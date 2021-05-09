iPhone отправит уведомление о чужом AirTag поблизости, а если маячок не найдётся сразу, он начнёт издавать звуковой сигнал.

371 просмотров

В апреле 2021 года Apple представила маячки AirTag — с помощью них можно найти предметы, которые пользователь потерял в помещении.

Такой маячок получил менеджер по продукту vc.ru Денис Ширяев и решил протестировать, как Apple защитила пользователей от тех, кто захочет «следить» за другими людьми без их ведома — например, подкинув трекер в рюкзак или сумку.

Он договорился со своим другом и «подбросил» ему активированный маячок. Что из этого получилось:

Пока человек добирается домой в приложении «Локатора» можно проследить за его маршрутом.

Спустя пять минут на iPhone приходит уведомление, что «рядом обнаружен AirTag, ваши передвижения могут быть видны кому-то ещё».

Если открыть уведомление, пользователю выведется карта «скомпрометированных» перемещений. На ней видна информация, которую видит тот, кто пытался следить с помощью маячка. Также выводится информация о времени и месте, когда подбросили трекер.



Узнать, кому принадлежит подброшенный AirTag, просканировав его, нельзя — для этого владелец устройства должен перевести его в режим пропажи, указав свои контактные данные. Без этого пользователь сможет увидеть только серийный номер маячка. Устройство можно отключить, вытащив батарейку.

Apple не говорит о том, будут ли приходить уведомления пользователям с Android. Но если AirTag не получится найти, устройство автоматически начнёт издавать звуковой сигнал. При этом, в теории, динамик можно отключить.