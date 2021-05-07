Компания сосредоточится на обновлении Windows 10 под внутренним названием Sun Valley, считает инсайдер.

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По словам источников, знакомых с планами Microsoft, она не будет в 2021 году выпускать Windows 10X — «облегченную» систему для ноутбуков. Вместо этого компания сосредоточилась на обновлении Windows 10, пишет инсайдер Брэд Сэмс на Petri.

Издание отмечает, что есть много причин, по которым 10X до сих пор не вышла на рынок: например, многие в компании не верили, что ОС готова к выпуску, а опросы клиентов показывают, что они ожидают от системы не того, над чем работает Microsoft.

Возможным клиентам Windows 10X были нужны функции системы в Windows 10, а не новая операционная система, пишет Сэмс. Он предполагает, что Microsoft перенесёт особенности 10X в Windows 10. Например, новый интерфейс и технологию запуска приложений в «контейнерах» — безопасной виртуальной среде.

Сэмс считает, что следующим крупным обновлением ОС станет проект под внутренним названием Sun Valley. О нём рассказали источники Windows Central осенью 2020 года: в частности, обновление затронет меню «Пуск» и приложение Microsoft Store.

Например, по словам собеседников издания, компания разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные сервисы в приложениях. Microsoft может объявить о своих планах на конференции Build 2021, которая пройдёт с 25 по 27 мая.