Техника
Евгения Евсеева

Уведомление о подозрительном трекере и звуковой сигнал — как работает защита от слежки в маячках AirTag Статьи редакции

iPhone отправит уведомление о чужом AirTag поблизости, а если маячок не найдётся сразу, он начнёт издавать звуковой сигнал.

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В апреле 2021 года Apple представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении.

Такой маячок получил менеджер по продукту vc.ru Денис Ширяев и решил протестировать, как Apple защитила пользователей от тех, кто захочет «следить» за другими людьми без их ведома — например, подкинув трекер в рюкзак или сумку.

Он договорился со своим другом и «подбросил» ему активированный маячок. Что из этого получилось:

  • Пока человек добирается домой в приложении «Локатора» можно проследить за его маршрутом.
  • Спустя пять минут на iPhone приходит уведомление, что «рядом обнаружен AirTag, ваши передвижения могут быть видны кому-то ещё».
  • Если открыть уведомление, пользователю выведется карта «скомпрометированных» перемещений. На ней видна информация, которую видит тот, кто пытался следить с помощью маячка. Также выводится информация о времени и месте, когда подбросили трекер.

Узнать, кому принадлежит подброшенный AirTag, просканировав его, нельзя — для этого владелец устройства должен перевести его в режим пропажи, указав свои контактные данные. Без этого пользователь сможет увидеть только серийный номер маячка. Устройство можно отключить, вытащив батарейку.

Apple не говорит о том, будут ли приходить уведомления пользователям с Android. Но если AirTag не получится найти, устройство автоматически начнёт издавать звуковой сигнал. При этом, в теории, динамик можно отключить.

Автоматическое уведомление срабатывает только тогда, когда рядом с AirTag нет владельца — например, оно не сработает, если у попутчиков в поезде тоже есть метка.

#airtag #apple

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