры, постоянно работает над защитой в браузере, сотрудничает с разработчиками антивирусного ПО и так далее.
Вирусы: Хаха, это была хорошая шутка, а теперь на тебе очередной шифровальщик

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Ivan Rybkin

Andreas
0

Майкрософт: делает неотключаемое ПО, которое имеет доступ ко всей файловой системы и привилегии на уровне ядра
Майкрософт: называет его «Defender»

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Сергей Макеев

0

Что насчёт перехода на Арм? Облегчать систему для ноутбуков конечно отлично, но Арм и так улучшает.

Когда BootCamp появится интересно.

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Andreas Lapueros

Сергей
1

Есть же версия винды под арм, работает норм, я на параллелс тестил 

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Сергей Макеев

Andreas
0

Она подходит для установки через Boot Camp? Я видимо редко мониторю.

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Andreas Lapueros

Сергей
3

Буткамп не работает на М1. Если вы про макбук. Дело не в винде вроде как даже а в самом буткампе 

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Сергей Макеев

Andreas
1

Спасибо. Я сидел ждал винду на Арм. Теперь продолжу сидеть и ждать Буткамп для винды под Арм)))

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Алина Евсенкова

Andreas
0

Насколько норм?

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Mike Raitsyn

Алина
0

Через жопу, вот насколько. 
Владелец Surface X Pro - виндовый софт (teams, office) тянет без проблем и в целом очень приятный опыт - батарея тянет, сам гаджет очень клевый, в общем круть. 
Все что не адаптировано под arm - а это почти ВЕСЬ невиндовый софт - работает через эмуляцию, а иногда не работает вообще. 
В общем гаджет юзает ребенок для онлайн обучения (школа на тимс), мы юзаем чтобы поиграть в HoMM3 иногда. 

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Vl Al

0

"Например, новый интерфейс и технологию запуска приложений в «контейнерах» — безопасной виртуальной среде." - Эти контейнеры плохо работают на условных целеронах. И память жрут. И да, на ноуте с i5 и 16 гигов оперативы это нормально работает. 

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kei gelfer

Vl
0

Так они и не для всех. И то, что виртуализация требует ресурсов тоже не новость

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Vl Al

kei
0

Тогда какой смысл "облегчать" Windows 10? Разве что для педиков, типа Lenovo, которые выпускают ноуты с двумя гигами на борту. Распаянными.

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