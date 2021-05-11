Техника
Евгения Евсеева

Amazon, Apple, Google и другие ИТ-компании призвали власти США профинансировать производство чипов Статьи редакции

Они требуют, чтобы власти поддержали не только автопроизводителей, которые пострадали от дефицита чипов.

  • Крупные технологические компании сформировали коалицию, чтобы убедить членов Конгресса США выделить дополнительное финансирование на производство микросхем, пишет Reuters.
  • В коалицию входят Amazon, Apple, Google и Microsoft, инфраструктурные компании AT&T и Verizon и производители процессоров Intel, Nvidia и Qualcomm. Запрошенные средства планируют потратить на увеличение мощностей по производству микросхем в США.
  • Коалиция поддерживает закон CHIPS for America — в него входят федеральные инвестиции в развитие производства полупроводников в США. Президент страны Джо Байден уже ссылался на него, когда запрашивал $50 млрд для финансирования отрасли.
  • Некоторые автопроизводители, например Ford, просят обеспечить поставку чипов исключительно для их заводов, пишет Reuters. Коалиция считает, что правительство не должно поддерживать лишь одну отрасль, хотя кризис больше всего отразился именно на производстве автомобилей.
  • Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Как писало Bloomberg, больше всех пострадали автопроизводители — по их оценкам, в 2021 году упущенная выгода составит более $60 млрд. Крупные автопроизводители Volkswagen и General Motors сократили производство, Ford приостановил несколько заводов.
  • В апреле 2021 года тайваньская TSMC, продукты которой используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, объявила, что дефицит микросхем сохранится до 2022 года. Похожие прогнозы у Nvidia и Intel.
  • Компании инвестируют в расширение производства — TSMC собирается вложить $100 млрд за три года, а Intel объявила, что инвестирует $20 млрд в новые фабрики и начнёт производить чипы для других компаний.

#новость #microsoft #google #amazon #apple #nvidia #intel #qualcomm

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6 6 комментариев
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6 комментариев
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Небольшой жёлтый робот

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Чипизация confirmed

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Варвара Артемьева

Небольшой
1

точно точно

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Ekaterina Zaitseva

1

Пусть Била Гейтса попросят, он профинансирует 😍

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Vladislav S

Ekaterina
2

А может тогда и друзья бункерного деда, что-нибудь профинансируют, кроме его дворца? 

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Варвара Артемьева

Ekaterina
0

Теперь то да, можно и попросить. 

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Ekaterina Zaitseva

0

Аааес отличный заголовок 😁😆🤩

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